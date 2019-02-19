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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 260261262263> За кого ви б проголосували на президентських виборах (якби голосували): Політичні дискусії 5.2 5 169 Бойко Юрій Анатолійович 1% 2 Гриценко Анатолій Степанович 11% 18 Зеленський Володимир Олександрович 25% 43 Ляшко Олег Валерійович 1% 1 Мураєв Євгеній Володимирович 9% 15 Порошенко Петро Олексійович 37% 62 Садовий Андрій Іванович 1% 1 Тимошенко Юлія Володимирівна 5% 8 Шевченко Олександр Леонідович 1% 1 Інший кандидат 11% 18 Всього голосів : 169 Додано: Вів 19 лют, 2019 16:27 Re: Політичні дискусії freeze написав: Депутаты из полтавского облсовета считают, что раз используется инфраструктура области, даже если закрыть глаза на то, кому принадлежат недра, то неплохо от этого праздника нефтедобычи что-то отстёгивать в бюджет области.



Вроде Порошенко отчитался о победе в децентрализации, но платить за достижения надо, а то слова одни. Депутаты из полтавского облсовета считают, что раз используется инфраструктура области, даже если закрыть глаза на то, кому принадлежат недра, то неплохо от этого праздника нефтедобычи что-то отстёгивать в бюджет области.Вроде Порошенко отчитался о победе в децентрализации, но платить за достижения надо, а то слова одни.

В США місцевим за сланцевий газ відслинавлюють до 50% прибутку, а в нас ледве на 5% розродились. В США місцевим за сланцевий газ відслинавлюють до 50% прибутку, а в нас ледве на 5% розродились. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... lapay Повідомлень: 7233 З нами з: 01.08.15 Подякував: 880 раз. Подякували: 1060 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 19 лют, 2019 16:30 freeze написав: lapay написав: Швеція, з 10 млн населеня, споживає 1 млрд кубів газу, 5 років назад споживала вдвічі більше, але, за рахунок економії (теплі будинки), зменшила споживання. Швеція, з 10 млн населеня, споживає 1 млрд кубів газу, 5 років назад споживала вдвічі більше, але, за рахунок економії (теплі будинки), зменшила споживання. Никакого отношения уменьшения потребления газа в Швеции не имеет к теплым домам, и до этого все дома там были теплыми.

Экономия вызвана значительно выросшей за последние 5 лет доли возобновляемой энергетики, Швеция - чемпион в этом деле среди европейских стран. Никакого отношения уменьшения потребления газа в Швеции не имеет к теплым домам, и до этого все дома там были теплыми.Экономия вызвана значительно выросшей за последние 5 лет доли возобновляемой энергетики, Швеция - чемпион в этом деле среди европейских стран. 1 Кожна технологія - має свої межі використання

Як би ти не утеплявся але приблизно в момент коли стіни мають від 15 см утеплювача , а склопакети від 2 камер - подальші дії по утепленню стають малоефективними по наступним причинам

а - частина тепла губиться при повітрообміні (дихати чимось треба)

б - котел розрахований на 200 м2 (24 Квт потужності) дуже не ефективно працює в перехідних періодах

2 Таким чином , зменшивши в 3 рази споживання енергоносіїв за рахунок пасивного утеплення стін-вікон ( це те що можуть зробити мінімум 80% сьогоднішніх власників житла , бо їх житло збудоване ще по совковим ДБН, вартість такого утеплення в межах 10 доларів за м2 житла ) , можна переходити до наступного кроку

3 Кондиціонери , які працюють до мінус 25 градусів як калорифери

В цих кондиціонерів чим вища зовнішня температура - тим легше їм обігрівати приміщення з коефіцієнтом 1 до 3 ( на 1 електроенергії отримуємо 3 одиниці тепла), що дозволяє не вмикати газові котли на обігрів до зовнішньої температури в мінус 2-5 градусів

Якщо температура опускається нижче - вже доцільніше опалювати котлами.

