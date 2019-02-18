Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
як ви любите цю статистику ))) і як любите нею маніпулювати, притуляючи де тільки модшна. але чомусь при цьому так скромно замовчуєте те що кліматичні умови у нас погірше ніж у європі і так добре погірше. порівняйте середньодобові температури в нас і них. так що ми вимушені споживати більше газу, бо клімат такий і порівнювати з німцями чи французами некоректно, де мінусові температури якщо і бувають то декілька днів на рік.
wild.tomcat написав:як ви любите цю статистику ))) і як любите нею маніпулювати, притуляючи де тільки модшна. але чомусь при цьому так скромно замовчуєте те що кліматичні умови у нас погірше ніж у європі і так добре погірше. порівняйте середньодобові температури в нас і них. так що ми вимушені споживати більше газу, бо клімат такий і порівнювати з німцями чи французами некоректно, де мінусові температури якщо і бувають то декілька днів на рік.
Швеція, з 10 млн населеня, споживає 1 млрд кубів газу, 5 років назад споживала вдвічі більше, але, за рахунок економії (теплі будинки), зменшила споживання. Там теж іспанська спека?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
ЛАД написав:Пока что Укргаздобыча в прошлом году план роста сорвала. Необходимо и повышение энергоэффективности. Но всё это требует больших (очень больших) денег и достаточно большого времени, так что произойдёт не завтра, и не через год.
Дешеві родовища закінчились - це теж одна з причин, чому треба ринкові ціни на газ. Коротше кажучи - халява закінчилась. Хто як заробив, той так і буде жити, як і в європах.
Могу ошибаться, но читал, что там просто местные хуторяне не дают разрешения на бурение.
lapay написав:Швеція, з 10 млн населеня, споживає 1 млрд кубів газу, 5 років назад споживала вдвічі більше, але, за рахунок економії (теплі будинки), зменшила споживання.
Никакого отношения уменьшения потребления газа в Швеции не имеет к теплым домам, и до этого все дома там были теплыми. Экономия вызвана значительно выросшей за последние 5 лет доли возобновляемой энергетики, Швеция - чемпион в этом деле среди европейских стран.
Starikan написав:Могу ошибаться, но читал, что там просто местные хуторяне не дают разрешения на бурение.
То вже розвідані залишки. Американці не захотіли тут видобувати газ не через війну, а через малі площі і глибину в 5-6 км, що дуже дорого, тому і розвідку ніхто не робить. Коротше кажучи, в нас газ, як нафта у Венесуелі - начебто і багато, а видобувати економічно не вигідно, тільки добирати старі неглибокі родовища.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Starikan написав:Могу ошибаться, но читал, что там просто местные хуторяне не дают разрешения на бурение.
Совершенно верно. Децентрализация. Депутаты из полтавского облсовета считают, что раз используется инфраструктура области, даже если закрыть глаза на то, кому принадлежат недра, то неплохо от этого праздника нефтедобычи что-то отстёгивать в бюджет области.
Вроде Порошенко отчитался о победе в децентрализации, но платить за достижения надо, а то слова одни.