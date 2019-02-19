Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Власне, я так і роблю Тільки, на відміну від автора цього ..., вважаю, що нашими головними ворогами є - корупція, беззаконня та невіглацтво. Путлер що? Просто, як паразит, як хижак до хворої тварини, причепився до знекровленої до цього внутрішніми паразитами неньки-України. І примара нового х-у-й-л-а буде вічно висіти над країною. Доки еліти не почнуть поважати власний Народ.
Якщо ви писемний та навіть десь навчалися, то, мабуть, самі зможете привести силу-силенну прикладів на підтверждення моїх слів з будь-яких наук - починаючи від агрономії і біології, через медицину аж до історії.
Буде правда - буде і сильна держава. Буде воля - буде і Україна.
Оце, любий друже, треба кожного дня, як мантру, як Отче наш, повторювати зранку кожному, хто вважає себе справжнім патріотом України.
Почитайте, що говорив сьогодні у раді Туск. Що казали до нього Бендукідзе і сотні розумних людей - друзів України.
А отой ..., вами процитований, перепрошую, нагадує мені, як клеймили єжовщіну та підлих ворогів народу у 1930-х
Не спрашивай, по ком гудит трансформатор. Это глупый вопрос; он гудит сам по себе. Томаса Санкару - в каждую страну
budivelnik Спасибо за подробный ответ! Что касается стоимости мероприятий по энергосбережению - согласен с Вами. Но эконом. эффект будет позже, а довольно ощутимые затраты надо понести сегодня. По дублирующему источнику обогрева тоже согласен, но в многокв. доме твердотопливный котёл, как я понимаю, невозможен, газовый возможен, но если в доме есть газ - в высотках его нет, так что остаётся только электрокотёл.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом Yuri_T - бан.
airmax78 написав:...... Хорошо было бы чтобы зрадофилы хотя бы сказали "извините, снова повелись" за те тонны г0вна, которые они сюда с большим удовольствием постили весь день.
Здоровое детское любопытство - где Вы это увидели? Был максимум один пост Автора77, где он процитировал подписи под видео на https://youtu.be/kmyOZCG6v9A?t=7. Подписи несправедливые и грубые, но уж "весь день", "тонны говна" - не перебор? Здесь, к сожалению, о др. кандидатах писали своими словами (а не цитатами!) и похуже.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом Yuri_T - бан.