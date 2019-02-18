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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 19 лют, 2019 11:54
Elensk написав: Alex2006 написав:ЛАД
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Elensk, может, всё же ответите на вопрос:
Поддерживаю! Тоже очень интересно узнать!
Я уже отвечала. Если надо объяснять, то объяснять не надо. Ваша цель не узнать. Если бы хотели знать, то вспомнили бы самые сложные голосования в Раде, которые буквально продавливались президентом.
Я не готова вас "кормить".
Я не голодный, так что "кормить" меня не требуется.
Но если Вы не хотите отвечать на вопросы, кот. возникают к Вашим постам, то зачем Вы пришли на форум?
"Вещать" с пьедестала? Простите, но слушать "вещателей" не интересно. Замечу, что вера в собственную непогрешимость обычно ни к чему хорошему не приводит.
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Додано: Вів 19 лют, 2019 11:56
airmax78 написав:
Два года назад поездка в Вену 300 ЕВРО на одного. В этом - 300 ЕВРО на троих
со Львова до Пшемысля на любом автобусе 100 грн, можно ещё дешевле электричкой до Шегини, пешочком в Медыку, за 2 злотых до Перемышля, из Перемышля в Жешув за 18 злотых, в Краков за 32 злотых, в Катовице за 55 злотых. Было бы желание сэкономить, что сейчас что раньше. Визэйр из Киева летал в Катовице и до безвиза. Стало удобней и дешевле - да, но не в разы как вы тут пишите.
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Додано: Вів 19 лют, 2019 12:03
хорошо видно к чему приводит ежедневное купание неокрепшего мозга в потоках говна, распространяемого шоп отвести внимание от главного - того шо рашка ведет инфо войну со всем миром и Украина на передовой
вы хоть представьте КАКИЕ ресурсы тут задействованы, если они успевают говномутить по всему миру, вмешиваясь в выборы даже в сша и европе
"полезным идиотам" (это не оскорбление - это термин) подсовываются куски ярко пахнущего говна шоп увести внимание от того как рашка в очередной раз собирается под этот шумок взять реванш и вернуть Украину в сферу своего влияния
но местные "аналитики" искренне считающие себя " высокоинтеллеектуальными экспертами", купаются в море этого инфодерьма, не отстреливая шо на самом деле происходит в мире - им не позволяют их эмоции, на которых мастерски играют давя на болевые точки и банальная неумность и узость кругозора - поднять глаза чуть выше они не в состоянии
агрессия и возможные последствия проигрыша их абсолютно не интересуют, зато она взахлеб обсуждают коррупцию, тарифы и мальдивы
а когда им пытаешься об этом сказать - яростно рефлексируют и возмущенно топорщат перышки, протестуя шо им указывают на их заблуждения
Востаннє редагувалось kingkongovets
в Вів 19 лют, 2019 12:06, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: Вів 19 лют, 2019 12:05
airmax78 написав:
.....
Зачем такое писать? Съездить с женой и двумя детьми в Прагу - 150 евро только на визы + 2 дня жизни + куча нервов + ощущение себя вторым сортом. И это если ты живешь в Киеве. Если нет - то расходов и нервов еще больше.
Но главное последствие безвиза не в этом. Главное - это вход лоукостов, которые обрушили цены на авиабилеты. Без безвиза НИКОГДА, слышите, НИКОГДА бы этого не произошло. Два года назад поездка в Вену 300 ЕВРО на одного. В этом - 300 ЕВРО на троих.
Давайте не передёргивать. Это так же, как вчера с госдолгом.
Речь шла не о поездке "с женой и двумя детьми в Прагу", а о заробитчанах, кот. едут в одиночку. Откуда "ощущение себя вторым сортом" не знаю. Комплекс неполноценности? Ездил по визе не раз и никаких комплексов и "ощущений" не испытывал.
О лоукостах. Вы несколько ... преувеличиваете. Визэйр зашёл к нам очень давно и цены были низкие, а условия лучше, чем сегодня. Так что тут Вы простите, соврамши.budivelnik
На рахунок права на працю
Туристична віза обмежує вас терміном перебування і не обмежує ваше право на працю
Друге питання , що у випадку офіційного працевлаштування ви повинні сплачувати податки в країні де працюєте ( а от тут у нас є свої бзіки) ,але якщо ви офіційно влаштувались - маєте право 90 днів ( з 180) працювати і без робочої візи.
Сразу скажу, что с первой частью Вашего поста полностью согласен. Но здесь Вы, по-моему, ошибаетесь.
Туристическая виза не даёт
права на работу. По тур. визе официально устроиться нельзя
. Хотя нелегально, конечно, устраивались (да и сейчас устраиваются). Срок пребывания по турвизе может быть разный, в частности, и больше 3 месяцев, кроме того, она может быть и многоразовой. Конечно, долгосрочные и многоразовые визы оформлять было сложнее и дороже. Так что неофиц. трудоустройство было связано в первую очередь именно с турвизами, а не с налогами.
p.s. Прошу заметить, я не отрицаю пользы безвиза. Но основное преимущество в том, что можно полететь срочно, хоть завтра, хоть сегодня (при наличии билетов) без необходимости тратить около 2 недель на бюрократические процедуры получения визы.
