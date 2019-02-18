Чем плох Коломойский ? он не сдал ........свою область как Ахметов. Местные им довольны.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 19 лют, 2019 14:37
Чем плох Коломойский ? он не сдал ........свою область как Ахметов. Местные им довольны.
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252
Додано: Вів 19 лют, 2019 14:40
Быстро - это:
- Пиночет с уничтожением и изгнанием политических противников
- Диктаторы стран Юго-восточной Азии (некоторые - с присутствием войск США)
- Бывшая британская колония, руководителю которой англосаксами было предписано создать азиатский финансовый центр
- Польша, которую за уши втащила в ЕС Германия, оплатившая все расходы
- Китай с всевластием "Коммунистической" партии, сблизившийся с заинтересованными в нем США и подавивший танками недовольных
Вам не кажется, что мы находимся в радикально иных условиях?
И вынуждены по одежке протягивать ножки?
А вы всё сводите к отцам-основателям.
Повторю: я ни за кого не агитирую, но нужно понимать: чудес не бывает.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
Додано: Вів 19 лют, 2019 14:42
"Дурню не пишіть".
Или Вы считаете, что после повышения цены на газ, дома перестанут топить, и люди будут сидеть в домах в тулупах?
Хорошая идея! Но я предложил проще - отменить пенсии.
Или будем дальше резать промпроизводство?
Идеи "оптимистов" вдохновляют!
Что следующее? Поддержим призыв Ревы: " Українцям треба менше їсти!"
Не, я в таком обсуждении участвовать не могу. И это, вроде, финансовый форум, более-менее подготовленные и грамотные люди! Как любил говорить Чай: "Сумно, б....!"
Пошёл я к/в/на ...
Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 19 лют, 2019 15:34, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом
Yuri_T - бан.
Додано: Вів 19 лют, 2019 14:45
А я думаю - имеет. Не было бы безвиза - не появились бы нынешние благоприятные для гастекров законы.
Типичный пример - это собирание бутылок? Тогда пусть не жалуются на жизнь.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
Додано: Вів 19 лют, 2019 14:49
просто Львов козырное место - ближе всего к Европе, много туристов , часто дают кредиты ..любят европейцы Львов ! И кто бы не сидел на кресле мера у него все будет замечательно, место такое сладкое - ничего делать не надо , только кредиты офрмляй от ЕБРР и прочих , а все благие дела тебе засчитывают кто бы их не делал как в сказке " Крихітка цахес на прізвисько Цинобер"
.
Так вот Обеспечение круглосуточно водой достойное дело Юли - на самом деле кредит ЕБРР ( европейского банка реконструкции и развития ) к которому Юля никаким боком кроме оформления бумажек, Садовой же за такие же кредитные деньги запустил трамвай , да все что сделалось сделалось в КРЕДИТ ! Кто живет во Львове за Садового не голосует .
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252
Додано: Вів 19 лют, 2019 14:53
Re: Політичні дискусії
Не треба думати - треба дивитись статистику імпорту газу 2013-2018.
Населення споживає газу в 1,5-2 рази більше, ніж європейські сусіди. Будуть менше топити і домовласники і ТЕЦ.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Вів 19 лют, 2019 14:55
Ну да, придет... да кто угодно придет, и зарплата будет 150000?
И после этого вы обижаетесь на "инфантилизм"?
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
Додано: Вів 19 лют, 2019 14:58
Starikan
У нас были возможны первый и последний варианты (последний реальнее, но Горбачёв не смог/не захотел - возможно, было бы лучше).
Первый вариант в принципе возможен и сейчас, но малореален - нет соответствующих сил.
"Нынешние благоприятные для гастеров законы" появились не благодаря безвизу, а благодаря потребности Польши, Чехии и др. в рабочей силе. Так же, как массовая миграция турков в Германию в своё время - не нужна была бы Германии раб. сила, не было бы такой миграции.
Ваша знакомая уборщица не может быть типичным примером хотя бы потому, что рынок услуг по уборке достаточно узкий, мало людей, способных оплатить такие услуги по сегодняшним ценам. Если будет много желающих убирать дешевле, то она не сможет покупать квартиру даже близко.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом
Yuri_T - бан.
Додано: Вів 19 лют, 2019 15:05
ЛАД, я сильно сомневаюсь, что среди ваших знакомых есть уехавшие "на клубнику" или "мыть посуду", т.е. именно те, которым безвиз очень помог. Не расписывайтесь за них.
Да, есть люди, нашедшие легальную квалифицированную работу по своему резюме, им безвиз действительно пофиг.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
Додано: Вів 19 лют, 2019 15:11
вы еще скажите - слишком много едят
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