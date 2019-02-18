Додано: Вів 19 лют, 2019 13:02

ЛАД написав: airmax78

Сейчас тоже билеты на ближайшее время стоят обычно заметно дороже, чем если брать заранее. + всякие фокусы, когда билет в одну сторону может в несколько раз отличаться по цене от билета в др. сторону.

В СЩА и В.-Британию визы остались и сегодня. Вы продолжаете чувствовать свою второсортность?



Кстати, Вы вчера так и не объяснили (или я не заметил?), на чём основано Ваше мнение о том что займы "после выборов будут привлекаться под 5% годовых максимум". Сейчас тоже билеты на ближайшее время стоят обычно заметно дороже, чем если брать заранее. + всякие фокусы, когда билет в одну сторону может в несколько раз отличаться по цене от билета в др. сторону.В СЩА и В.-Британию визы остались и сегодня. Вы продолжаете чувствовать свою второсортность?Кстати, Вы вчера так и не объяснили (или я не заметил?), на чём основано Ваше мнение о том что займы "после выборов будут привлекаться под 5% годовых максимум".

Ну а как? Меня в Британию можно заставить поехать только если очень припечет (виза 100 фунтов, кстати). Про Штаты - вообще лол. Каждый кто получал визу в Штаты - знает что это такое и каким сортом себя чувствует человек.Сейчас во многие крупные города Европы вы выбираете какой авиакомпанией лететь. И, о чудо, МАУ стало предлагать цены, зачастую, ниже чем лоукосты. Конкуренция творит чудеса. Откуда появилась конкуренция?После выборов снимется часть политического риска - займы подешевеют мгновенно. До какого уровня - вопрос, но то, что подешевеют и сразу после выборов (при ожидаемом исходе) - бесспорно. Второй раз они подешевеют после выборов в Раду.