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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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За кого ви б проголосували на президентських виборах (якби голосували):

Політичні дискусії 5.2 5 168
Бойко Юрій Анатолійович
1%
2
Гриценко Анатолій Степанович
11%
18
Зеленський Володимир Олександрович
26%
43
Ляшко Олег Валерійович
1%
1
Мураєв Євгеній Володимирович
9%
15
Порошенко Петро Олексійович
37%
62
Садовий Андрій Іванович
1%
1
Тимошенко Юлія Володимирівна
4%
7
Шевченко Олександр Леонідович
1%
1
Інший кандидат
11%
18
Всього голосів : 168
Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 15:53

  lapay написав:
  ЛАД написав:Или Вы считаете, что после повышения цены на газ, дома перестанут топить, и люди будут сидеть в домах в тулупах?

Не треба думати - треба дивитись статистику імпорту газу 2013-2018. https://skat-trade.com/analityka/zovnis ... atylittya/
Населення споживає газу в 1,5-2 рази більше, ніж європейські сусіди. Будуть менше топити і домовласники і ТЕЦ.


як ви любите цю статистику ))) і як любите нею маніпулювати, притуляючи де тільки модшна. але чомусь при цьому так скромно замовчуєте те що кліматичні умови у нас погірше ніж у європі і так добре погірше. порівняйте середньодобові температури в нас і них. так що ми вимушені споживати більше газу, бо клімат такий і порівнювати з німцями чи французами некоректно, де мінусові температури якщо і бувають то декілька днів на рік.
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Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 15:58

  19yuriy91 написав:Телеканалы Фирташа, Ахметова, Медведчука, Пинчука, Дыминского отказались от критики Порошенко, - исследование. ИНФОГРАФИКА

https://censor.net.ua/news/3112473/tele ... sledovanie


А чего эти телеканалы должны критиковать Порошенко?
Ахметов - добрый партнер, успешно процветающий фактически при Президенте Порошенко

Медведчук - за пять лет вы не найдете ни слова критики от Порошенко в адрес Медведчука, долг платежом красен

Пинчук - товарищ во времена всех предвыборных компаний делал лицо веником и заявлял поддержу любого победителя

Дыминский - подвешен за одно место уголовным делом по его ДТП

Фирташ - смотрите Медведчук
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Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 15:59

Re: Політичні дискусії

  wild.tomcat написав:як ви любите цю статистику ))) і як любите нею маніпулювати, притуляючи де тільки модшна. але чомусь при цьому так скромно замовчуєте те що кліматичні умови у нас погірше ніж у європі і так добре погірше. порівняйте середньодобові температури в нас і них. так що ми вимушені споживати більше газу, бо клімат такий і порівнювати з німцями чи французами некоректно, де мінусові температури якщо і бувають то декілька днів на рік.

Швеція, з 10 млн населеня, споживає 1 млрд кубів газу, 5 років назад споживала вдвічі більше, але, за рахунок економії (теплі будинки), зменшила споживання. Там теж іспанська спека?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 16:05

  19yuriy91 написав:Гриценко призвал Тимошенко, Порошенко, Бойко и Зеленского вместе с командами принять участие в дебатах: Хватит популизма и виртуальных выборов.

https://www.facebook.com/10000331348148 ... 905065339/


Тут особо и предполагать нечего -
во всех этих дебатах выиграет Тимошенко, возможно плюсов получит немного Гриценко

Зеленскому, думаю, политтехнологи посоветуют не вылазить не дебаты, чтобы по неопытности не сболтнуть лишнего

Порошенко, когда его критикуют, полностью теряет самообладание, это будет выглядеть некрасиво, тем более по экономическим вопросам блеснуть нечем

Бойко - никакой оратор, ему лучше в это дело не встревать
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Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 16:05

lapay
С Вами можно разговаривать? Или Вы троллите?
Вы даёте ссылку https://skat-trade.com/analityka/zovnishnya-torgivlya-ukra%D1%97ny-na-rynku-pryrodnogo-gazu-tendenci%D1%97-ostannogo-desyatylittya/. Когда я спрашиваю, что Вы в ней увидели и объясняю, чем вызвано снижение потребления газа, Вы, "забыв" о своей ссылке переключаетесь на свою платёжку за газ. Вы, кстати, уникальный человек - первый, от кого слышу, что платёжка за газ (отопление?) не увеличилась. :)

Коротше кажучи - халява закінчилась. Хто як заробив, той так і буде жити, як і в європах.

Хорошие лозунги!
Лишний раз убеждаюсь, что розовый оптимизм = геноциду.

yama
национальности ! не все люди Украинской национальности живут в Украине, некоторые в Польше, Канаде , РФ, Эквадоре , США и так далее

Первая мысль была такая же. Но в таблице население СССР. А сумма не сходится.
Посмотрите мой пост Політичні дискусії. Там есть цитаты и ссылка на источник.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T - бан.
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Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 16:06

  lapay написав:
  ЛАД написав:Пока что Укргаздобыча в прошлом году план роста сорвала.
Необходимо и повышение энергоэффективности.
Но всё это требует больших (очень больших) денег и достаточно большого времени, так что произойдёт не завтра, и не через год.
Дешеві родовища закінчились - це теж одна з причин, чому треба ринкові ціни на газ.
Коротше кажучи - халява закінчилась. Хто як заробив, той так і буде жити, як і в європах.

Могу ошибаться, но читал, что там просто местные хуторяне не дают разрешения на бурение.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
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Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 16:08

  lapay написав:Швеція, з 10 млн населеня, споживає 1 млрд кубів газу, 5 років назад споживала вдвічі більше, але, за рахунок економії (теплі будинки), зменшила споживання.


Никакого отношения уменьшения потребления газа в Швеции не имеет к теплым домам, и до этого все дома там были теплыми.
Экономия вызвана значительно выросшей за последние 5 лет доли возобновляемой энергетики, Швеция - чемпион в этом деле среди европейских стран.
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Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 16:12

Re: Політичні дискусії

  Starikan написав:Могу ошибаться, но читал, что там просто местные хуторяне не дают разрешения на бурение.

То вже розвідані залишки. Американці не захотіли тут видобувати газ не через війну, а через малі площі і глибину в 5-6 км, що дуже дорого, тому і розвідку ніхто не робить. Коротше кажучи, в нас газ, як нафта у Венесуелі - начебто і багато, а видобувати економічно не вигідно, тільки добирати старі неглибокі родовища.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 16:13

  Starikan написав:Могу ошибаться, но читал, что там просто местные хуторяне не дают разрешения на бурение.


Совершенно верно. Децентрализация. Депутаты из полтавского облсовета считают, что раз используется инфраструктура области, даже если закрыть глаза на то, кому принадлежат недра, то неплохо от этого праздника нефтедобычи что-то отстёгивать в бюджет области.

Вроде Порошенко отчитался о победе в децентрализации, но платить за достижения надо, а то слова одни.
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Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 16:24

Re: Політичні дискусії

  freeze написав:Экономия вызвана значительно выросшей за последние 5 лет доли возобновляемой энергетики, Швеция - чемпион в этом деле среди европейских стран.

І це теж - спалювання сміття дало економію 2 млрд кубів газу.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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