4 Встановлення кондиціонерів (це приблизно 20 доларів на м2 опалювальної площі ) дозволяє ще в 2 рази опустити споживання енергоносіїв



Як бачите - все в світі логічно

Спочатку з мінімальними фінансовими затратами використовують відносно примітивні технології і з часом переходять до більш складних і вартісних



При чому наступні кроки як то вітрові(сонячні) електростанції , біогазові установки чи сміттєспалювальні заводи - є ще більш складними і дорогими 1 Кожна технологія - має свої межі використанняЯк би ти не утеплявся але приблизно в момент коли стіни мають від 15 см утеплювача , а склопакети від 2 камер - подальші дії по утепленню стають малоефективними по наступним причинама - частина тепла губиться при повітрообміні (дихати чимось треба)б - котел розрахований на 200 м2 (24 Квт потужності) дуже не ефективно працює в перехідних періодах2 Таким чином , зменшивши в 3 рази споживання енергоносіїв за рахунок пасивного утеплення стін-вікон ( це те що можуть зробити мінімум 80% сьогоднішніх власників житла , бо їх житло збудоване ще по совковим ДБН, вартість такого утеплення в межах 10 доларів за м2 житла ) , можна переходити до наступного кроку3 Кондиціонери , які працюють до мінус 25 градусів як калорифериВ цих кондиціонерів чим вища зовнішня температура - тим легше їм обігрівати приміщення з коефіцієнтом 1 до 3 ( на 1 електроенергії отримуємо 3 одиниці тепла), що дозволяє не вмикати газові котли на обігрів до зовнішньої температури в мінус 2-5 градусівЯкщо температура опускається нижче - вже доцільніше опалювати котлами.4 Встановлення кондиціонерів (це приблизно 20 доларів на м2 опалювальної площі ) дозволяє ще в 2 рази опустити споживання енергоносіївЯк бачите - все в світі логічноСпочатку з мінімальними фінансовими затратами використовують відносно примітивні технології і з часом переходять до більш складних і вартіснихПри чому наступні кроки як то вітрові(сонячні) електростанції , біогазові установки чи сміттєспалювальні заводи - є ще більш складними і дорогими http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 20008 З нами з: 15.01.09 Подякував: 128 раз. Подякували: 1983 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 19 лют, 2019 16:39 lapay написав: wild.tomcat написав: як ви любите цю статистику ))) і як любите нею маніпулювати, притуляючи де тільки модшна. але чомусь при цьому так скромно замовчуєте те що кліматичні умови у нас погірше ніж у європі і так добре погірше. порівняйте середньодобові температури в нас і них. так що ми вимушені споживати більше газу, бо клімат такий і порівнювати з німцями чи французами некоректно, де мінусові температури якщо і бувають то декілька днів на рік. як ви любите цю статистику ))) і як любите нею маніпулювати, притуляючи де тільки модшна. але чомусь при цьому так скромно замовчуєте те що кліматичні умови у нас погірше ніж у європі і так добре погірше. порівняйте середньодобові температури в нас і них. так що ми вимушені споживати більше газу, бо клімат такий і порівнювати з німцями чи французами некоректно, де мінусові температури якщо і бувають то декілька днів на рік.

Швеція, з 10 млн населеня, споживає 1 млрд кубів газу, 5 років назад споживала вдвічі більше, але, за рахунок економії (теплі будинки), зменшила споживання. Там теж іспанська спека? Швеція, з 10 млн населеня, споживає 1 млрд кубів газу, 5 років назад споживала вдвічі більше, але, за рахунок економії (теплі будинки), зменшила споживання. Там теж іспанська спека?

Вы ..., скажем мягко, манипулятор?

1. Много раз просил - пишете, давайте ссылку.

2. Не стал искать Вашу цифру по газу в Швеции. Попалось сходу другое.

https://ru.sweden.se/ljudi/kak-prozhit-bez-nefti/ и https://gisee.ru/articles/foreign_politics/28105/ .

Почитайте.

Цитата из второй ссылки:

Основу энергетики Швеции на сегодняшний день составляют четыре источника энергии: нефть и нефтепродукты, биотопливо, гидроэнергия и ядерная энергия. Уголь и природный газ занимают в энергобалансе страны незначительное место. Роль ветроэнергетики хотя и невелика на сегодняшний день, но быстро растет.

И из первой ссылки:

"Сейчас ГЭС и АЭС дают 80% энергобаланса страны (и их доли равны), в Швеции работают 10 атомных реакторов, «на каждый миллион жителей приходится более одного реактора — так много нет ни в одной стране мира».....

