хорошо видно к чему приводит ежедневное купание неокрепшего мозга в потоках говна, распространяемого шоп отвести внимание от главного - того шо рашка ведет инфо войну со всем миром и Украина на передовой

вы хоть представьте КАКИЕ ресурсы тут задействованы, если они успевают говномутить по всему миру, вмешиваясь в выборы даже в сша и европе

"полезным идиотам" (это не оскорбление - это термин) подсовываются куски ярко пахнущего говна шоп увести внимание от того как рашка в очередной раз собирается под этот шумок взять реванш и вернуть Украину в сферу своего влияния

но местные "аналитики" искренне считающие себя " высокоинтеллеектуальными экспертами", купаются в море этого инфодерьма, не отстреливая шо на самом деле происходит в мире - им не позволяют их эмоции, на которых мастерски играют давя на болевые точки и банальная неумность и узость кругозора - поднять глаза чуть выше они не в состоянии

агрессия и возможные последствия проигрыша их абсолютно не интересуют, зато она взахлеб обсуждают коррупцию, тарифы и мальдивы

а когда им пытаешься об этом сказать - яростно рефлексируют и возмущенно топорщат перышки, протестуя шо им указывают на их заблуждения

