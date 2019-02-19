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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 260261262263 За кого ви б проголосували на президентських виборах (якби голосували): Політичні дискусії 5.2 5 169 Бойко Юрій Анатолійович 1% 2 Гриценко Анатолій Степанович 11% 18 Зеленський Володимир Олександрович 25% 43 Ляшко Олег Валерійович 1% 1 Мураєв Євгеній Володимирович 9% 15 Порошенко Петро Олексійович 37% 62 Садовий Андрій Іванович 1% 1 Тимошенко Юлія Володимирівна 5% 8 Шевченко Олександр Леонідович 1% 1 Інший кандидат 11% 18 Всього голосів : 169 Додано: Вів 19 лют, 2019 18:29 freeze

А як же Зе, який пішов у відрив? А як же Зе, який пішов у відрив? Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... lapay Повідомлень: 7233 З нами з: 01.08.15 Подякував: 880 раз. Подякували: 1060 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 19 лют, 2019 18:40 lapay написав: freeze

А як же Зе, який пішов у відрив? А як же Зе, який пішов у відрив?



Я же не отфильтровываю опросы из-за того насколько мне что нравится или нет.



Вы лучше посмотрите на опрос и представьте, что Порошенко будет делать в новой Раде.

По традиции оппозиция может не получить ни одного комитета. Президент, которому не подконтролен даже Комитет по спорту, это будет новая диспозиция для его "успешных" реформ.



Кстати по мне опрос подогретый ахметовцами. Рейтинг его Вилкула по сравнению со многими другими опросами похоже надут, а противник по электоральному сегменту Бойко спущен вниз ниже Вилкула, слишком вразрез с другими данными. Я же не отфильтровываю опросы из-за того насколько мне что нравится или нет.Вы лучше посмотрите на опрос и представьте, что Порошенко будет делать в новой Раде.По традиции оппозиция может не получить ни одного комитета. Президент, которому не подконтролен даже Комитет по спорту, это будет новая диспозиция для его "успешных" реформ.Кстати по мне опрос подогретый ахметовцами. Рейтинг его Вилкула по сравнению со многими другими опросами похоже надут, а противник по электоральному сегменту Бойко спущен вниз ниже Вилкула, слишком вразрез с другими данными. freeze 4 Повідомлень: 9718 З нами з: 02.07.14 Подякував: 2845 раз. Подякували: 3974 раз. Профіль 17 2 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 19 лют, 2019 18:46 Re: Політичні дискусії freeze написав: Кстати по мне опрос подогретый ахметовцами. Рейтинг его Вилкула по сравнению со многими другими опросами похоже надут, а противник по электоральному сегменту Бойко спущен вниз ниже Вилкула, слишком вразрез с другими данными. Кстати по мне опрос подогретый ахметовцами. Рейтинг его Вилкула по сравнению со многими другими опросами похоже надут, а противник по электоральному сегменту Бойко спущен вниз ниже Вилкула, слишком вразрез с другими данными.

Да и Гриценко почти обнулили, а ахметовского же Ляшка тоже рейтинг завышен - крайне сомнительный опрос Да и Гриценко почти обнулили, а ахметовского же Ляшка тоже рейтинг завышен - крайне сомнительный опрос Faceless

Модератор Повідомлень: 23644 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1105 раз. Подякували: 5465 раз. Профіль 6 1 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 260261262263 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Рейтинг українських забудовників Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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