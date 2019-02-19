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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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За кого ви б проголосували на президентських виборах (якби голосували):

Політичні дискусії 5.2 5 171
Бойко Юрій Анатолійович
1%
2
Гриценко Анатолій Степанович
11%
18
Зеленський Володимир Олександрович
26%
44
Ляшко Олег Валерійович
1%
1
Мураєв Євгеній Володимирович
9%
15
Порошенко Петро Олексійович
36%
62
Садовий Андрій Іванович
1%
1
Тимошенко Юлія Володимирівна
5%
8
Шевченко Олександр Леонідович
1%
1
Інший кандидат
11%
19
Всього голосів : 171
Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 20:33

  Василь-Рівне написав:Зображення

Власне, я так і роблю :)
Тільки, на відміну від автора цього ..., вважаю, що нашими головними ворогами є - корупція, беззаконня та невіглацтво. Путлер що? Просто, як паразит, як хижак до хворої тварини, причепився до знекровленої до цього внутрішніми паразитами неньки-України. І примара нового х-у-й-л-а буде вічно висіти над країною. Доки еліти не почнуть поважати власний Народ.

Якщо ви писемний та навіть десь навчалися, то, мабуть, самі зможете привести силу-силенну прикладів на підтверждення моїх слів з будь-яких наук - починаючи від агрономії і біології, через медицину аж до історії.

Буде правда - буде і сильна держава. Буде воля - буде і Україна.

Оце, любий друже, треба кожного дня, як мантру, як Отче наш, повторювати зранку кожному, хто вважає себе справжнім патріотом України.

Почитайте, що говорив сьогодні у раді Туск. Що казали до нього Бендукідзе і сотні розумних людей - друзів України.

А отой ..., вами процитований, перепрошую, нагадує мені, як клеймили єжовщіну та підлих ворогів народу у 1930-х :shock:
Не спрашивай, по ком гудит трансформатор. Это глупый вопрос; он гудит сам по себе.
Томаса Санкару - в каждую страну
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Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 20:59

budivelnik
Спасибо за подробный ответ!
Что касается стоимости мероприятий по энергосбережению - согласен с Вами. Но эконом. эффект будет позже, а довольно ощутимые затраты надо понести сегодня.
По дублирующему источнику обогрева тоже согласен, но в многокв. доме твердотопливный котёл, как я понимаю, невозможен, газовый возможен, но если в доме есть газ - в высотках его нет, так что остаётся только электрокотёл.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 21:05

  yanyura написав:
  lapay написав:
  yanyura написав:Реакция - 0. Ну хоть бы обвинили ютубовского автора в выкладывании "мосфильмовской подделки".

Ни-че-го.

Значит Порошенко правду говорит? Тогда почему не поддерживаете это его выступление?

Він не сказав "Я", він сказав "Ми". "Ми" - поняття розмите, міг і поруч йти, і просто дивитись.
Сильно сумніваюсь, що це може змінити вибір хоч одного виборця.

"Мы пахали" (с)

А вот видео, снятое находящемся в парке человеком (ответ Konstantin Tyutyunkov
на https://www.youtube.com/watch?reload=9& ... agZbEn1FZ0)
Зображення
- https://www.youtube.com/watch?v=rOyvuAufbiY&t=9s Там с 3:40 видно, как Порошенко выносит погибших.

Хорошо было бы чтобы зрадофилы хотя бы сказали "извините, снова повелись" за те тонны г0вна, которые они сюда с большим удовольствием постили весь день.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 21:38

  airmax78 написав:......
Хорошо было бы чтобы зрадофилы хотя бы сказали "извините, снова повелись" за те тонны г0вна, которые они сюда с большим удовольствием постили весь день.

Здоровое детское любопытство - где Вы это увидели?
Был максимум один пост Автора77, где он процитировал подписи под видео на https://youtu.be/kmyOZCG6v9A?t=7. Подписи несправедливые и грубые, но уж "весь день", "тонны говна" - не перебор?
Здесь, к сожалению, о др. кандидатах писали своими словами (а не цитатами!) и похуже.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T - бан.
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