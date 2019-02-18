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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 255256257258 За кого ви б проголосували на президентських виборах (якби голосували): Політичні дискусії 5.2 5 166 Бойко Юрій Анатолійович 1% 2 Гриценко Анатолій Степанович 10% 17 Зеленський Володимир Олександрович 26% 43 Ляшко Олег Валерійович 1% 1 Мураєв Євгеній Володимирович 9% 15 Порошенко Петро Олексійович 37% 61 Садовий Андрій Іванович 1% 1 Тимошенко Юлія Володимирівна 4% 7 Шевченко Олександр Леонідович 1% 1 Інший кандидат 11% 18 Всього голосів : 166 Додано: Вів 19 лют, 2019 13:31 Re: Політичні дискусії ЛАД написав: Давно нужно было сделать учёт газа на западной границе и добиться от Европы покупки газа именно на западной границе (это, кстати, не сделано до сих пор). Думаю, это не было сделано, в том числе, и по причине заинтересованности наших схемщиков в отсутствии такого учёта Давно нужно было сделать учёт газа на западной границе и добиться от Европы покупки газа именно на западной границе (это, кстати, не сделано до сих пор). Думаю, это не было сделано, в том числе, и по причине заинтересованности наших схемщиков в отсутствии такого учёта

З цим згідний.

А "дотации" ... Разговор о них был, когда цены для Украины были действительно значительно ниже европейских, а позже благодаря договорам, в кот. были якобы "скидки" к цене вместо просто чётко оговоренных цен.

Так і транзит був дешевший.

Але і у 2014 р.



Россия оценивает в 11 миллиардов 400 миллионов долларов недополученных бюджетом доходов из-за применения по харьковским соглашениям скидки для Украины на газ. https://censor.net.ua/news/279548/mille ... yiskie_smi Миллер насчитал $11,4 млрд. потерь бюджета РФ из-за харьковских соглашений. - российские СМИРоссия оценивает в 11 миллиардов 400 миллионов долларов недополученных бюджетом доходов из-за применения по харьковским соглашениям скидки для Украины на газ.

Причому навіть підтримувач страусів бідкався, що ціна на газ зі "знижкою" вища як для ФРН.

Зараз так вважає Лукашенко З цим згідний.Так і транзит був дешевший.Але і у 2014 р.Причому навіть підтримувач страусів бідкався, що ціна на газ зі "знижкою" вища як для ФРН.Зараз так вважає Лукашенко Не так добре з грошима, як погано без них. Ой+

Повідомлень: 2284 З нами з: 19.04.12 Подякував: 28 раз. Подякували: 289 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 19 лют, 2019 13:32 Re: Політичні дискусії Автор77 написав: как мне помнится именно Юля сделала задел по Криворожстали,4 с хвостом миллиарда доллара вынули у кучмовского Пинчука прямо из "писка",зато страна получила мощнейший драйв на несколько лет - даже некоторые люди даже из мелкого бизнеса пересели на джипы из салонов и начали покупать элитное жилье,а Родину почти никто не покидал,на фига - если тут простой продавец электроники мог две штуки баксову в месяц поиметь. как мне помнится именно Юля сделала задел по Криворожстали,4 с хвостом миллиарда доллара вынули у кучмовского Пинчука прямо из "писка",зато страна получила мощнейший драйв на несколько лет - даже некоторые люди даже из мелкого бизнеса пересели на джипы из салонов и начали покупать элитное жилье,а Родину почти никто не покидал,на фига - если тут простой продавец электроники мог две штуки баксову в месяц поиметь.

Вы действительно считаете, что заход шального бабла в страну в те годы это ее заслуга? Ну очень сомнительное заявление. Автор77 написав: Короче,чтобы разогнать эту собранную Порошенком шоблу нужна ведьма и стерва,а иначе - загнывание еще на 25 лет,хватит и этих 5 лет Порошенковского болота. Короче,чтобы разогнать эту собранную Порошенком шоблу нужна ведьма и стерва,а иначе - загнывание еще на 25 лет,хватит и этих 5 лет Порошенковского болота.

