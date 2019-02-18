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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 259260261262

За кого ви б проголосували на президентських виборах (якби голосували):

Політичні дискусії 5.2 5 168
Бойко Юрій Анатолійович
1%
2
Гриценко Анатолій Степанович
11%
18
Зеленський Володимир Олександрович
26%
43
Ляшко Олег Валерійович
1%
1
Мураєв Євгеній Володимирович
9%
15
Порошенко Петро Олексійович
37%
62
Садовий Андрій Іванович
1%
1
Тимошенко Юлія Володимирівна
4%
7
Шевченко Олександр Леонідович
1%
1
Інший кандидат
11%
18
Всього голосів : 168
Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 16:27

Re: Політичні дискусії

  freeze написав:Депутаты из полтавского облсовета считают, что раз используется инфраструктура области, даже если закрыть глаза на то, кому принадлежат недра, то неплохо от этого праздника нефтедобычи что-то отстёгивать в бюджет области.

Вроде Порошенко отчитался о победе в децентрализации, но платить за достижения надо, а то слова одни.

В США місцевим за сланцевий газ відслинавлюють до 50% прибутку, а в нас ледве на 5% розродились.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 16:30

  freeze написав:
  lapay написав:Швеція, з 10 млн населеня, споживає 1 млрд кубів газу, 5 років назад споживала вдвічі більше, але, за рахунок економії (теплі будинки), зменшила споживання.
Никакого отношения уменьшения потребления газа в Швеции не имеет к теплым домам, и до этого все дома там были теплыми.
Экономия вызвана значительно выросшей за последние 5 лет доли возобновляемой энергетики, Швеция - чемпион в этом деле среди европейских стран.
1 Кожна технологія - має свої межі використання
Як би ти не утеплявся але приблизно в момент коли стіни мають від 15 см утеплювача , а склопакети від 2 камер - подальші дії по утепленню стають малоефективними по наступним причинам
а - частина тепла губиться при повітрообміні (дихати чимось треба)
б - котел розрахований на 200 м2 (24 Квт потужності) дуже не ефективно працює в перехідних періодах
2 Таким чином , зменшивши в 3 рази споживання енергоносіїв за рахунок пасивного утеплення стін-вікон ( це те що можуть зробити мінімум 80% сьогоднішніх власників житла , бо їх житло збудоване ще по совковим ДБН, вартість такого утеплення в межах 10 доларів за м2 житла ) , можна переходити до наступного кроку
3 Кондиціонери , які працюють до мінус 25 градусів як калорифери
В цих кондиціонерів чим вища зовнішня температура - тим легше їм обігрівати приміщення з коефіцієнтом 1 до 3 ( на 1 електроенергії отримуємо 3 одиниці тепла), що дозволяє не вмикати газові котли на обігрів до зовнішньої температури в мінус 2-5 градусів
Якщо температура опускається нижче - вже доцільніше опалювати котлами.
4 Встановлення кондиціонерів (це приблизно 20 доларів на м2 опалювальної площі ) дозволяє ще в 2 рази опустити споживання енергоносіїв

Як бачите - все в світі логічно
Спочатку з мінімальними фінансовими затратами використовують відносно примітивні технології і з часом переходять до більш складних і вартісних

При чому наступні кроки як то вітрові(сонячні) електростанції , біогазові установки чи сміттєспалювальні заводи - є ще більш складними і дорогими
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 16:39

  lapay написав:
  wild.tomcat написав:як ви любите цю статистику ))) і як любите нею маніпулювати, притуляючи де тільки модшна. але чомусь при цьому так скромно замовчуєте те що кліматичні умови у нас погірше ніж у європі і так добре погірше. порівняйте середньодобові температури в нас і них. так що ми вимушені споживати більше газу, бо клімат такий і порівнювати з німцями чи французами некоректно, де мінусові температури якщо і бувають то декілька днів на рік.

Швеція, з 10 млн населеня, споживає 1 млрд кубів газу, 5 років назад споживала вдвічі більше, але, за рахунок економії (теплі будинки), зменшила споживання. Там теж іспанська спека?

