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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 261262263264 За кого ви б проголосували на президентських виборах (якби голосували): Політичні дискусії 5.2 5 171 Бойко Юрій Анатолійович 1% 2 Гриценко Анатолій Степанович 11% 18 Зеленський Володимир Олександрович 26% 44 Ляшко Олег Валерійович 1% 1 Мураєв Євгеній Володимирович 9% 15 Порошенко Петро Олексійович 36% 62 Садовий Андрій Іванович 1% 1 Тимошенко Юлія Володимирівна 5% 8 Шевченко Олександр Леонідович 1% 1 Інший кандидат 11% 19 Всього голосів : 171 Додано: Вів 19 лют, 2019 20:33 Василь-Рівне написав:

Власне, я так і роблю

Тільки, на відміну від автора цього ..., вважаю, що нашими головними ворогами є - корупція, беззаконня та невіглацтво. Путлер що? Просто, як паразит, як хижак до хворої тварини, причепився до знекровленої до цього внутрішніми паразитами неньки-України. І примара нового х-у-й-л-а буде вічно висіти над країною. Доки еліти не почнуть поважати власний Народ.



Якщо ви писемний та навіть десь навчалися, то, мабуть, самі зможете привести силу-силенну прикладів на підтверждення моїх слів з будь-яких наук - починаючи від агрономії і біології, через медицину аж до історії.



Буде правда - буде і сильна держава. Буде воля - буде і Україна.



Оце, любий друже, треба кожного дня, як мантру, як Отче наш, повторювати зранку кожному, хто вважає себе справжнім патріотом України.



Почитайте, що говорив сьогодні у раді Туск. Що казали до нього Бендукідзе і сотні розумних людей - друзів України.



А отой ..., вами процитований, перепрошую, нагадує мені, як клеймили єжовщіну та підлих ворогів народу у 1930-х Власне, я так і роблюТільки, на відміну від автора цього ..., вважаю, що нашими головними ворогами є - корупція, беззаконня та невіглацтво. Путлер що? Просто, як паразит, як хижак до хворої тварини, причепився до знекровленої до цього внутрішніми паразитами неньки-України.Якщо ви писемний та навіть десь навчалися, то, мабуть, самі зможете привести силу-силенну прикладів на підтверждення моїх слів з будь-яких наук - починаючи від агрономії і біології, через медицину аж до історії.Буде правда - буде і сильна держава. Буде воля - буде і Україна.Оце, любий друже, треба кожного дня, як мантру, як Отче наш, повторювати зранку кожному, хто вважає себе справжнім патріотом України.Почитайте, що говорив сьогодні у раді Туск. Що казали до нього Бендукідзе і сотні розумних людей - друзів України.А отой ..., вами процитований, перепрошую, нагадує мені, як клеймили єжовщіну та підлих ворогів народу у 1930-х Не спрашивай, по ком гудит трансформатор. Это глупый вопрос; он гудит сам по себе.

Томаса Санкару - в каждую страну Навуходоносор

Повідомлень: 2233 З нами з: 21.09.13 Подякував: 675 раз. Подякували: 824 раз. Профіль 1 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 19 лют, 2019 20:59 budivelnik

Спасибо за подробный ответ!

Что касается стоимости мероприятий по энергосбережению - согласен с Вами. Но эконом. эффект будет позже, а довольно ощутимые затраты надо понести сегодня.

По дублирующему источнику обогрева тоже согласен, но в многокв. доме твердотопливный котёл, как я понимаю, невозможен, газовый возможен, но если в доме есть газ - в высотках его нет, так что остаётся только электрокотёл.

Yuri_T - бан. Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"омYuri_T - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 11505 З нами з: 31.08.10 Подякував: 3589 раз. Подякували: 3355 раз. Профіль 2 2 4 ВідповістиЦитата Додано: Вів 19 лют, 2019 21:05 yanyura написав: lapay написав: yanyura написав: Реакция - 0. Ну хоть бы обвинили ютубовского автора в выкладывании "мосфильмовской подделки".



Ни-че-го.



Значит Порошенко правду говорит? Тогда почему не поддерживаете это его выступление? Реакция - 0. Ну хоть бы обвинили ютубовского автора в выкладывании "мосфильмовской подделки".Ни-че-го.Значит Порошенко правду говорит? Тогда почему не поддерживаете это его выступление?

Він не сказав "Я", він сказав "Ми". "Ми" - поняття розмите, міг і поруч йти, і просто дивитись.

Сильно сумніваюсь, що це може змінити вибір хоч одного виборця. Він не сказав "Я", він сказав "Ми". "Ми" - поняття розмите, міг і поруч йти, і просто дивитись.Сильно сумніваюсь, що це може змінити вибір хоч одного виборця.

"Мы пахали" (с)



А вот видео, снятое находящемся в парке человеком (ответ Konstantin Tyutyunkov

на https://www.youtube.com/watch?reload=9& ... agZbEn1FZ0 )



- https://www.youtube.com/watch?v=rOyvuAufbiY&t=9s Там с 3:40 видно, как Порошенко выносит погибших. "Мы пахали" (с)А вот видео, снятое находящемся в парке человеком (ответ Konstantin TyutyunkovнаТам с 3:40 видно, как Порошенко выносит погибших.

Хорошо было бы чтобы зрадофилы хотя бы сказали "извините, снова повелись" за те тонны г0вна, которые они сюда с большим удовольствием постили весь день. Хорошо было бы чтобы зрадофилы хотя бы сказали "извините, снова повелись" за те тонны г0вна, которые они сюда с большим удовольствием постили весь день. airmax78 Повідомлень: 28163 З нами з: 25.10.12 Подякував: 722 раз. Подякували: 3168 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 19 лют, 2019 21:38 airmax78 написав: ......

Хорошо было бы чтобы зрадофилы хотя бы сказали "извините, снова повелись" за те тонны г0вна , которые они сюда с большим удовольствием постили весь день . ......Хорошо было бы чтобы зрадофилы хотя бы сказали "извините, снова повелись" за те, которые они сюда с большим удовольствием

Здоровое детское любопытство - где Вы это увидели?

Был максимум один пост Автора77, где он процитировал подписи под видео на https://youtu.be/kmyOZCG6v9A?t=7 . Подписи несправедливые и грубые, но уж "весь день", "тонны говна" - не перебор?

Здесь, к сожалению, о др. кандидатах писали своими словами (а не цитатами!) и похуже. Здоровое детское любопытство - где Вы это увидели?Был максимум один пост Автора77, где он процитировал подписи под видео на. Подписи несправедливые и грубые, но уж "весь день", "тонны говна" - не перебор?Здесь, к сожалению, о др. кандидатах писали своими словами (а не цитатами!) и похуже.

Yuri_T - бан. Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"омYuri_T - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 11505 З нами з: 31.08.10 Подякував: 3589 раз. Подякували: 3355 раз. Профіль 2 2 4 ВідповістиЦитата #<1 ... 261262263264 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Рейтинг українських забудовників Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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