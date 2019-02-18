Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
freeze написав:Какие Порошенко может дать гарантии, находясь в оппозиции в Раде и к Кабмину? Ладно сейчас еле еле владел ситуацией, имея коалицию, вы думаете в МВФ дураки сидят ?
Опозиція різна буває. Є єврооптимісти і рашаностальгісти. Перших буде більшість, тому і зміни курсу не буде, в тому числі і в бік популізму (це вже завдяки Порошенко). В МВФ не дурні, тому і дали гроші під вибори, всупереч правилам. Те, що ставки на кредити, після перемоги Порошенко, сильно зменшаться - очевидно. Адже ми фінансово збалансовані з впевненим зростанням, останні три роки, і так буде і надалі, якщо не буде радикальних змін.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Автор77 написав:...... 1.ЛАД - вам насчет валюты в контексте - возможно кого-то там незаслуженно прессанули,я лично не заметил, я там свободно пишу о том,что считаю ,что Петро Порошенко намахал и майдан,и народ,и укокошил национальную экономику и послужил стартером того,чтобы миллионы украинцев вынуждены были покинуть Родину,за что именно три недели имел наивысшее количество одобрений ( в недельном разрезе), не все соглашались,но дискуссия и аргументы против мне высказывались толлерантно и воспитанно. А тут ,на этой ветке заметил,что есть в принципе 99% нормальных участников и один психопат не в адеквате,разбрасывающийся откровенным хамством,да еще и антисемитизмом.
Вы там очень редко писали. + в последнее время там пропали несколько особо "бдительных" персонажей. Дай бог.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом Yuri_T - бан.
ЛАД написав:Кстати, Вы вчера так и не объяснили (или я не заметил?), на чём основано Ваше мнение о том что займы "после выборов будут привлекаться под 5% годовых максимум".
Бо гроші люблять стабільність, а Порошенко її гарантує тим, що продовжиться співпраця з МВФ, ЄС і зміна законодавства, у відповідності до підписаної Асоціації.
Вы же серьёзный человек! "Співпраця з МВФ, ЄС і зміна законодавства, у відповідності до підписаної Асоціації" у нас уже, минимум, 3 года, но таких ставок нет. Были и более "стабильные" времена (даже период "павосемь" при "папередниках"), но занимали мы заметно дороже 5%. Понимаю, хотелось бы. Но стоит отделять мечты от реальности.
Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 19 лют, 2019 13:55, всього редагувалось 2 разів.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом Yuri_T - бан.
ЛАД написав:airmax78 Сейчас тоже билеты на ближайшее время стоят обычно заметно дороже, чем если брать заранее. + всякие фокусы, когда билет в одну сторону может в несколько раз отличаться по цене от билета в др. сторону. В СЩА и В.-Британию визы остались и сегодня. Вы продолжаете чувствовать свою второсортность?
Кстати, Вы вчера так и не объяснили (или я не заметил?), на чём основано Ваше мнение о том что займы "после выборов будут привлекаться под 5% годовых максимум".
Ну а как? Меня в Британию можно заставить поехать только если очень припечет (виза 100 фунтов, кстати). Про Штаты - вообще лол. Каждый кто получал визу в Штаты - знает что это такое и каким сортом себя чувствует человек. Сейчас во многие крупные города Европы вы выбираете какой авиакомпанией лететь. И, о чудо, МАУ стало предлагать цены, зачастую, ниже чем лоукосты. Конкуренция творит чудеса. Откуда появилась конкуренция? После выборов снимется часть политического риска - займы подешевеют мгновенно. До какого уровня - вопрос, но то, что подешевеют и сразу после выборов (при ожидаемом исходе) - бесспорно. Второй раз они подешевеют после выборов в Раду.