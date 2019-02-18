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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 257258259260>

За кого ви б проголосували на президентських виборах (якби голосували):

Політичні дискусії 5.2 5 167
Бойко Юрій Анатолійович
1%
2
Гриценко Анатолій Степанович
10%
17
Зеленський Володимир Олександрович
26%
43
Ляшко Олег Валерійович
1%
1
Мураєв Євгеній Володимирович
9%
15
Порошенко Петро Олексійович
37%
62
Садовий Андрій Іванович
1%
1
Тимошенко Юлія Володимирівна
4%
7
Шевченко Олександр Леонідович
1%
1
Інший кандидат
11%
18
Всього голосів : 167
Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 14:37

  Faceless написав:
  Долярчик написав:airmax78
...я то зрозумів суть вашої думки.... - але, "Зе" - не один! В нього є 100500 добрих радників! - і він 100500 раз порадиться і обдумає, перш ніж робити той, чи інший крок!

З Коломойским, наприклад
Чем плох Коломойский ? он не сдал ........свою область как Ахметов. Местные им довольны.
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252
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Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 14:40

  detroytred написав:Старикан
За окошком век сверхскоростей ... а у Вас в аргументации всё ещё влияние времен царя Гороха.
Действительно смешно.
Изменения происходят очень быстро.

Быстро - это:

- Пиночет с уничтожением и изгнанием политических противников
- Диктаторы стран Юго-восточной Азии (некоторые - с присутствием войск США)
- Бывшая британская колония, руководителю которой англосаксами было предписано создать азиатский финансовый центр
- Польша, которую за уши втащила в ЕС Германия, оплатившая все расходы
- Китай с всевластием "Коммунистической" партии, сблизившийся с заинтересованными в нем США и подавивший танками недовольных

Вам не кажется, что мы находимся в радикально иных условиях?
И вынуждены по одежке протягивать ножки?
А вы всё сводите к отцам-основателям.

Повторю: я ни за кого не агитирую, но нужно понимать: чудес не бывает.
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Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 14:42

  lapay написав:
  ЛАД написав:Но это никак не поможет ликвидировать внешние дисбалансы, приток валюты в страну от этого не увеличится.

Дурню не пишіть. Менше газу - менше валюти на його закупівлю.

"Дурню не пишіть".
Или Вы считаете, что после повышения цены на газ, дома перестанут топить, и люди будут сидеть в домах в тулупах?
Хорошая идея! Но я предложил проще - отменить пенсии.
Или будем дальше резать промпроизводство?
Идеи "оптимистов" вдохновляют!
Что следующее? Поддержим призыв Ревы: " Українцям треба менше їсти!"

Не, я в таком обсуждении участвовать не могу. И это, вроде, финансовый форум, более-менее подготовленные и грамотные люди! Как любил говорить Чай: "Сумно, б....!"
Пошёл я к/в/на ...
Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 19 лют, 2019 15:34, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T - бан.
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Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 14:45

  ЛАД написав:Starikan
Хватает не сознания, а безвиза, которого добился Порох.
Уже писал - безвиз к возможности работать на Западе никакого отношения не имеет. Облегчает только выезд за границу. Трудоустройство там регулируется местными законами, не имеющими никакого отношения к нашему безвизу.

А я думаю - имеет. Не было бы безвиза - не появились бы нынешние благоприятные для гастекров законы.
Вашу знакомую уборщицу Вы вспоминаете уже не первый раз. Согласитесь, что это всё же частный случай, а не типичный пример.

Типичный пример - это собирание бутылок? Тогда пусть не жалуются на жизнь.
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Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 14:49

  airmax78 написав:
  Долярчик написав:...саме так!
- отут якраз і є шанс Україні встати з колін!

Вообще-то ваш лидер, вроде, собирается встать на колени, ну, то такое.

Долярчик, а почему не Садовой? Ну он хоть Львовом худо-бедно управлял, какой-накакой а опыт. Песен не знает?

просто Львов козырное место - ближе всего к Европе, много туристов , часто дают кредиты ..любят европейцы Львов ! И кто бы не сидел на кресле мера у него все будет замечательно, место такое сладкое - ничего делать не надо , только кредиты офрмляй от ЕБРР и прочих , а все благие дела тебе засчитывают кто бы их не делал как в сказке " Крихітка цахес на прізвисько Цинобер"
«Крихітка Цахес на прізвисько Цинобер» — фантастична казка-повість видатного сатирика, представника пізнього німецького романтизму Ернста Теодора Амадея Гофманна (1776—1822). Написана у 1819 році
.
Так вот Обеспечение круглосуточно водой достойное дело Юли - на самом деле кредит ЕБРР ( европейского банка реконструкции и развития ) к которому Юля никаким боком кроме оформления бумажек, Садовой же за такие же кредитные деньги запустил трамвай , да все что сделалось сделалось в КРЕДИТ ! Кто живет во Львове за Садового не голосует .
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252
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Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 14:53

Re: Політичні дискусії

  ЛАД написав:Или Вы считаете, что после повышения цены на газ, дома перестанут топить, и люди будут сидеть в домах в тулупах?

Не треба думати - треба дивитись статистику імпорту газу 2013-2018. https://skat-trade.com/analityka/zovnis ... atylittya/
Населення споживає газу в 1,5-2 рази більше, ніж європейські сусіди. Будуть менше топити і домовласники і ТЕЦ.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 14:55

  Alex2006 написав: И Вы считаете 15 тыс достойным доходом, чтобы достойно жить?

Ну да, придет... да кто угодно придет, и зарплата будет 150000?
И после этого вы обижаетесь на "инфантилизм"?
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
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Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 14:58

Starikan
У нас были возможны первый и последний варианты (последний реальнее, но Горбачёв не смог/не захотел - возможно, было бы лучше).
Первый вариант в принципе возможен и сейчас, но малореален - нет соответствующих сил.

"Нынешние благоприятные для гастеров законы" появились не благодаря безвизу, а благодаря потребности Польши, Чехии и др. в рабочей силе. Так же, как массовая миграция турков в Германию в своё время - не нужна была бы Германии раб. сила, не было бы такой миграции.

Ваша знакомая уборщица не может быть типичным примером хотя бы потому, что рынок услуг по уборке достаточно узкий, мало людей, способных оплатить такие услуги по сегодняшним ценам. Если будет много желающих убирать дешевле, то она не сможет покупать квартиру даже близко.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 15:05

  ЛАД написав: Возможно, я не прав. Но тогда расскажите - Вы пишете о рабочей визе. Но такая виза давала право на легальную работу, чего безвиз не даёт. Если говорить о нелегальной (неофициальной) работе, то можно было оформить обычную туристическую визу, даже многоразовую. Да, это требовало какого-то времени и дополнительных расходов, но не таких уж больших, так что большой проблемы не представляло.

ЛАД, я сильно сомневаюсь, что среди ваших знакомых есть уехавшие "на клубнику" или "мыть посуду", т.е. именно те, которым безвиз очень помог. Не расписывайтесь за них.

Да, есть люди, нашедшие легальную квалифицированную работу по своему резюме, им безвиз действительно пофиг.
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Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 15:11

  lapay написав:
  ЛАД написав:Или Вы считаете, что после повышения цены на газ, дома перестанут топить, и люди будут сидеть в домах в тулупах?

Не треба думати - треба дивитись статистику імпорту газу 2013-2018. https://skat-trade.com/analityka/zovnis ... atylittya/
Населення споживає газу в 1,5-2 рази більше, ніж європейські сусіди. Будуть менше топити і домовласники і ТЕЦ.


вы еще скажите - слишком много едят
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