Она неоднократно была Премьером, и "шоблу" не разогнала. В реформах не замечена, хотя при ее премьерстве под ее гарантии реформ были получены самые большие транши МВФ в истории, тупо спущенные в унитаз. Что-то не вижу ни одного аргумента, который бы говорил, что "ведьма и стерва" "расшевелит болото". Автор77 написав: а вал трудовых мигрантов 10 млн. плюс это как раз ужас без конца а вал трудовых мигрантов 10 млн. плюс это как раз ужас без конца

Ну вы хоть штампы не повторяйте пропагандистские. Оценочное число граждан Украины за рубежом, которое колеблется по разным оценкам от 7 до 10 млн, включает всех, начиная от многолетних заробитчан, поехавших еще в 90-е. Автор77 написав: 4.Кто-то там насчет владельцев недвижимости тему поднимал, я сам плачу налоги ,которые получаю исключительно на банковский счет,зарегистрированный в дфс и плачу за это 5% от вала, это исключительно мало,я понимаю,что новый Президент повысит эти 5% до 20%,но это будет небольшая плата за то,что страна повернет в сторону проевропейской экономики,а не в сторону российской модели как это сделал Петро Порошенко ,развивая олигархо-кланово-схемную экономику,отдав на откуп некоторые регионы явному криминалитету - Кернес там и т.п. 4.Кто-то там насчет владельцев недвижимости тему поднимал, я сам плачу налоги ,которые получаю исключительно на банковский счет,зарегистрированный в дфс и плачу за это 5% от вала, это исключительно мало,я понимаю,что новый Президент повысит эти 5% до 20%,но это будет небольшая плата за то,что страна повернет в сторону проевропейской экономики,а не в сторону российской модели как это сделал Петро Порошенко ,развивая олигархо-кланово-схемную экономику,отдав на откуп некоторые регионы явному криминалитету - Кернес там и т.п.

Как минимум глобально подвинули крупнейших олигархов- Коломойского и Фирташа. Один потерял сильнейший рычаг давления на финансовую систему вместе с Приватом, второй вообще торчит под арестом. В чем именно вы видите поворот в сторону российской модели? А главное, чем повышение налогов способствует "повороту в сторону проевропейской экономики"? Не улавливаю ваш ход мысли. Впрочем, я так понимаю тут слишком много субъективизма в оценке, считаете что так - ради бога. Автор77 написав: 5.Что касается владельцев квартир,сдающих их в черную - то это вообще

п а р а з и т ы, в любой европейской цивилизованной стране им бы такого не позволили, откровенно не платить налоги и мечтать о Европе могут только конченные особи. 5.Что касается владельцев квартир,сдающих их в черную - то это вообщеп а р а з и т ы, в любой европейской цивилизованной стране им бы такого не позволили, откровенно не платить налоги и мечтать о Европе могут только конченные особи.

Ну не паразиты, а участники теневой экономики. Не надо их демонизировать. Действительно, грамотный подход по налогообложению в этом плане помог бы хотя бы частично вывести из тени почти на 100% теневой рынок, получить очень неплохие дополнительные поступления в бюджет. Но в любом случае это займет не один и не два года, будет весьма непопулярным ходом и в предвыборной программе это точно не стоит анонсировать, конкуренты сразу вывернуть как "рост налоговой нагрузки". Автор77 написав: И это главное - просто человек - не мудель и все и больше ничего не надо. И это главное - просто человек - не мудель и все и больше ничего не надо.