Востаннє редагувалось ЛАД
в Вів 19 лют, 2019 12:19, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом
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Додано: Вів 19 лют, 2019 12:09
vitaliian написав: airmax78 написав:
Два года назад поездка в Вену 300 ЕВРО на одного. В этом - 300 ЕВРО на троих
со Львова до Пшемысля на любом автобусе 100 грн, можно ещё дешевле электричкой до Шегини, пешочком в Медыку, за 2 злотых до Перемышля, из Перемышля в Жешув за 18 злотых, в Краков за 32 злотых, в Катовице за 55 злотых. Было бы желание сэкономить, что сейчас что раньше. Визэйр из Киева летал в Катовице и до безвиза. Стало удобней и дешевле - да, но не в разы как вы тут пишите.
ЛАД написав:
Давайте не передёргивать. Это так же, как вчера с госдолгом.
Речь шла не о поездке "с женой и двумя детьми в Прагу", а о заробитчанах, кот. едут в одиночку. Откуда "ощущение себя вторым сортом" не знаю. Комплекс неполноценности? Ездил по визе не раз и никаких комплексов и "ощущений" не испытывал.
О лоукостах. Вы несколько ... преувеличиваете. Визэйр зашёл к нам очень давно и цены были низкие, а условия лучше, чем сегодня. Так что тут Вы простите, соврамши.
Визэйр летал в 4-5 аэропортов. Покупать надо было за 6 месяцев минимум. За месяц - их цены уже не сильно отличались от тех же австрийских авиалиний.
Сравните это с тем, что имеем сейчас.
PS Ребята, вы хоть раз стояли в автобусе 2-3-4-5-... часов на границе? Ну и вообще на автобусе в Европу - это ПЦ. Еще в Пшемышль из Львова - куда ни шло (если проскочить границу). Но если из Киева или Одессы - это отдельный ПЦ сам по себе. Чувствуешь себя уже не вторым, а третьим сортом.
Второсортность в том, что тебе нужно получать разрешение поехать туда, куда люди первого сорта ездят свободно в любое время, еще и платить за это.
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Додано: Вів 19 лют, 2019 12:26
airmax78
Сейчас тоже билеты на ближайшее время стоят обычно заметно дороже, чем если брать заранее. + всякие фокусы, когда билет в одну сторону может в несколько раз отличаться по цене от билета в др. сторону.
В СЩА и В.-Британию визы остались и сегодня. Вы продолжаете чувствовать свою второсортность?
Кстати, Вы вчера так и не объяснили (или я не заметил?), на чём основано Ваше мнение о том что займы "после выборов будут привлекаться под 5% годовых максимум".
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Додано: Вів 19 лют, 2019 12:35
ЛАД написав:
Кстати, Вы вчера так и не объяснили (или я не заметил?), на чём основано Ваше мнение о том что займы "после выборов будут привлекаться под 5% годовых максимум".
Бо гроші люблять стабільність, а Порошенко її гарантує тим, що продовжиться співпраця з МВФ, ЄС і зміна законодавства, у відповідності до підписаної Асоціації.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Додано: Вів 19 лют, 2019 12:35
Ой+ написав:
....
Додав би, що зараз припинились розмови про те що Україна краде російський газ, а то колись навіть розмовляючи із знайомими, що проживали в інших державах, якось мусів виправдовуватись. Також колись Медведєв розказував, які шалені дотації дістає Україна (140 млрд за скількісь там років) через ціну на газ, яка насправді була вища ніж для ФРН.
.....
Давно нужно было сделать учёт газа на западной границе и добиться от Европы покупки газа именно на западной границе (это, кстати, не сделано до сих пор). Думаю, это не было сделано, в том числе, и по причине заинтересованности наших схемщиков в отсутствии такого учёта.
А "дотации" ... Разговор о них был, когда цены для Украины были действительно значительно ниже европейских, а позже благодаря договорам, в кот. были якобы "скидки" к цене вместо просто чётко оговоренных цен.
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Додано: Вів 19 лют, 2019 12:43
lapay написав: ЛАД написав:
Кстати, Вы вчера так и не объяснили (или я не заметил?), на чём основано Ваше мнение о том что займы "после выборов будут привлекаться под 5% годовых максимум".
Бо гроші люблять стабільність, а Порошенко її гарантує тим, що продовжиться співпраця з МВФ, ЄС і зміна законодавства, у відповідності до підписаної Асоціації.
Какие Порошенко может дать гарантии, находясь в оппозиции в Раде и к Кабмину?
Ладно сейчас еле еле владел ситуацией, имея коалицию, вы думаете в МВФ дураки сидят ?
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Додано: Вів 19 лют, 2019 12:50
budivelnik написав:
...
Отже мінімізований вплив на країну наступних
Янукович,Фірташ,Коломойський
Справедливости ради заслуги Порошенко в отстранении первых двух нет.
Янук сбежал сразу после Майдана, Фирташ - спасибо американцам.
Alex2006 написав:
2. Почему из страны уехало столько толковых людей на заработки в другие страны?
Слово толковий- це все таки епітет...
Я наприклад
а - не виїхав
б - вважаю себе толковим
в - ніколи не працював в державних структурах і не отримував державних замовлень
г - двоє моїх старших також не виїхали і я також вважаю їх толковими ( при чому цієї ж думки притримується і їх керівництво)
Что касается толковых. Конечно, выехали не все. Но выезжать будут, это, к сожалению, неизбежно. И будет это, даже когда условия в Украине будут гораздо лучше сегодняшних. Это происходит во всех странах - и в России, и в Индии-Китае, и в Европе. Единственное, вопрос в скорости потока. При улучшении условий в стране поток, естественно, будет меньше.
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