Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
freeze написав:Депутаты из полтавского облсовета считают, что раз используется инфраструктура области, даже если закрыть глаза на то, кому принадлежат недра, то неплохо от этого праздника нефтедобычи что-то отстёгивать в бюджет области.
Вроде Порошенко отчитался о победе в децентрализации, но платить за достижения надо, а то слова одни.
В США місцевим за сланцевий газ відслинавлюють до 50% прибутку, а в нас ледве на 5% розродились.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay написав:Швеція, з 10 млн населеня, споживає 1 млрд кубів газу, 5 років назад споживала вдвічі більше, але, за рахунок економії (теплі будинки), зменшила споживання.
Никакого отношения уменьшения потребления газа в Швеции не имеет к теплым домам, и до этого все дома там были теплыми. Экономия вызвана значительно выросшей за последние 5 лет доли возобновляемой энергетики, Швеция - чемпион в этом деле среди европейских стран.
1 Кожна технологія - має свої межі використання Як би ти не утеплявся але приблизно в момент коли стіни мають від 15 см утеплювача , а склопакети від 2 камер - подальші дії по утепленню стають малоефективними по наступним причинам а - частина тепла губиться при повітрообміні (дихати чимось треба) б - котел розрахований на 200 м2 (24 Квт потужності) дуже не ефективно працює в перехідних періодах 2 Таким чином , зменшивши в 3 рази споживання енергоносіїв за рахунок пасивного утеплення стін-вікон ( це те що можуть зробити мінімум 80% сьогоднішніх власників житла , бо їх житло збудоване ще по совковим ДБН, вартість такого утеплення в межах 10 доларів за м2 житла ) , можна переходити до наступного кроку 3 Кондиціонери , які працюють до мінус 25 градусів як калорифери В цих кондиціонерів чим вища зовнішня температура - тим легше їм обігрівати приміщення з коефіцієнтом 1 до 3 ( на 1 електроенергії отримуємо 3 одиниці тепла), що дозволяє не вмикати газові котли на обігрів до зовнішньої температури в мінус 2-5 градусів Якщо температура опускається нижче - вже доцільніше опалювати котлами. 4 Встановлення кондиціонерів (це приблизно 20 доларів на м2 опалювальної площі ) дозволяє ще в 2 рази опустити споживання енергоносіїв
Як бачите - все в світі логічно Спочатку з мінімальними фінансовими затратами використовують відносно примітивні технології і з часом переходять до більш складних і вартісних
При чому наступні кроки як то вітрові(сонячні) електростанції , біогазові установки чи сміттєспалювальні заводи - є ще більш складними і дорогими
wild.tomcat написав:як ви любите цю статистику ))) і як любите нею маніпулювати, притуляючи де тільки модшна. але чомусь при цьому так скромно замовчуєте те що кліматичні умови у нас погірше ніж у європі і так добре погірше. порівняйте середньодобові температури в нас і них. так що ми вимушені споживати більше газу, бо клімат такий і порівнювати з німцями чи французами некоректно, де мінусові температури якщо і бувають то декілька днів на рік.
Швеція, з 10 млн населеня, споживає 1 млрд кубів газу, 5 років назад споживала вдвічі більше, але, за рахунок економії (теплі будинки), зменшила споживання. Там теж іспанська спека?
Основу энергетики Швеции на сегодняшний день составляют четыре источника энергии: нефть и нефтепродукты, биотопливо, гидроэнергия и ядерная энергия. Уголь и природный газ занимают в энергобалансе страны незначительное место. Роль ветроэнергетики хотя и невелика на сегодняшний день, но быстро растет.
И из первой ссылки: "Сейчас ГЭС и АЭС дают 80% энергобаланса страны (и их доли равны), в Швеции работают 10 атомных реакторов, «на каждый миллион жителей приходится более одного реактора — так много нет ни в одной стране мира»..... Еще 10 лет назад в стране было установлено всего 0,5 ГВт ветротурбин. А к началу 2017 года — более 6,5 ГВт (доля их сектора в производстве электричества в Швеции сейчас — около 10%). ..... в жилом городском секторе используют много тепловых насосов, представляющих собой, по сути, «холодильники наоборот»: они передают тепловую энергию от источника с низкой температурой потребителю." Больше цитировать не буду, захотите, посмотрите. Я как-то интересовался ветроэнергетикой в Харьковской области - оказалось, неэффективно. Тепловые насосы - очень хорошая вещь, но их стоимость знаете? Поинтересуйтесь, впечатляет.
Вы о комплексном подходе слышали? Вы вырвали одну цифру и манипулируете ей, надеясь произвести впечатление на читателей и на то, что поленятся разбираться. Типичный метод наших политиков. Или Вы и есть политик? Если Вы хотите что-то доказать, то, пожалуйста. Но доказательство должно быть добросовестным, а не манипулятивным. Почему я должен тратить время на проверку Ваших цифр без цитат и ссылок? Или Вы считаете, что мне больше заняться нечем? Практически все Ваши утверждения сводятся к манипуляции и подтасовке и являются недобросовестными. Простите, но на этом общение с Вами прекращаю.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом Yuri_T - бан.
Прочитайте моє повідомлення над вашим - і вам також прийдеться менше бризкати слиною.... Те що шведи пройшли 40 років тому - ми проходимо сьогодні. При цьому - шведам повезло , в них не було політиків які закликали надіятись на державу. Їх політики просто не вмішувались в економіку і якщо якийсь з шведів не міг після чергового підвищення на газ в 1970 році оплачувати опалення свого житла - то він просто продавав це житло а не вимагав субсидію ... От так потихеньку за 40 років вони пройшли всі стадії від АЕС ( 51% в нашому енергобалансі +10% ГЕС якщо я не помиляюсь ) і утеплення і так утепленого житла до заміни пасивного спалювання дров-вугілля-газу-мазуту на теплові насоси ( сьогоднішні кондиціонери описані мною постом вище і є тепловий насос і їх ціна стартує від 1000 доларів за потужність якою можна обігріти 60 м2