Очень сомнительное утверждение. "Просто хороший человек, а проблемы рассосуться". Приведу аналогию. Есть большая компания, корпорация. Она в кризисном состоянии: бюрократизм, разросшиеся затраты, теряет клиентов. Акционеры ищут человека, способного вывести ее из этого состояния, готовы поменять руководство. Ну и как вы думаете, достаточно просто "не муделя"? Почему, по вашему, с государством ситуация проще, чем с корпорацией? Вы действительно считаете, что заход шального бабла в страну в те годы это ее заслуга? Ну очень сомнительное заявление.Она неоднократно была Премьером, и "шоблу" не разогнала. В реформах не замечена, хотя при ее премьерстве под ее гарантии реформ были получены самые большие транши МВФ в истории, тупо спущенные в унитаз. Что-то не вижу ни одного аргумента, который бы говорил, что "ведьма и стерва" "расшевелит болото".Ну вы хоть штампы не повторяйте пропагандистские. Оценочное число граждан Украины за рубежом, которое колеблется по разным оценкам от 7 до 10 млн, включает всех, начиная от многолетних заробитчан, поехавших еще в 90-е.Как минимум глобально подвинули крупнейших олигархов- Коломойского и Фирташа. Один потерял сильнейший рычаг давления на финансовую систему вместе с Приватом, второй вообще торчит под арестом. В чем именно вы видите поворот в сторону российской модели? А главное, чем повышение налогов способствует "повороту в сторону проевропейской экономики"? Не улавливаю ваш ход мысли. Впрочем, я так понимаю тут слишком много субъективизма в оценке, считаете что так - ради бога.Ну не паразиты, а участники теневой экономики. Не надо их демонизировать. Действительно, грамотный подход по налогообложению в этом плане помог бы хотя бы частично вывести из тени почти на 100% теневой рынок, получить очень неплохие дополнительные поступления в бюджет. Но в любом случае это займет не один и не два года, будет весьма непопулярным ходом и в предвыборной программе это точно не стоит анонсировать, конкуренты сразу вывернуть как "рост налоговой нагрузки".Очень сомнительное утверждение. "Просто хороший человек, а проблемы рассосуться". Приведу аналогию. Есть большая компания, корпорация. Она в кризисном состоянии: бюрократизм, разросшиеся затраты, теряет клиентов. Акционеры ищут человека, способного вывести ее из этого состояния, готовы поменять руководство. Ну и как вы думаете, достаточно просто "не муделя"? Почему, по вашему, с государством ситуация проще, чем с корпорацией? Faceless

Модератор Повідомлень: 23642 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1105 раз. Подякували: 5462 раз. Профіль 6 1 2 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 19 лют, 2019 13:34 Re: Політичні дискусії ЛАД написав: Співпраця з МВФ, ЄС і зміна законодавства, у відповідності до підписаної Асоціації" у нас уже. минимум, 3 года, нео таких ставок нет.

Были и более "стабильные" времена (даже период "павосемь" при "папередниках"), но занимали мы заметно дороже 5%.

Понимаю, хотелось бы. Но стоит отделять мечты от реальности. Співпраця з МВФ, ЄС і зміна законодавства, у відповідності до підписаної Асоціації" у нас уже. минимум, 3 года, нео таких ставок нет.Были и более "стабильные" времена (даже период "павосемь" при "папередниках"), но занимали мы заметно дороже 5%.Понимаю, хотелось бы. Но стоит отделять мечты от реальности.

В першій половині 18-го ми взагалі не могли розмістити євробонди, ні під ніяки відсотки. Тому що не співпрацювали з МВФ - не піднімали ціну на газ для населення, перед виборами. Це нагадування тим, хто хоче дешевого газу. Коли підняли ціну на газ - пішли і бонди, і кредити, і ЗВР зріс.

Це не тому, що Порошенко такий корупціонер, якому ніхто не дає кредитів чи інвестицій, а тому що треба жити без боргів. Коли навчимося, тоді і підуть гроші, бо станемо платоспроможними. Так і Грецію вчили, і нас вчать.