Еще 10 лет назад в стране было установлено всего 0,5 ГВт ветротурбин. А к началу 2017 года — более 6,5 ГВт (доля их сектора в производстве электричества в Швеции сейчас — около 10%).

..... в жилом городском секторе используют много тепловых насосов, представляющих собой, по сути, «холодильники наоборот»: они передают тепловую энергию от источника с низкой температурой потребителю."

Больше цитировать не буду, захотите, посмотрите.

Я как-то интересовался ветроэнергетикой в Харьковской области - оказалось, неэффективно. Тепловые насосы - очень хорошая вещь, но их стоимость знаете? Поинтересуйтесь, впечатляет.



Вы о комплексном подходе слышали?

Вы вырвали одну цифру и манипулируете ей, надеясь произвести впечатление на читателей и на то, что поленятся разбираться. Типичный метод наших политиков.

Или Вы и есть политик?

Если Вы хотите что-то доказать, то, пожалуйста. Но доказательство должно быть добросовестным, а не манипулятивным.

Почему я должен тратить время на проверку Ваших цифр без цитат и ссылок?

Или Вы считаете, что мне больше заняться нечем?

Практически все Ваши утверждения сводятся к манипуляции и подтасовке и являются недобросовестными.

Простите, но на этом общение с Вами прекращаю. Вы ..., скажем мягко, манипулятор?1. Много раз просил - пишете, давайте ссылку.2. Не стал искать Вашу цифру по газу в Швеции. Попалось сходу другое.Почитайте.Цитата из второй ссылки:И из первой ссылки:"Сейчас ГЭС и АЭС дают 80% энергобаланса страны (и их доли равны), в Швеции работают 10 атомных реакторов, «на каждый миллион жителей приходится более одного реактора — так много нет ни в одной стране мира».....Еще 10 лет назад в стране было установлено всего 0,5 ГВт ветротурбин. А к началу 2017 года — более 6,5 ГВт (доля их сектора в производстве электричества в Швеции сейчас — около 10%)...... в жилом городском секторе используют много тепловых насосов, представляющих собой, по сути, «холодильники наоборот»: они передают тепловую энергию от источника с низкой температурой потребителю."Больше цитировать не буду, захотите, посмотрите.Я как-то интересовался ветроэнергетикой в Харьковской области - оказалось, неэффективно. Тепловые насосы - очень хорошая вещь, но их стоимость знаете? Поинтересуйтесь, впечатляет.Вы о комплексном подходе слышали?Вы вырвали одну цифру и манипулируете ей, надеясь произвести впечатление на читателей и на то, что поленятся разбираться. Типичный метод наших политиков.Или Вы и есть политик?Если Вы хотите что-то доказать, то, пожалуйста. Но доказательство должно быть добросовестным, а не манипулятивным.Почему я должен тратить время на проверку Ваших цифр без цитат и ссылок?Или Вы считаете, что мне больше заняться нечем?Практически все Ваши утверждения сводятся к манипуляции и подтасовке и являются недобросовестными.Простите, но на этом общение с Вами прекращаю.

Yuri_T - бан. Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"омYuri_T - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 11503 З нами з: 31.08.10 Подякував: 3588 раз. Подякували: 3355 раз. Профіль 2 2 4 ВідповістиЦитата Додано: Вів 19 лют, 2019 16:50 Re: Політичні дискусії ЛАД написав: Вы о комплексном подходе слышали? Вы о комплексном подходе слышали? Прочитайте моє повідомлення над вашим - і вам також прийдеться менше бризкати слиною....

Те що шведи пройшли 40 років тому - ми проходимо сьогодні.

При цьому - шведам повезло , в них не було політиків які закликали надіятись на державу.

Їх політики просто не вмішувались в економіку і якщо якийсь з шведів не міг після чергового підвищення на газ в 1970 році оплачувати опалення свого житла - то він просто продавав це житло а не вимагав субсидію ...

