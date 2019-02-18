Додано: Вів 19 лют, 2019 14:58

Starikan

У нас были возможны первый и последний варианты (последний реальнее, но Горбачёв не смог/не захотел - возможно, было бы лучше).

Первый вариант в принципе возможен и сейчас, но малореален - нет соответствующих сил.



"Нынешние благоприятные для гастеров законы" появились не благодаря безвизу, а благодаря потребности Польши, Чехии и др. в рабочей силе. Так же, как массовая миграция турков в Германию в своё время - не нужна была бы Германии раб. сила, не было бы такой миграции.



Ваша знакомая уборщица не может быть типичным примером хотя бы потому, что рынок услуг по уборке достаточно узкий, мало людей, способных оплатить такие услуги по сегодняшним ценам. Если будет много желающих убирать дешевле, то она не сможет покупать квартиру даже близко.