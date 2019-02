Додано: Вів 19 лют, 2019 13:08

airmax78 написав: katso написав: Starikan написав: Хватает не сознания, а безвиза, которого добился Порох. Хватает не сознания, а безвиза, которого добился Порох.



Безвиз на работу не распространяется, это только для туризма Безвиз на работу не распространяется, это только для туризма

Безвиз - это величайшее достижение Украины с момента проголошення незалежности. И это - для простых людей. Безвиз - это величайшее достижение Украины с момента проголошення незалежности. И это - для простых людей.



они реально по железному занавесу и сильной руке тоскуют они реально по железному занавесу и сильной руке тоскуют

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.