От після ринкових цін на газ ми остаточно закриємо платіжну дірку, запрацює Антикорупційний суд, продовжаться проєвропейські реформи. Ми відсунемось від дефолтної ями на безпечну відстань і, нарешті, підуть реальні інвестиції, особливо після впровадження ринку землі. В першій половині 18-го ми взагалі не могли розмістити євробонди, ні під ніяки відсотки. Тому що не співпрацювали з МВФ - не піднімали ціну на газ для населення, перед виборами. Це нагадування тим, хто хоче дешевого газу. Коли підняли ціну на газ - пішли і бонди, і кредити, і ЗВР зріс.Це не тому, що Порошенко такий корупціонер, якому ніхто не дає кредитів чи інвестицій, а тому що треба жити без боргів. Коли навчимося, тоді і підуть гроші, бо станемо платоспроможними. Так і Грецію вчили, і нас вчать.От після ринкових цін на газ ми остаточно закриємо платіжну дірку, запрацює Антикорупційний суд, продовжаться проєвропейські реформи. Ми відсунемось від дефолтної ями на безпечну відстань і, нарешті, підуть реальні інвестиції, особливо після впровадження ринку землі. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... lapay Повідомлень: 7217 З нами з: 01.08.15 Подякував: 880 раз. Подякували: 1057 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 19 лют, 2019 13:37 vitaliian

Забули РБ, РФ і весь СНД. Шо - немає безвізу? А чого - невже гірші Гондурасу? Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... lapay Повідомлень: 7217 З нами з: 01.08.15 Подякував: 880 раз. Подякували: 1057 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 19 лют, 2019 13:41 vitaliian написав: https://youtu.be/kmyOZCG6v9A?t=7 https://youtu.be/kmyOZCG6v9A?t=7



Просто скопировал комменты ,естественно те,что с нецензурщиной не копировал:



Істота безкінечно брехлива та безмежно жадібна!!!... Це случаєм не ті Беркута з якими він усміхнений фотографувався? Брешет... Как всегда брешет? Я то думала, что круче Юли на инвалидной коляски уже ничего нет. Ан нет, Гран при на конкурсе Брехунов получает мальчик Петя!!! "Клин брал, Казань брал! Шпака? Шпака не брал..." Ни стыда, ни совести!!! Українці,досить терпіти брехуна.Не зробіть помилку на виборах що воно меле? О якій 9-й годині? брехло безсовісне. Не бачив його там. Цікаво, може хто помітив серед беркутів цього Баригу? Брехлива істота. Інших слів нема. Хоч би тут утримався від брехні. Моральна потвора. Нічого святого , добрехався до ручки , чмо. Ми намагалися донести" -аффтар не перекручивай Послухайте, як дико цей барига!!! Ці три убитих, про яких каже цей мерзотник, - це СВОБОДІВЦІ О. Капінос, С. Дідич і І. Сердюк. БРЕХЛО, воно не винесло ні одної людини з Майдану. Виродок брехло, брехло, брехло, брехло, брехло, брехло, брехло, брехло и ще раз брехло та це не людина, це зло до нас з глибин космоса заслано!? цинизм зашкаливает Ну і про "скучноє ліцо" хай з Гепою порадиься. Як раз той випадок. Коло фонтану і в межах видимості в той день були лише тітушки і беркут. Він фізично протягом всього дня не міг там зустріти майданівців у таких обставинах, як він каже. Хіба полонених, яких катували тітушки. Ще й о 9 ранку, коли всі тільки піднімалися з Майдану, і ще не прорвалися ближче Он и аварию на ЧАЭС устранил ...... Так я не понял кто актер он или Зеленский? через пару лет .... добавит что стоял на баррикаде и укрывался от пуль беркута...грелся у костра и спал в палатке..... Українці! Будемо чесними, не тіко хороший кондитер, але й також хороший актор! ещё и на колчаковских фронтах ранен! звісно, він як куленепробивний ішов в сторону проклятої беркутні і не боявся. Він рятував "своїх побратимів". До речі, вперше він їх врятував коли виліз на грейдер. Тоді після того як він назвав майданівців провокаторами кремля, і вніс смуту в їх ряди Дежавю! История КПСС Сталинский вариант. Спаситель демократии и вождь украинского народа! Еще через пять лет и не такое вспомнят! Просто скопировал комменты ,естественно те,что с нецензурщиной не копировал:Істота безкінечно брехлива та безмежно жадібна!!!... Це случаєм не ті Беркута з якими він усміхнений фотографувався? Брешет... Как всегда брешет? Я то думала, что круче Юли на инвалидной коляски уже ничего нет. Ан нет, Гран при на конкурсе Брехунов получает мальчик Петя!!! "Клин брал, Казань брал! Шпака? Шпака не брал..." Ни стыда, ни совести!!! Українці,досить терпіти брехуна.Не зробіть помилку на виборах що воно меле? О якій 9-й годині? брехло безсовісне. Не бачив його там. Цікаво, може хто помітив серед беркутів цього Баригу? Брехлива істота. Інших слів нема. Хоч би тут утримався від брехні. Моральна потвора. Нічого святого , добрехався до ручки , чмо. Ми намагалися донести" -аффтар не перекручивай Послухайте, як дико цей барига!!! Ці три убитих, про яких каже цей мерзотник, - це СВОБОДІВЦІ О. Капінос, С. Дідич і І. Сердюк. БРЕХЛО, воно не винесло ні одної людини з Майдану. Виродок брехло, брехло, брехло, брехло, брехло, брехло, брехло, брехло и ще раз брехло та це не людина, це зло до нас з глибин космоса заслано!? цинизм зашкаливает Ну і про "скучноє ліцо" хай з Гепою порадиься. Як раз той випадок. Коло фонтану і в межах видимості в той день були лише тітушки і беркут. Він фізично протягом всього дня не міг там зустріти майданівців у таких обставинах, як він каже. Хіба полонених, яких катували тітушки. Ще й о 9 ранку, коли всі тільки піднімалися з Майдану, і ще не прорвалися ближче Он и аварию на ЧАЭС устранил ...... Так я не понял кто актер он или Зеленский? через пару лет .... добавит что стоял на баррикаде и укрывался от пуль беркута...грелся у костра и спал в палатке..... Українці! Будемо чесними, не тіко хороший кондитер, але й також хороший актор! ещё и на колчаковских фронтах ранен! звісно, він як куленепробивний ішов в сторону проклятої беркутні і не боявся. Він рятував "своїх побратимів". До речі, вперше він їх врятував коли виліз на грейдер. Тоді після того як він назвав майданівців провокаторами кремля, і вніс смуту в їх ряди Дежавю! История КПСС Сталинский вариант. Спаситель демократии и вождь украинского народа! Еще через пять лет и не такое вспомнят! Автор77 Повідомлень: 52 З нами з: 09.11.16 Подякував: 14 раз. Подякували: 148 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 19 лют, 2019 14:04 airmax78 написав: katso написав: Starikan написав: Хватает не сознания, а безвиза, которого добился Порох. Хватает не сознания, а безвиза, которого добился Порох.



Безвиз на работу не распространяется, это только для туризма Безвиз на работу не распространяется, это только для туризма

Безвиз - это величайшее достижение Украины с момента проголошення незалежности. И это - для простых людей. Безвиз - это величайшее достижение Украины с момента проголошення незалежности. И это - для простых людей.

Простите, но иначе, чем тяжёлым бредом это назвать нельзя.

Если это "величайшее достижение", то о государстве Украина можно не говорить.

И это - не для простых людей (во всяком случае, пока).

"Наши люди в магазин на такси не ездят".

Уже писал, простые люди на уикенд в Париж не летают, у них другие проблемы - как прокормить семью. Простите, но иначе, чем тяжёлым бредом это назвать нельзя.Если это "достижение", то о государстве Украина можно не говорить.И это -для простых людей (во всяком случае, пока)."Наши люди в магазин на такси не ездят".Уже писал, простые люди на уикенд в Париж не летают, у них другие проблемы - как прокормить семью.

Yuri_T - бан. Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"омYuri_T - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 11494 З нами з: 31.08.10 Подякував: 3587 раз. Подякували: 3352 раз. Профіль 2 2 4 ВідповістиЦитата #<1 ... 255256257258 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Рейтинг українських забудовників Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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