От так потихеньку за 40 років вони пройшли всі стадії від АЕС ( 51% в нашому енергобалансі +10% ГЕС якщо я не помиляюсь ) і утеплення і так утепленого житла до заміни пасивного спалювання дров-вугілля-газу-мазуту на теплові насоси ( сьогоднішні кондиціонери описані мною постом вище і є тепловий насос і їх ціна стартує від 1000 доларів за потужність якою можна обігріти 60 м2 Прочитайте моє повідомлення над вашим - і вам також прийдеться менше бризкати слиною....Те що шведи пройшли 40 років тому - ми проходимо сьогодні.При цьому - шведам повезло , в них не було політиків які закликали надіятись на державу.Їх політики просто не вмішувались в економіку і якщо якийсь з шведів не міг після чергового підвищення на газ в 1970 році оплачувати опалення свого житла - то він просто продавав це житло а не вимагав субсидію ...От так потихеньку за 40 років вони пройшли всі стадії від АЕС ( 51% в нашому енергобалансі +10% ГЕС якщо я не помиляюсь ) і утеплення і так утепленого житла до заміни пасивного спалювання дров-вугілля-газу-мазуту на теплові насоси ( сьогоднішні кондиціонери описані мною постом вище і є тепловий насос і їх ціна стартує від 1000 доларів за потужність якою можна обігріти 60 м2 http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 20008 З нами з: 15.01.09 Подякував: 128 раз. Подякували: 1983 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 19 лют, 2019 17:00 Re: Політичні дискусії ЛАД написав: 1. Много раз просил - пишете, давайте ссылку. 1. Много раз просил - пишете, давайте ссылку.

Набираете в гуглі "потребление газа швеция" - перше, що випадає https://svpressa.ru/economy/article/155279/

Газ можна замінити вугіллям, дровами, електрикою, сміттям, зменшенням температури енергоносія. Набираете в гуглі "потребление газа швеция" - перше, що випадаєГаз можна замінити вугіллям, дровами, електрикою, сміттям, зменшенням температури енергоносія. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... lapay Повідомлень: 7233 З нами з: 01.08.15 Подякував: 880 раз. Подякували: 1060 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 19 лют, 2019 17:33 budivelnik

Ваш пост прочитал. Спасибо!

Он, правда, вроде не противоречит моему, просто немного о другом. Вы точно так же говорите о достаточно высокой стоимости мероприятий по энергосбережению.

К тому же посмотрите мои ссылки выше - нельзя сказать, что "Їх політики просто не вмішувались в економіку і якщо якийсь з шведів не міг після чергового підвищення на газ в 1970 році оплачувати опалення свого житла - то він просто продавав це житло а не вимагав субсидію". Всё, что там делалось, происходило под влиянием госмероприятий. АЭС и ГЭС, сами понимаете, рядовые шведы не строили. + налоговые стимулы, кот. были тогда и есть и сегодня.

Речь шла о том, что не надо манипулировать цифрой низкого потребления газа в Швеции, там просто совершенно другая структура энергопотребления.

Так что о слюнях не будем.



Если можно пару вопросов.

1. б - котел розрахований на 200 м2 (24 Квт потужності) дуже не ефективно працює в перехідних періодах

что такое переходной период в данном случае?

2. Что лучше в смысле энергоэффективности - кондиционеры или электрокотлы?

3. Что лучше в смысле энергоэффективности - теплый пол (электрический) или электрокотёл с обычными батареями? Ваш пост прочитал. Спасибо!Он, правда, вроде не противоречит моему, просто немного о другом. Вы точно так же говорите о достаточно высокой стоимости мероприятий по энергосбережению.К тому же посмотрите мои ссылки выше - нельзя сказать, что "Їх політики просто не вмішувались в економіку і якщо якийсь з шведів не міг після чергового підвищення на газ в 1970 році оплачувати опалення свого житла - то він просто продавав це житло а не вимагав субсидію". Всё, что там делалось, происходило под влиянием госмероприятий. АЭС и ГЭС, сами понимаете, рядовые шведы не строили. + налоговые стимулы, кот. были тогда и есть и сегодня.Речь шла о том, что не надо манипулировать цифрой низкого потребления газа в Швеции, там просто совершенно другая структура энергопотребления.Так что о слюнях не будем.Если можно пару вопросов.1.что такое переходной период в данном случае?2. Что лучше в смысле энергоэффективности - кондиционеры или электрокотлы?3. Что лучше в смысле энергоэффективности - теплый пол (электрический) или электрокотёл с обычными батареями?

