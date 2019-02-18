Додано: Вів 19 лют, 2019 13:32

Автор77 написав: как мне помнится именно Юля сделала задел по Криворожстали,4 с хвостом миллиарда доллара вынули у кучмовского Пинчука прямо из "писка",зато страна получила мощнейший драйв на несколько лет - даже некоторые люди даже из мелкого бизнеса пересели на джипы из салонов и начали покупать элитное жилье,а Родину почти никто не покидал,на фига - если тут простой продавец электроники мог две штуки баксову в месяц поиметь. как мне помнится именно Юля сделала задел по Криворожстали,4 с хвостом миллиарда доллара вынули у кучмовского Пинчука прямо из "писка",зато страна получила мощнейший драйв на несколько лет - даже некоторые люди даже из мелкого бизнеса пересели на джипы из салонов и начали покупать элитное жилье,а Родину почти никто не покидал,на фига - если тут простой продавец электроники мог две штуки баксову в месяц поиметь.

Автор77 написав: Короче,чтобы разогнать эту собранную Порошенком шоблу нужна ведьма и стерва,а иначе - загнывание еще на 25 лет,хватит и этих 5 лет Порошенковского болота. Короче,чтобы разогнать эту собранную Порошенком шоблу нужна ведьма и стерва,а иначе - загнывание еще на 25 лет,хватит и этих 5 лет Порошенковского болота.

Автор77 написав: а вал трудовых мигрантов 10 млн. плюс это как раз ужас без конца а вал трудовых мигрантов 10 млн. плюс это как раз ужас без конца

Автор77 написав: 4.Кто-то там насчет владельцев недвижимости тему поднимал, я сам плачу налоги ,которые получаю исключительно на банковский счет,зарегистрированный в дфс и плачу за это 5% от вала, это исключительно мало,я понимаю,что новый Президент повысит эти 5% до 20%,но это будет небольшая плата за то,что страна повернет в сторону проевропейской экономики,а не в сторону российской модели как это сделал Петро Порошенко ,развивая олигархо-кланово-схемную экономику,отдав на откуп некоторые регионы явному криминалитету - Кернес там и т.п. 4.Кто-то там насчет владельцев недвижимости тему поднимал, я сам плачу налоги ,которые получаю исключительно на банковский счет,зарегистрированный в дфс и плачу за это 5% от вала, это исключительно мало,я понимаю,что новый Президент повысит эти 5% до 20%,но это будет небольшая плата за то,что страна повернет в сторону проевропейской экономики,а не в сторону российской модели как это сделал Петро Порошенко ,развивая олигархо-кланово-схемную экономику,отдав на откуп некоторые регионы явному криминалитету - Кернес там и т.п.

Автор77 написав: 5.Что касается владельцев квартир,сдающих их в черную - то это вообще

п а р а з и т ы, в любой европейской цивилизованной стране им бы такого не позволили, откровенно не платить налоги и мечтать о Европе могут только конченные особи. 5.Что касается владельцев квартир,сдающих их в черную - то это вообщеп а р а з и т ы, в любой европейской цивилизованной стране им бы такого не позволили, откровенно не платить налоги и мечтать о Европе могут только конченные особи.

Автор77 написав: И это главное - просто человек - не мудель и все и больше ничего не надо. И это главное - просто человек - не мудель и все и больше ничего не надо.

Вы действительно считаете, что заход шального бабла в страну в те годы это ее заслуга? Ну очень сомнительное заявление.Она неоднократно была Премьером, и "шоблу" не разогнала. В реформах не замечена, хотя при ее премьерстве под ее гарантии реформ были получены самые большие транши МВФ в истории, тупо спущенные в унитаз. Что-то не вижу ни одного аргумента, который бы говорил, что "ведьма и стерва" "расшевелит болото".Ну вы хоть штампы не повторяйте пропагандистские. Оценочное число граждан Украины за рубежом, которое колеблется по разным оценкам от 7 до 10 млн, включает всех, начиная от многолетних заробитчан, поехавших еще в 90-е.Как минимум глобально подвинули крупнейших олигархов- Коломойского и Фирташа. Один потерял сильнейший рычаг давления на финансовую систему вместе с Приватом, второй вообще торчит под арестом. В чем именно вы видите поворот в сторону российской модели? А главное, чем повышение налогов способствует "повороту в сторону проевропейской экономики"? Не улавливаю ваш ход мысли. Впрочем, я так понимаю тут слишком много субъективизма в оценке, считаете что так - ради бога.Ну не паразиты, а участники теневой экономики. Не надо их демонизировать. Действительно, грамотный подход по налогообложению в этом плане помог бы хотя бы частично вывести из тени почти на 100% теневой рынок, получить очень неплохие дополнительные поступления в бюджет. Но в любом случае это займет не один и не два года, будет весьма непопулярным ходом и в предвыборной программе это точно не стоит анонсировать, конкуренты сразу вывернуть как "рост налоговой нагрузки".Очень сомнительное утверждение. "Просто хороший человек, а проблемы рассосуться". Приведу аналогию. Есть большая компания, корпорация. Она в кризисном состоянии: бюрократизм, разросшиеся затраты, теряет клиентов. Акционеры ищут человека, способного вывести ее из этого состояния, готовы поменять руководство. Ну и как вы думаете, достаточно просто "не муделя"? Почему, по вашему, с государством ситуация проще, чем с корпорацией?