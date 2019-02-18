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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 259260261262 За кого ви б проголосували на президентських виборах (якби голосували): Політичні дискусії 5.2 5 168 Бойко Юрій Анатолійович 1% 2 Гриценко Анатолій Степанович 11% 18 Зеленський Володимир Олександрович 26% 43 Ляшко Олег Валерійович 1% 1 Мураєв Євгеній Володимирович 9% 15 Порошенко Петро Олексійович 37% 62 Садовий Андрій Іванович 1% 1 Тимошенко Юлія Володимирівна 4% 7 Шевченко Олександр Леонідович 1% 1 Інший кандидат 11% 18 Всього голосів : 168 Додано: Вів 19 лют, 2019 16:27 Re: Політичні дискусії freeze написав: Депутаты из полтавского облсовета считают, что раз используется инфраструктура области, даже если закрыть глаза на то, кому принадлежат недра, то неплохо от этого праздника нефтедобычи что-то отстёгивать в бюджет области.



Вроде Порошенко отчитался о победе в децентрализации, но платить за достижения надо, а то слова одни. Депутаты из полтавского облсовета считают, что раз используется инфраструктура области, даже если закрыть глаза на то, кому принадлежат недра, то неплохо от этого праздника нефтедобычи что-то отстёгивать в бюджет области.Вроде Порошенко отчитался о победе в децентрализации, но платить за достижения надо, а то слова одни.

В США місцевим за сланцевий газ відслинавлюють до 50% прибутку, а в нас ледве на 5% розродились. В США місцевим за сланцевий газ відслинавлюють до 50% прибутку, а в нас ледве на 5% розродились. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... lapay Повідомлень: 7231 З нами з: 01.08.15 Подякував: 880 раз. Подякували: 1060 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 19 лют, 2019 16:30 freeze написав: lapay написав: Швеція, з 10 млн населеня, споживає 1 млрд кубів газу, 5 років назад споживала вдвічі більше, але, за рахунок економії (теплі будинки), зменшила споживання. Швеція, з 10 млн населеня, споживає 1 млрд кубів газу, 5 років назад споживала вдвічі більше, але, за рахунок економії (теплі будинки), зменшила споживання. Никакого отношения уменьшения потребления газа в Швеции не имеет к теплым домам, и до этого все дома там были теплыми.

Экономия вызвана значительно выросшей за последние 5 лет доли возобновляемой энергетики, Швеция - чемпион в этом деле среди европейских стран. Никакого отношения уменьшения потребления газа в Швеции не имеет к теплым домам, и до этого все дома там были теплыми.Экономия вызвана значительно выросшей за последние 5 лет доли возобновляемой энергетики, Швеция - чемпион в этом деле среди европейских стран. 1 Кожна технологія - має свої межі використання

Як би ти не утеплявся але приблизно в момент коли стіни мають від 15 см утеплювача , а склопакети від 2 камер - подальші дії по утепленню стають малоефективними по наступним причинам

а - частина тепла губиться при повітрообміні (дихати чимось треба)

б - котел розрахований на 200 м2 (24 Квт потужності) дуже не ефективно працює в перехідних періодах

2 Таким чином , зменшивши в 3 рази споживання енергоносіїв за рахунок пасивного утеплення стін-вікон ( це те що можуть зробити мінімум 80% сьогоднішніх власників житла , бо їх житло збудоване ще по совковим ДБН, вартість такого утеплення в межах 10 доларів за м2 житла ) , можна переходити до наступного кроку

3 Кондиціонери , які працюють до мінус 25 градусів як калорифери

В цих кондиціонерів чим вища зовнішня температура - тим легше їм обігрівати приміщення з коефіцієнтом 1 до 3 ( на 1 електроенергії отримуємо 3 одиниці тепла), що дозволяє не вмикати газові котли на обігрів до зовнішньої температури в мінус 2-5 градусів

Якщо температура опускається нижче - вже доцільніше опалювати котлами.

4 Встановлення кондиціонерів (це приблизно 20 доларів на м2 опалювальної площі ) дозволяє ще в 2 рази опустити споживання енергоносіїв



Як бачите - все в світі логічно

Спочатку з мінімальними фінансовими затратами використовують відносно примітивні технології і з часом переходять до більш складних і вартісних



