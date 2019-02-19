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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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За кого ви б проголосували на президентських виборах (якби голосували):

Політичні дискусії 5.2 5 169
Бойко Юрій Анатолійович
1%
2
Гриценко Анатолій Степанович
11%
18
Зеленський Володимир Олександрович
25%
43
Ляшко Олег Валерійович
1%
1
Мураєв Євгеній Володимирович
9%
15
Порошенко Петро Олексійович
37%
62
Садовий Андрій Іванович
1%
1
Тимошенко Юлія Володимирівна
5%
8
Шевченко Олександр Леонідович
1%
1
Інший кандидат
11%
18
Всього голосів : 169
Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 18:29

freeze
А як же Зе, який пішов у відрив? :lol:
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 18:40

  lapay написав:freeze
А як же Зе, який пішов у відрив? :lol:


Я же не отфильтровываю опросы из-за того насколько мне что нравится или нет.

Вы лучше посмотрите на опрос и представьте, что Порошенко будет делать в новой Раде.
По традиции оппозиция может не получить ни одного комитета. Президент, которому не подконтролен даже Комитет по спорту, это будет новая диспозиция для его "успешных" реформ.

Кстати по мне опрос подогретый ахметовцами. Рейтинг его Вилкула по сравнению со многими другими опросами похоже надут, а противник по электоральному сегменту Бойко спущен вниз ниже Вилкула, слишком вразрез с другими данными.
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 18:46

Re: Політичні дискусії

  freeze написав:Кстати по мне опрос подогретый ахметовцами. Рейтинг его Вилкула по сравнению со многими другими опросами похоже надут, а противник по электоральному сегменту Бойко спущен вниз ниже Вилкула, слишком вразрез с другими данными.

Да и Гриценко почти обнулили, а ахметовского же Ляшка тоже рейтинг завышен - крайне сомнительный опрос
Faceless
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