Додано: Вів 19 лют, 2019 15:28

lapay написав: ЛАД написав: Или Вы считаете, что после повышения цены на газ, дома перестанут топить, и люди будут сидеть в домах в тулупах? Или Вы считаете, что после повышения цены на газ, дома перестанут топить, и люди будут сидеть в домах в тулупах?

Не треба думати - треба дивитись статистику імпорту газу 2013-2018. https://skat-trade.com/analityka/zovnis ... atylittya/

Населення споживає газу в 1,5-2 рази більше, ніж європейські сусіди. Будуть менше топити і домовласники і ТЕЦ. Не треба думати - треба дивитись статистику імпорту газу 2013-2018.Населення споживає газу в 1,5-2 рази більше, ніж європейські сусіди. Будуть менше топити і домовласники і ТЕЦ.

Україна зможе відмовитися від імпортного газу у найближчі п'ять років завдяки відкриттю доступу до українських надр.



Про це у ефірі "Свобода слова" сказав прем'єр-міністр Володимир Гройсман, повідомляє кореспондент Укрінформу.

....

Вы издеваетесь?Что Вам так понравилось по Вашей ссылке?1. Потребление газа резко упало благодаря резкому сокращению промышленности. В частности, почти полному прекращению производства минудобрений.2. Климат Украины несколько отличается от климата Германии или Франции, Вы не забыли?3. Сократилось потребление населением, в частности, и за счёт перехода на уголь и пеллеты.Но уголь мы уже тоже импортируем (спасибо Семенченко и Ко и "податливости"Порошенко и прочих можновладцив). Объём производства пеллет ограничен естественными причинами - ограниченностью сырья + не знаю, насколько применимо для отопления многокв. домов в городах.Вот сегодняшняя новость:Вот это серьёзно. Правда, такие обещания я слышу, если не ошибаюсь, лет пятнадцать.посмотрим, как будет сейчас.Пока что Укргаздобыча в прошлом году план роста сорвала.Необходимо и повышение энергоэффективности.Но всё это требует больших (очень больших) денег и достаточно большого времени, так что произойдёт не завтра, и не через год.Вы неглупый человек. Снимите розовые очки и смотрите на реальный мир широко открытыми глазами.