Вы ..., скажем мягко, манипулятор?
1. Много раз просил - пишете, давайте ссылку.
2. Не стал искать Вашу цифру по газу в Швеции. Попалось сходу другое.
https://ru.sweden.se/ljudi/kak-prozhit-bez-nefti/ и https://gisee.ru/articles/foreign_politics/28105/.
Почитайте.
Цитата из второй ссылки:
Основу энергетики Швеции на сегодняшний день составляют четыре источника энергии: нефть и нефтепродукты, биотопливо, гидроэнергия и ядерная энергия. Уголь и природный газ занимают в энергобалансе страны незначительное место. Роль ветроэнергетики хотя и невелика на сегодняшний день, но быстро растет.

И из первой ссылки:
"Сейчас ГЭС и АЭС дают 80% энергобаланса страны (и их доли равны), в Швеции работают 10 атомных реакторов, «на каждый миллион жителей приходится более одного реактора — так много нет ни в одной стране мира».....
Еще 10 лет назад в стране было установлено всего 0,5 ГВт ветротурбин. А к началу 2017 года — более 6,5 ГВт (доля их сектора в производстве электричества в Швеции сейчас — около 10%).
..... в жилом городском секторе используют много тепловых насосов, представляющих собой, по сути, «холодильники наоборот»: они передают тепловую энергию от источника с низкой температурой потребителю."
Больше цитировать не буду, захотите, посмотрите.
Я как-то интересовался ветроэнергетикой в Харьковской области - оказалось, неэффективно. Тепловые насосы - очень хорошая вещь, но их стоимость знаете? Поинтересуйтесь, впечатляет.

Вы о комплексном подходе слышали?
Вы вырвали одну цифру и манипулируете ей, надеясь произвести впечатление на читателей и на то, что поленятся разбираться. Типичный метод наших политиков.
Или Вы и есть политик?
Если Вы хотите что-то доказать, то, пожалуйста. Но доказательство должно быть добросовестным, а не манипулятивным.
Почему я должен тратить время на проверку Ваших цифр без цитат и ссылок?
Или Вы считаете, что мне больше заняться нечем?
Практически все Ваши утверждения сводятся к манипуляции и подтасовке и являются недобросовестными.
Простите, но на этом общение с Вами прекращаю.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 16:50

Re: Політичні дискусії

  ЛАД написав:Вы о комплексном подходе слышали?
Прочитайте моє повідомлення над вашим - і вам також прийдеться менше бризкати слиною....
Те що шведи пройшли 40 років тому - ми проходимо сьогодні.
При цьому - шведам повезло , в них не було політиків які закликали надіятись на державу.
Їх політики просто не вмішувались в економіку і якщо якийсь з шведів не міг після чергового підвищення на газ в 1970 році оплачувати опалення свого житла - то він просто продавав це житло а не вимагав субсидію ...
От так потихеньку за 40 років вони пройшли всі стадії від АЕС ( 51% в нашому енергобалансі +10% ГЕС якщо я не помиляюсь ) і утеплення і так утепленого житла до заміни пасивного спалювання дров-вугілля-газу-мазуту на теплові насоси ( сьогоднішні кондиціонери описані мною постом вище і є тепловий насос і їх ціна стартує від 1000 доларів за потужність якою можна обігріти 60 м2
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 17:00

Re: Політичні дискусії

  ЛАД написав:1. Много раз просил - пишете, давайте ссылку.

Набираете в гуглі "потребление газа швеция" - перше, що випадає https://svpressa.ru/economy/article/155279/
Газ можна замінити вугіллям, дровами, електрикою, сміттям, зменшенням температури енергоносія.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 17:05

Re: Політичні дискусії

  airmax78 написав:Вы хотите спустить в унитаз все то, за что люди отдавали жизнь и теряли здоровье

...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 17:13

Re: Політичні дискусії

.... правильно хтось тут написав, що люди НЕ З ДОБРА їдуть/втікають на заробітки!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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