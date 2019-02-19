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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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За кого ви б проголосували на президентських виборах (якби голосували):

Політичні дискусії 5.2 5 171
Бойко Юрій Анатолійович
1%
2
Гриценко Анатолій Степанович
11%
18
Зеленський Володимир Олександрович
26%
44
Ляшко Олег Валерійович
1%
1
Мураєв Євгеній Володимирович
9%
15
Порошенко Петро Олексійович
36%
62
Садовий Андрій Іванович
1%
1
Тимошенко Юлія Володимирівна
5%
8
Шевченко Олександр Леонідович
1%
1
Інший кандидат
11%
19
Всього голосів : 171
Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 18:29

freeze
А як же Зе, який пішов у відрив? :lol:
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 18:40

  lapay написав:freeze
А як же Зе, який пішов у відрив? :lol:


Я же не отфильтровываю опросы из-за того насколько мне что нравится или нет.

Вы лучше посмотрите на опрос и представьте, что Порошенко будет делать в новой Раде.
По традиции оппозиция может не получить ни одного комитета. Президент, которому не подконтролен даже Комитет по спорту, это будет новая диспозиция для его "успешных" реформ.

Кстати по мне опрос подогретый ахметовцами. Рейтинг его Вилкула по сравнению со многими другими опросами похоже надут, а противник по электоральному сегменту Бойко спущен вниз ниже Вилкула, слишком вразрез с другими данными.
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 18:46

Re: Політичні дискусії

  freeze написав:Кстати по мне опрос подогретый ахметовцами. Рейтинг его Вилкула по сравнению со многими другими опросами похоже надут, а противник по электоральному сегменту Бойко спущен вниз ниже Вилкула, слишком вразрез с другими данными.

Да и Гриценко почти обнулили, а ахметовского же Ляшка тоже рейтинг завышен - крайне сомнительный опрос
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 19:19

Очень странно, что никто из защитников Порошенко никак не прореагировал на его прямую речь, где он говорит, что он лично 18.02.2014 помогал выносить погибших.

Дважды приведена прямая ссылка на его речь двумя разными людьми, первый раз на стр. 252 (Політичні дискусії), второй на стр. 257 (Політичні дискусії).

Реакция - 0. Ну хоть бы обвинили ютубовского автора в выкладывании "мосфильмовской подделки".

Ни-че-го.

Значит Порошенко правду говорит? Тогда почему не поддерживаете это его выступление?
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 19:25

Re: Політичні дискусії

  yanyura написав:Реакция - 0. Ну хоть бы обвинили ютубовского автора в выкладывании "мосфильмовской подделки".

Ни-че-го.

Значит Порошенко правду говорит? Тогда почему не поддерживаете это его выступление?

Він не сказав "Я", він сказав "Ми". "Ми" - поняття розмите, міг і поруч йти, і просто дивитись.
Сильно сумніваюсь, що це може змінити вибір хоч одного виборця.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 19:27

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Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 19:40

  lapay написав:
  yanyura написав:Реакция - 0. Ну хоть бы обвинили ютубовского автора в выкладывании "мосфильмовской подделки".

Ни-че-го.

Значит Порошенко правду говорит? Тогда почему не поддерживаете это его выступление?

Він не сказав "Я", він сказав "Ми". "Ми" - поняття розмите, міг і поруч йти, і просто дивитись.
Сильно сумніваюсь, що це може змінити вибір хоч одного виборця.

"Мы пахали" (с)

А вот видео, снятое находящемся в парке человеком (ответ Konstantin Tyutyunkov
на https://www.youtube.com/watch?reload=9& ... agZbEn1FZ0)
Зображення
- https://www.youtube.com/watch?v=rOyvuAufbiY&t=9s Там с 3:40 видно, как Порошенко выносит погибших.
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 19:59

yanyura
Залишилось тільки з'ясувати, де були і що робили інші кандидати на Майдані. Гриценко, Зеленський (в Тимошенко алібі), які самі чесні і принципові. Одні в Італіях релаксували, інші з концертами роз'їзжали...
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 20:11

  Василь-Рівне написав:Зображення

Типа та сторона такая прямолинейная и тупая, а ты тут сидя у себя в селе всех умнее :o
ДС мне друг, но истина дороже
порошенко вор, мошенник и коррупционер https://www.youtube.com/watch?v=kGxVneAhPqk
ребе Нок
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Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 20:19

Політичні дискусії

lapay написав:yanyura
Залишилось тільки з'ясувати, де були і що робили інші кандидати на Майдані. Гриценко, Зеленський (в Тимошенко алібі), які самі чесні і принципові. Одні в Італіях релаксували, інші з концертами роз'їзжали...


https://www.facebook.com/23495174586098 ... 05?sfns=mo
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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