Yuri_T - бан. Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"омYuri_T - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 11503 З нами з: 31.08.10 Подякував: 3588 раз. Подякували: 3355 раз. Профіль 2 2 4 ВідповістиЦитата Додано: Вів 19 лют, 2019 17:49 ЛАД написав: budivelnik

Ваш пост прочитал. Спасибо!

Он, правда, вроде не противоречит моему, просто немного о другом. Вы точно так же говорите о достаточно высокой стоимости мероприятий по энергосбережению.

Если можно пару вопросов. Ваш пост прочитал. Спасибо!Он, правда, вроде не противоречит моему, просто немного о другом. Вы точно так же говорите о достаточно высокой стоимости мероприятий по энергосбережению.Если можно пару вопросов. Висока вартість для держави - і відносна для власників житла , адже вкладені в енергомодернізацію кошти

а - піднімають вартість їх власності

б - зменшують платіжки на суми , які дозволять повернути вкладене за 5-7 років

1. ЛАД написав: budivelnik написав: б - котел розрахований на 200 м2 (24 Квт потужності) дуже не ефективно працює в перехідних періодах б - котел розрахований на 200 м2 (24 Квт потужності) дуже не ефективно працює в перехідних періодах

что такое переходной период в данном случае? что такое переходной период в данном случае? Опалювальний сезон починається тоді коли на протязі 3 діб середньодобова температура буде нижча ніж 8 градусів. але це обмеження стосується не утеплених будинків , при нормальному утепленні Ви можете вмикати котел десь по досягненню 0-2 градуси.

При цьому стандартні котли розраховану на створення теплового потоку , який втримає комфортну температуру в приміщенні при мінус 30 градусів.

От і виходить

На дворі нехай 0 , опалювати вже треба бо ззовні заходить через вентканали холодне повітря , але потрібна потужність становить до 5% від максимальної в котла.Не вмикати - не можна , вмикати - тоді ставиш температуру енергоносія на мінімум і котел в якого й так ккд дай бог щоб 70%(реальне) , працює з ККД в 10% - тобто ви більше опалюєте атмосферу ніж себе.

При цьому сьогоднішні кондиціонери при мінус 5-10 градусів дають досить хорошу віддачу

От і виходить що вмикати котел на опалення ( при наявності кондиціонера) можна при температурі нижчій від мінус 10

Таким чином перехідний період це зовнішня температура в мінус 10 плюс 8

ЛАД написав: 2. Что лучше в смысле энергоэффективности - кондиционеры или электрокотлы? 2. Что лучше в смысле энергоэффективности - кондиционеры или электрокотлы? Однозначно кондиціонери , але при умові наявності дублюючого джерела обігріву (електрокотел , або газовий котел, або твердопаливний котел )

При чому - газовий або твердопаливний краще , бо у випадку перебоїв з електроенергією газовий(твердопаливний) котел можна запустити з допомогою упса і отримувати тепло

У випадку коли у вас кондиціонер і електрокотел - то при відсутності електрики вам прийдеться палити бібліотекою ЛАД написав: 3. Что лучше в смысле энергоэффективности - теплый пол (электрический) или электрокотёл с обычными батареями? 3. Что лучше в смысле энергоэффективности - теплый пол (электрический) или электрокотёл с обычными батареями? Ясно що тепла підлога , адже ви викидаєте одну ланку-рідину

