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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 255256257258>

За кого ви б проголосували на президентських виборах (якби голосували):

Політичні дискусії 5.2 5 166
Бойко Юрій Анатолійович
1%
2
Гриценко Анатолій Степанович
10%
17
Зеленський Володимир Олександрович
26%
43
Ляшко Олег Валерійович
1%
1
Мураєв Євгеній Володимирович
9%
15
Порошенко Петро Олексійович
37%
61
Садовий Андрій Іванович
1%
1
Тимошенко Юлія Володимирівна
4%
7
Шевченко Олександр Леонідович
1%
1
Інший кандидат
11%
18
Всього голосів : 166
Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 12:52

Re: Політичні дискусії

  freeze написав:Какие Порошенко может дать гарантии, находясь в оппозиции в Раде и к Кабмину?
Ладно сейчас еле еле владел ситуацией, имея коалицию, вы думаете в МВФ дураки сидят ?

Опозиція різна буває. Є єврооптимісти і рашаностальгісти. Перших буде більшість, тому і зміни курсу не буде, в тому числі і в бік популізму (це вже завдяки Порошенко). В МВФ не дурні, тому і дали гроші під вибори, всупереч правилам.
Те, що ставки на кредити, після перемоги Порошенко, сильно зменшаться - очевидно. Адже ми фінансово збалансовані з впевненим зростанням, останні три роки, і так буде і надалі, якщо не буде радикальних змін.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 12:55

  Автор77 написав:......
1.ЛАД - вам насчет валюты в контексте - возможно кого-то там незаслуженно прессанули,я лично не заметил, я там свободно пишу о том,что считаю ,что Петро Порошенко намахал и майдан,и народ,и укокошил национальную экономику и послужил стартером того,чтобы миллионы украинцев вынуждены были покинуть Родину,за что именно три недели имел наивысшее количество одобрений ( в недельном разрезе), не все соглашались,но дискуссия и аргументы против мне высказывались толлерантно и воспитанно. А тут ,на этой ветке заметил,что есть в принципе 99% нормальных участников и один психопат не в адеквате,разбрасывающийся откровенным хамством,да еще и антисемитизмом.

Вы там очень редко писали. + в последнее время там пропали несколько особо "бдительных" персонажей.
Дай бог.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 12:56

Телеканалы Фирташа, Ахметова, Медведчука, Пинчука, Дыминского отказались от критики Порошенко, - исследование. ИНФОГРАФИКА

https://censor.net.ua/news/3112473/tele ... sledovanie
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Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 12:59

  lapay написав:
  ЛАД написав:Кстати, Вы вчера так и не объяснили (или я не заметил?), на чём основано Ваше мнение о том что займы "после выборов будут привлекаться под 5% годовых максимум".

Бо гроші люблять стабільність, а Порошенко її гарантує тим, що продовжиться співпраця з МВФ, ЄС і зміна законодавства, у відповідності до підписаної Асоціації.

Вы же серьёзный человек!
"Співпраця з МВФ, ЄС і зміна законодавства, у відповідності до підписаної Асоціації" у нас уже, минимум, 3 года, но таких ставок нет.
Были и более "стабильные" времена (даже период "павосемь" при "папередниках"), но занимали мы заметно дороже 5%.
Понимаю, хотелось бы. Но стоит отделять мечты от реальности.
Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 19 лют, 2019 13:55, всього редагувалось 2 разів.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 13:00

Re: Політичні дискусії

  Starikan написав:Хватает не сознания, а безвиза, которого добился Порох.


Безвиз на работу не распространяется, это только для туризма
katso
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 13:00

Re: Політичні дискусії

https://youtu.be/kmyOZCG6v9A?t=7
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява, ihorkyiv, kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 13:02

  ЛАД написав:airmax78
Сейчас тоже билеты на ближайшее время стоят обычно заметно дороже, чем если брать заранее. + всякие фокусы, когда билет в одну сторону может в несколько раз отличаться по цене от билета в др. сторону.
В СЩА и В.-Британию визы остались и сегодня. Вы продолжаете чувствовать свою второсортность?

Кстати, Вы вчера так и не объяснили (или я не заметил?), на чём основано Ваше мнение о том что займы "после выборов будут привлекаться под 5% годовых максимум".

