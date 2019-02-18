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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 257258259260

За кого ви б проголосували на президентських виборах (якби голосували):

Політичні дискусії 5.2 5 167
Бойко Юрій Анатолійович
1%
2
Гриценко Анатолій Степанович
10%
17
Зеленський Володимир Олександрович
26%
43
Ляшко Олег Валерійович
1%
1
Мураєв Євгеній Володимирович
9%
15
Порошенко Петро Олексійович
37%
62
Садовий Андрій Іванович
1%
1
Тимошенко Юлія Володимирівна
4%
7
Шевченко Олександр Леонідович
1%
1
Інший кандидат
11%
18
Всього голосів : 167
Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 15:16

Re: Політичні дискусії

а я буду голосовать за Игоря Смешко . А во втором туре даже не знаю ...
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252
yama
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 15:17

Re: Політичні дискусії

  moldashavanin написав:вы еще скажите - слишком много едят

Ми їжу експортуємо, а газ імпортуємо. Ще дешевими євробляхами завалити, і буде повне щастя.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 15:28

  lapay написав:
  ЛАД написав:Или Вы считаете, что после повышения цены на газ, дома перестанут топить, и люди будут сидеть в домах в тулупах?

Не треба думати - треба дивитись статистику імпорту газу 2013-2018. https://skat-trade.com/analityka/zovnis ... atylittya/
Населення споживає газу в 1,5-2 рази більше, ніж європейські сусіди. Будуть менше топити і домовласники і ТЕЦ.

Вы издеваетесь?
Что Вам так понравилось по Вашей ссылке?
1. Потребление газа резко упало благодаря резкому сокращению промышленности. В частности, почти полному прекращению производства минудобрений.
2. Климат Украины несколько отличается от климата Германии или Франции, Вы не забыли?
3. Сократилось потребление населением, в частности, и за счёт перехода на уголь и пеллеты.
Но уголь мы уже тоже импортируем (спасибо Семенченко и Ко и "податливости"
Порошенко и прочих можновладцив). Объём производства пеллет ограничен естественными причинами - ограниченностью сырья + не знаю, насколько применимо для отопления многокв. домов в городах.

Вот сегодняшняя новость:
Україна зможе відмовитися від імпортного газу у найближчі п'ять років завдяки відкриттю доступу до українських надр.

Про це у ефірі "Свобода слова" сказав прем'єр-міністр Володимир Гройсман, повідомляє кореспондент Укрінформу.
....

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2643239-ukraina-zmoze-vidmovitisa-vid-importnogo-gazu-v-najblizci-5-rokiv-grojsman.html
Вот это серьёзно. Правда, такие обещания я слышу, если не ошибаюсь, лет пятнадцать. :mrgreen: посмотрим, как будет сейчас.
Пока что Укргаздобыча в прошлом году план роста сорвала.
Необходимо и повышение энергоэффективности.
Но всё это требует больших (очень больших) денег и достаточно большого времени, так что произойдёт не завтра, и не через год.

Вы неглупый человек. Снимите розовые очки и смотрите на реальный мир широко открытыми глазами.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 15:35

Re: Політичні дискусії

  Faceless написав:Есть большая компания, корпорация. Она в кризисном состоянии: бюрократизм, разросшиеся затраты, теряет клиентов. Акционеры ищут человека, способного вывести ее из этого состояния, готовы поменять руководство. Ну и как вы думаете, достаточно просто "не муделя"? Почему, по вашему, с государством ситуация проще, чем с корпорацией?
у корпорации есть чёткие причины кризиса: низкое качество, невостребованный продукт, ворующий менеджмент, на ключевых должностях некомпетентные специалисты и т.д. Кто по-вашему это в состоянии устранить? Один единственный компетентный и принципиальный руководитель. Не Боги горшки обжигают. Голосовать за Порошенко означает и дальше поддерживать коррупцию и другие проблемы корпорации.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 19 лют, 2019 15:36, всього редагувалось 1 раз.
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява, ihorkyiv, kingkongovets
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 15:35

  kingkongovets написав:
  ЛАД написав:А ссылку можно?
Откуда такая цифра? :shock:
А вот то, что четверть века назад было "нас 52 млн.", а сегодня ... чуть меньше. :(