При чому наступні кроки як то вітрові(сонячні) електростанції , біогазові установки чи сміттєспалювальні заводи - є ще більш складними і дорогими 1 Кожна технологія - має свої межі використанняЯк би ти не утеплявся але приблизно в момент коли стіни мають від 15 см утеплювача , а склопакети від 2 камер - подальші дії по утепленню стають малоефективними по наступним причинама - частина тепла губиться при повітрообміні (дихати чимось треба)б - котел розрахований на 200 м2 (24 Квт потужності) дуже не ефективно працює в перехідних періодах2 Таким чином , зменшивши в 3 рази споживання енергоносіїв за рахунок пасивного утеплення стін-вікон ( це те що можуть зробити мінімум 80% сьогоднішніх власників житла , бо їх житло збудоване ще по совковим ДБН, вартість такого утеплення в межах 10 доларів за м2 житла ) , можна переходити до наступного кроку3 Кондиціонери , які працюють до мінус 25 градусів як калорифериВ цих кондиціонерів чим вища зовнішня температура - тим легше їм обігрівати приміщення з коефіцієнтом 1 до 3 ( на 1 електроенергії отримуємо 3 одиниці тепла), що дозволяє не вмикати газові котли на обігрів до зовнішньої температури в мінус 2-5 градусівЯкщо температура опускається нижче - вже доцільніше опалювати котлами.4 Встановлення кондиціонерів (це приблизно 20 доларів на м2 опалювальної площі ) дозволяє ще в 2 рази опустити споживання енергоносіївЯк бачите - все в світі логічноСпочатку з мінімальними фінансовими затратами використовують відносно примітивні технології і з часом переходять до більш складних і вартіснихПри чому наступні кроки як то вітрові(сонячні) електростанції , біогазові установки чи сміттєспалювальні заводи - є ще більш складними і дорогими http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 20007 З нами з: 15.01.09 Подякував: 128 раз. Подякували: 1983 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 19 лют, 2019 16:39 lapay написав: wild.tomcat написав: як ви любите цю статистику ))) і як любите нею маніпулювати, притуляючи де тільки модшна. але чомусь при цьому так скромно замовчуєте те що кліматичні умови у нас погірше ніж у європі і так добре погірше. порівняйте середньодобові температури в нас і них. так що ми вимушені споживати більше газу, бо клімат такий і порівнювати з німцями чи французами некоректно, де мінусові температури якщо і бувають то декілька днів на рік. як ви любите цю статистику ))) і як любите нею маніпулювати, притуляючи де тільки модшна. але чомусь при цьому так скромно замовчуєте те що кліматичні умови у нас погірше ніж у європі і так добре погірше. порівняйте середньодобові температури в нас і них. так що ми вимушені споживати більше газу, бо клімат такий і порівнювати з німцями чи французами некоректно, де мінусові температури якщо і бувають то декілька днів на рік.

Швеція, з 10 млн населеня, споживає 1 млрд кубів газу, 5 років назад споживала вдвічі більше, але, за рахунок економії (теплі будинки), зменшила споживання. Там теж іспанська спека? Швеція, з 10 млн населеня, споживає 1 млрд кубів газу, 5 років назад споживала вдвічі більше, але, за рахунок економії (теплі будинки), зменшила споживання. Там теж іспанська спека?

Вы ..., скажем мягко, манипулятор?

1. Много раз просил - пишете, давайте ссылку.

2. Не стал искать Вашу цифру по газу в Швеции. Попалось сходу другое.

https://ru.sweden.se/ljudi/kak-prozhit-bez-nefti/ и https://gisee.ru/articles/foreign_politics/28105/ .

Почитайте.

Цитата из второй ссылки:

Основу энергетики Швеции на сегодняшний день составляют четыре источника энергии: нефть и нефтепродукты, биотопливо, гидроэнергия и ядерная энергия. Уголь и природный газ занимают в энергобалансе страны незначительное место. Роль ветроэнергетики хотя и невелика на сегодняшний день, но быстро растет.

И из первой ссылки:

"Сейчас ГЭС и АЭС дают 80% энергобаланса страны (и их доли равны), в Швеции работают 10 атомных реакторов, «на каждый миллион жителей приходится более одного реактора — так много нет ни в одной стране мира».....

Еще 10 лет назад в стране было установлено всего 0,5 ГВт ветротурбин. А к началу 2017 года — более 6,5 ГВт (доля их сектора в производстве электричества в Швеции сейчас — около 10%).

..... в жилом городском секторе используют много тепловых насосов, представляющих собой, по сути, «холодильники наоборот»: они передают тепловую энергию от источника с низкой температурой потребителю."

Больше цитировать не буду, захотите, посмотрите.

Я как-то интересовался ветроэнергетикой в Харьковской области - оказалось, неэффективно. Тепловые насосы - очень хорошая вещь, но их стоимость знаете? Поинтересуйтесь, впечатляет.



Вы о комплексном подходе слышали?

Вы вырвали одну цифру и манипулируете ей, надеясь произвести впечатление на читателей и на то, что поленятся разбираться. Типичный метод наших политиков.

Или Вы и есть политик?

Если Вы хотите что-то доказать, то, пожалуйста. Но доказательство должно быть добросовестным, а не манипулятивным.

Почему я должен тратить время на проверку Ваших цифр без цитат и ссылок?

Или Вы считаете, что мне больше заняться нечем?

Практически все Ваши утверждения сводятся к манипуляции и подтасовке и являются недобросовестными.