Ну а как? Меня в Британию можно заставить поехать только если очень припечет (виза 100 фунтов, кстати). Про Штаты - вообще лол. Каждый кто получал визу в Штаты - знает что это такое и каким сортом себя чувствует человек.
Сейчас во многие крупные города Европы вы выбираете какой авиакомпанией лететь. И, о чудо, МАУ стало предлагать цены, зачастую, ниже чем лоукосты. Конкуренция творит чудеса. Откуда появилась конкуренция?
После выборов снимется часть политического риска - займы подешевеют мгновенно. До какого уровня - вопрос, но то, что подешевеют и сразу после выборов (при ожидаемом исходе) - бесспорно. Второй раз они подешевеют после выборов в Раду.
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Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 13:05

  katso написав:
  Starikan написав:Хватает не сознания, а безвиза, которого добился Порох.


Безвиз на работу не распространяется, это только для туризма

Безвиз - это величайшее достижение Украины с момента проголошення незалежности. И это - для простых людей.
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Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 13:08

  airmax78 написав:
  katso написав:
  Starikan написав:Хватает не сознания, а безвиза, которого добился Порох.


Безвиз на работу не распространяется, это только для туризма

Безвиз - это величайшее достижение Украины с момента проголошення незалежности. И это - для простых людей.


они реально по железному занавесу и сильной руке тоскуют
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 13:20

  airmax78 написав:Безвиз - это величайшее достижение Украины с момента проголошення незалежности. И это - для простых людей.

Безвизовые страны для граждан Украины 2019 (полный список): Азия 1 Бангладеш (виза по прибытию) 2 Бруней 3 Камбоджа (виза по прибытию) 4 Гон Конг 5 Индонезия 6 Казахстан 7 Кыргызстан 8 Лаос 9 Макао (виза по прибытию) 10 Малайзия 11 Мальдивы (виза по прибытию) 12 Непал (виза по прибытию) 13 Шри-Ланка (виза по прибытию) 14 Таджикистан 15 Таиланд (виза по прибытию) 16 Восточный Тимор (или Тимор-Лесте) 17 Узбекистан Европа 18 Албания 19 Андорра 20 Австрия 21 Беларусь 22 Бельгия 23 Босния и Герцеговина 24 Болгария 25 Хорватия 26 Кипр 27 Чехия 28 Дания 29 Эстония 30 Фарерские острова 31 Финляндия 32 Франция 33 Германия 34 Греция 35 Гренландия 36 Венгрия 37 Исландия 38 Италия 39 Латвия 40 Литва 41 Лихтенштейн 42 Люксембург 43 Македония 44 Мальта 45 Молдова 46 Монако 47 Черногория 48 Нидерланды 49 Норвегия 50 Польша 51 Португалия 52 Румыния 53 Россия 54 Сан-Марино 55 Сербия 56 Словакия 57 Словения 58 Испания 59 Швеция 60 Швейцария 61 Ватикан Африка 62 Бенин (виза по прибытию) 63 Кабо-Верде (виза по прибытию) 64 Коморы (виза по прибытию) 65 Джибути (виза по прибытию) 66 Египет (виза по прибытию) 67 Свазиленд 68 Гвинея-Бисау (виза по прибытию) 69 Кения (виза по прибытию) 70 Мадагаскар (виза по прибытию) 71 Мавритания (виза по прибытию) 72 Маврикий 73 Мозамбик (виза по прибытию) 74 Намибия 75 Руанда (виза по прибытию) 76 Сенегал 77 Сейшелы (виза по прибытию) 78 Сомали (виза по прибытию) 79 Танзания (виза по прибытию) 80 Того (виза по прибытию) 81 Уганда (виза по прибытию) 82 Замбия (виза по прибытию) 83 Зимбабве (виза по прибытию) Океания 84 Острова Кука 85 Фиджи 86 Маршалловы острова (виза по прибытию) 87 Микронезия 88 Ниуэ 89 Палау (виза по прибытию) 90 Самоа (виза по прибытию) 91 Тонга (виза по прибытию) 92 Тувалу (виза по прибытию) 93 Вануату Карибские острова 94 Антигуа и Барбуда 95 Барбадос 96 Доминика 97 Доминиканская республика 98 Гаити 99 Ямайка 100 Сент-Китс и Невис 101 Сент-Винсент и Гренадины 102 Теркс и Кайкос Америка 103 Аргентина 104 Боливия (виза по прибытию) 105 Бразилия 106 Чили 107 Коста-Рика 108 Эквадор 109 Сальвадор 110 Гватемала 111 Гондурас 112 Мексика (бесплатное электронное разрешение заранее) 113 Никарагуа 114 Панама 115 Парагвай 116 Перу 117 Уругвай Средний Восток 118 Армения 119 Азербайджан 120 Грузия 121 Иран (виза по прибытию) 122 Израиль 123 Иордания (виза по прибытию) 124 Ливан (виза по прибытию) 125 Палестина 126 Катар 127 Турция 128 ОАЭ
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява, ihorkyiv, kingkongovets
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