Зображення

https://vivaldi.nlr.ru/bx000000615/details

национальности ! не все люди Украинской национальности живут в Украине, некоторые в Польше, Канаде , РФ, Эквадоре , США и так далее ... НЕТ я конечно не хочу сказать что половина украинцев живет НЕ дома но все-таки, у меня все родственники живут в РФ а по национальности украинцы .
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252
yama
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 15:41

  yama написав:
  Faceless написав:
  Долярчик написав:airmax78
...я то зрозумів суть вашої думки.... - але, "Зе" - не один! В нього є 100500 добрих радників! - і він 100500 раз порадиться і обдумає, перш ніж робити той, чи інший крок!
З Коломойским, наприклад
Чем плох Коломойский ? он не сдал ........свою область как Ахметов. Местные им довольны.
Ніхто ж не каже що Коломойський=ісчадіє ада....
Просто його особиста поведінка гірша якщо порівняти її з особистою поведінкою Порошенка ( при чому точно так само ніхто й не заявляє що Порошенко білий і пухнастий)
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 15:42

  kingkongovets написав: "полезным идиотам" (это не оскорбление - это термин) подсовываются куски ярко пахнущего говна шоп увести внимание от того как рашка в очередной раз собирается под этот шумок взять реванш и вернуть Украину в сферу своего влияния

Видимо, многие в этом заинтересованы. По чисто экономическим причинам (даже не беря во внимание "мыжебратья" и "теща в Воронеже") - пострадал бизнес, ориентированный на рашку, потерял работу на условной "моторсичи" и т.п.
Отсюда, кстати, и голоса за Мураева.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
Starikan
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Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 15:42

Re: Політичні дискусії

  ЛАД написав:1. Потребление газа резко упало благодаря резкому сокращению промышленности. В частности, почти полному прекращению производства минудобрений.
2. Климат Украины несколько отличается от климата Германии или Франции, Вы не забыли?
3. Сократилось потребление населением, в частности, и за счёт перехода на уголь и пеллеты.

Газа менше споживають, бо в нас не вигідно виробляти добриво з чесно купленого, а не вкраденого в населення, газу, і меткомбінати активно переходять на вугільний пил замість газу.
В мене платіжка за газ не збільшилась, за рік, бо ТЕЦ, нарешті, почала трохи менше топити, а зараз вікно привідкрите - так топлять. Ще є куди економити і економити.
  ЛАД написав:Пока что Укргаздобыча в прошлом году план роста сорвала.
Необходимо и повышение энергоэффективности.
Но всё это требует больших (очень больших) денег и достаточно большого времени, так что произойдёт не завтра, и не через год.

Дешеві родовища закінчились - це теж одна з причин, чому треба ринкові ціни на газ.
Коротше кажучи - халява закінчилась. Хто як заробив, той так і буде жити, як і в європах.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 15:46

  Starikan написав:....
ЛАД, я сильно сомневаюсь, что среди ваших знакомых есть уехавшие "на клубнику" или "мыть посуду", т.е. именно те, которым безвиз очень помог. Не расписывайтесь за них.

Правильно сомневаетесь. :) Впрочем, думаю, как и у Вас. Но есть интернет, есть опыт оформления виз (естественно, не рабочих, но наши гастеры по рабочим визам, вроде, ездили редко).
Вы же тоже делаете свои заключения исходя из чего-то, а не из личного опыта.
Если кто-то с реальным опытом напишет, что я не прав, и объяснит почему, вполне соглашусь. Пока такого не было. Надеюсь, Вы не рассматриваете сегодняшнее возражение uaseller_info как обоснованное?

Да, есть люди, нашедшие легальную квалифицированную работу по своему резюме, им безвиз действительно пофиг.

Вот эти как раз едут по рабочим визам и, действительно, у них проблем нет.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 15:48

  ЛАД написав: Что касается толковых. Конечно, выехали не все. Но выезжать будут, это, к сожалению, неизбежно. И будет это, даже когда условия в Украине будут гораздо лучше сегодняшних. Это происходит во всех странах - и в России, и в Индии-Китае, и в Европе. Единственное, вопрос в скорости потока. При улучшении условий в стране поток, естественно, будет меньше.

Совершенно справедливо.
Поэтому не стоит делать большие глаза и сокрушаться об отъездах.
Найдется новая точка равновесия численности населения.
Как любит говорить коллега detroytred (по другому поводу), "все даже в Apple не поместятся".
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
Starikan
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