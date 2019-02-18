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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 19 лют, 2019 15:16
Re: Політичні дискусії
а я буду голосовать за Игоря Смешко . А во втором туре даже не знаю ...
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252
Додано: Вів 19 лют, 2019 15:17
Re: Політичні дискусії
Ми їжу експортуємо, а газ імпортуємо. Ще дешевими євробляхами завалити, і буде повне щастя.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Вів 19 лют, 2019 15:28
Вы издеваетесь?
Что Вам так понравилось по Вашей ссылке?
1. Потребление газа резко упало благодаря резкому сокращению промышленности. В частности, почти полному прекращению производства минудобрений.
2. Климат Украины несколько отличается от климата Германии или Франции, Вы не забыли?
3. Сократилось потребление населением, в частности, и за счёт перехода на уголь и пеллеты.
Но уголь мы уже тоже импортируем (спасибо Семенченко и Ко и "податливости"
Порошенко и прочих можновладцив). Объём производства пеллет ограничен естественными причинами - ограниченностью сырья + не знаю, насколько применимо для отопления многокв. домов в городах.
Вот сегодняшняя новость:
Вот это серьёзно. Правда, такие обещания я слышу, если не ошибаюсь, лет пятнадцать. посмотрим, как будет сейчас.
Пока что Укргаздобыча в прошлом году план роста сорвала.
Необходимо и повышение энергоэффективности.
Но всё это требует больших (очень больших) денег и достаточно большого времени, так что произойдёт не завтра, и не через год.
Вы неглупый человек. Снимите розовые очки и смотрите на реальный мир широко открытыми глазами.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом
Yuri_T - бан.
Додано: Вів 19 лют, 2019 15:35
Re: Політичні дискусії
у корпорации есть чёткие причины кризиса: низкое качество, невостребованный продукт, ворующий менеджмент, на ключевых должностях некомпетентные специалисты и т.д. Кто по-вашему это в состоянии устранить? Один единственный компетентный и принципиальный руководитель. Не Боги горшки обжигают. Голосовать за Порошенко означает и дальше поддерживать коррупцию и другие проблемы корпорации.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 19 лют, 2019 15:36, всього редагувалось 1 раз.
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява, ihorkyiv, kingkongovets
Додано: Вів 19 лют, 2019 15:35
национальности ! не все люди Украинской национальности живут в Украине, некоторые в Польше, Канаде , РФ, Эквадоре , США и так далее ... НЕТ я конечно не хочу сказать что половина украинцев живет НЕ дома но все-таки, у меня все родственники живут в РФ а по национальности украинцы .
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252
Додано: Вів 19 лют, 2019 15:41
Ніхто ж не каже що Коломойський=ісчадіє ада....
Просто його особиста поведінка гірша якщо порівняти її з особистою поведінкою Порошенка ( при чому точно так само ніхто й не заявляє що Порошенко білий і пухнастий)
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Вів 19 лют, 2019 15:42
Видимо, многие в этом заинтересованы. По чисто экономическим причинам (даже не беря во внимание "мыжебратья" и "теща в Воронеже") - пострадал бизнес, ориентированный на рашку, потерял работу на условной "моторсичи" и т.п.
Отсюда, кстати, и голоса за Мураева.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
Додано: Вів 19 лют, 2019 15:42
Re: Політичні дискусії
Газа менше споживають, бо в нас не вигідно виробляти добриво з чесно купленого, а не вкраденого в населення, газу, і меткомбінати активно переходять на вугільний пил замість газу.
В мене платіжка за газ не збільшилась, за рік, бо ТЕЦ, нарешті, почала трохи менше топити, а зараз вікно привідкрите - так топлять. Ще є куди економити і економити.
Дешеві родовища закінчились - це теж одна з причин, чому треба ринкові ціни на газ.
Коротше кажучи - халява закінчилась. Хто як заробив, той так і буде жити, як і в європах.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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