електрокотел нагріває теплоносій який прокачують крізь труби теплої підлоги

Електропілога робить те саме тільки без теплоносія Висока вартість для держави - і відносна для власників житла , адже вкладені в енергомодернізацію коштиа - піднімають вартість їх власностіб - зменшують платіжки на суми , які дозволять повернути вкладене за 5-7 років1.Опалювальний сезон починається тоді коли на протязі 3 діб середньодобова температура буде нижча ніж 8 градусів. але це обмеження стосується не утеплених будинків , при нормальному утепленні Ви можете вмикати котел десь по досягненню 0-2 градуси.При цьому стандартні котли розраховану на створення теплового потоку , який втримає комфортну температуру в приміщенні при мінус 30 градусів.От і виходитьНа дворі нехай 0 , опалювати вже треба бо ззовні заходить через вентканали холодне повітря , але потрібна потужність становить до 5% від максимальної в котла.Не вмикати - не можна , вмикати - тоді ставиш температуру енергоносія на мінімум і котел в якого й так ккд дай бог щоб 70%(реальне) , працює з ККД в 10% - тобто ви більше опалюєте атмосферу ніж себе.При цьому сьогоднішні кондиціонери при мінус 5-10 градусів дають досить хорошу віддачуОт і виходить що вмикати котел на опалення ( при наявності кондиціонера) можна при температурі нижчій від мінус 10Таким чином перехідний період це зовнішня температура в мінус 10 плюс 8Однозначно кондиціонери , але при умові наявності дублюючого джерела обігріву (електрокотел , або газовий котел, або твердопаливний котел )При чому - газовий або твердопаливний краще , бо у випадку перебоїв з електроенергією газовий(твердопаливний) котел можна запустити з допомогою упса і отримувати теплоУ випадку коли у вас кондиціонер і електрокотел - то при відсутності електрики вам прийдеться палити бібліотекоюЯсно що тепла підлога , адже ви викидаєте одну ланку-рідинуелектрокотел нагріває теплоносій який прокачують крізь труби теплої підлогиЕлектропілога робить те саме тільки без теплоносія http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 20008 З нами з: 15.01.09 Подякував: 128 раз. Подякували: 1983 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 19 лют, 2019 17:55 Re: Політичні дискусії budivelnik написав: при нормальному утепленні Ви можете вмикати котел десь по досягненню 0-2 градуси. при нормальному утепленні Ви можете вмикати котел десь по досягненню 0-2 градуси. Термодом. Утепление 10 см пенопласт (по нему декоративная штукатурка баумит). до -3 котел не включаю вообще. В комнате +19. Пенопласт резко теряет эффективность когда на улице дождь. В дождь приходится включать котел уже при +7. За февраль отопление + подогрев воды расход газа выходит в районе 20м3. В ноябре и марте до 40м3. Это реальные и достижимые показатели без миллионных инвестиций в тепловые насосы. Термодом. Утепление 10 см пенопласт (по нему декоративная штукатурка баумит). до -3 котел не включаю вообще. В комнате +19. Пенопласт резко теряет эффективность когда на улице дождь. В дождь приходится включать котел уже при +7. За февраль отопление + подогрев воды расход газа выходит в районе 20м3. В ноябре и марте до 40м3. Это реальные и достижимые показатели без миллионных инвестиций в тепловые насосы. в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява, ihorkyiv, kingkongovets vitaliian

Повідомлень: 840 З нами з: 06.04.16 Подякував: 283 раз. Подякували: 237 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 19 лют, 2019 18:06 По поводу победных реляций о мега реформах:



"Представители Международной правозащитной организации Amnesty International заявили, что правительство Украины в течение пяти лет так и не смогло эффективно расследовать события на Евромайдане. Это позор для украинской системы уголовного судопроизводства." freeze 4 Повідомлень: 9718 З нами з: 02.07.14 Подякував: 2845 раз. Подякували: 3974 раз. Профіль 17 2 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 19 лют, 2019 18:20



Фонд «Украинская политика», Институт маркетинга и консалтинга, 18 февраля 2019

Выборы Президента Украины



Зеленский - 13,1 % от общего числа избирателей

Порошенко - 11,2 %

Тимошенко - 10,9 %

Ляшко - 8,7 %

Вилкул - 5,3 %



https://ukraine-elections.com.ua/socopr ... prezidenta Свежачок.Фонд «Украинская политика», Институт маркетинга и консалтинга, 18 февраля 2019Выборы Президента УкраиныЗеленский - 13,1 % от общего числа избирателейПорошенко - 11,2 %Тимошенко - 10,9 %Ляшко - 8,7 %Вилкул - 5,3 % freeze 4 Повідомлень: 9718 З нами з: 02.07.14 Подякував: 2845 раз. Подякували: 3974 раз. Профіль 17 2 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 260261262263> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Рейтинг українських забудовників Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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