Простите, но на этом общение с Вами прекращаю. Вы ..., скажем мягко, манипулятор?1. Много раз просил - пишете, давайте ссылку.2. Не стал искать Вашу цифру по газу в Швеции. Попалось сходу другое.Почитайте.Цитата из второй ссылки:И из первой ссылки:"Сейчас ГЭС и АЭС дают 80% энергобаланса страны (и их доли равны), в Швеции работают 10 атомных реакторов, «на каждый миллион жителей приходится более одного реактора — так много нет ни в одной стране мира».....Еще 10 лет назад в стране было установлено всего 0,5 ГВт ветротурбин. А к началу 2017 года — более 6,5 ГВт (доля их сектора в производстве электричества в Швеции сейчас — около 10%)...... в жилом городском секторе используют много тепловых насосов, представляющих собой, по сути, «холодильники наоборот»: они передают тепловую энергию от источника с низкой температурой потребителю."Больше цитировать не буду, захотите, посмотрите.Я как-то интересовался ветроэнергетикой в Харьковской области - оказалось, неэффективно. Тепловые насосы - очень хорошая вещь, но их стоимость знаете? Поинтересуйтесь, впечатляет.Вы о комплексном подходе слышали?Вы вырвали одну цифру и манипулируете ей, надеясь произвести впечатление на читателей и на то, что поленятся разбираться. Типичный метод наших политиков.Или Вы и есть политик?Если Вы хотите что-то доказать, то, пожалуйста. Но доказательство должно быть добросовестным, а не манипулятивным.Почему я должен тратить время на проверку Ваших цифр без цитат и ссылок?Или Вы считаете, что мне больше заняться нечем?Практически все Ваши утверждения сводятся к манипуляции и подтасовке и являются недобросовестными.Простите, но на этом общение с Вами прекращаю.

Yuri_T - бан. Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"омYuri_T - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 11502 З нами з: 31.08.10 Подякував: 3588 раз. Подякували: 3355 раз. Профіль 2 2 4 ВідповістиЦитата Додано: Вів 19 лют, 2019 16:50 Re: Політичні дискусії ЛАД написав: Вы о комплексном подходе слышали? Вы о комплексном подходе слышали? Прочитайте моє повідомлення над вашим - і вам також прийдеться менше бризкати слиною....

Те що шведи пройшли 40 років тому - ми проходимо сьогодні.

При цьому - шведам повезло , в них не було політиків які закликали надіятись на державу.

Їх політики просто не вмішувались в економіку і якщо якийсь з шведів не міг після чергового підвищення на газ в 1970 році оплачувати опалення свого житла - то він просто продавав це житло а не вимагав субсидію ...

От так потихеньку за 40 років вони пройшли всі стадії від АЕС ( 51% в нашому енергобалансі +10% ГЕС якщо я не помиляюсь ) і утеплення і так утепленого житла до заміни пасивного спалювання дров-вугілля-газу-мазуту на теплові насоси ( сьогоднішні кондиціонери описані мною постом вище і є тепловий насос і їх ціна стартує від 1000 доларів за потужність якою можна обігріти 60 м2 Прочитайте моє повідомлення над вашим - і вам також прийдеться менше бризкати слиною....Те що шведи пройшли 40 років тому - ми проходимо сьогодні.При цьому - шведам повезло , в них не було політиків які закликали надіятись на державу.Їх політики просто не вмішувались в економіку і якщо якийсь з шведів не міг після чергового підвищення на газ в 1970 році оплачувати опалення свого житла - то він просто продавав це житло а не вимагав субсидію ...От так потихеньку за 40 років вони пройшли всі стадії від АЕС ( 51% в нашому енергобалансі +10% ГЕС якщо я не помиляюсь ) і утеплення і так утепленого житла до заміни пасивного спалювання дров-вугілля-газу-мазуту на теплові насоси ( сьогоднішні кондиціонери описані мною постом вище і є тепловий насос і їх ціна стартує від 1000 доларів за потужність якою можна обігріти 60 м2 http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 20007 З нами з: 15.01.09 Подякував: 128 раз. Подякували: 1983 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 19 лют, 2019 17:00 Re: Політичні дискусії ЛАД написав: 1. Много раз просил - пишете, давайте ссылку. 1. Много раз просил - пишете, давайте ссылку.

Набираете в гуглі "потребление газа швеция" - перше, що випадає https://svpressa.ru/economy/article/155279/

Газ можна замінити вугіллям, дровами, електрикою, сміттям, зменшенням температури енергоносія. Набираете в гуглі "потребление газа швеция" - перше, що випадаєГаз можна замінити вугіллям, дровами, електрикою, сміттям, зменшенням температури енергоносія. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... lapay Повідомлень: 7231 З нами з: 01.08.15 Подякував: 880 раз. Подякували: 1060 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 259260261262 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Рейтинг українських забудовників Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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