Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Кстати, когда Порох обещал что вот-вот дадут, а срок снова переносили, вся ваша армия зрадофилов хором с Москвой с ухмылкой говорила: да ни хрена нам, воюющей стране, с овер миллионом переселенцев, никто не даст. Потом язык в Ж засунули. А теперь, о-па, а оказывается это было как два пальца.И так бы дали без вариантов. Капец как это гнусно.
airmax78 написав:Безвиз - это величайшее достижение Украины с момента проголошення незалежности. И это - для простых людей.
Простите, но иначе, чем тяжёлым бредом это назвать нельзя. Если это "величайшее достижение", то о государстве Украина можно не говорить. И это - не для простых людей (во всяком случае, пока). "Наши люди в магазин на такси не ездят". Уже писал, простые люди на уикенд в Париж не летают, у них другие проблемы - как прокормить семью.
Мы в такой ж*** оказались именно потому, что всегда думали не головой, а желудком. Вам самому не противно это писать? "Выживальщики".
Вкладчик1234 написав:"Реформ *бл*дь ему мало" (повна версія) Ви тільки послухайте, як Порошенко спілкується з головою НКЦПФР Тимуром Хромаєвим.
мне понравилась фраза о Верховном Суде, то есть простолюдин не имеет права высказывать своё мнение о реформах Президента. Европа, что сказать. А вообще ничего интересного, разговор относительно культурный и даже без угроз.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 19 лют, 2019 23:30, всього редагувалось 3 разів.
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява, ihorkyiv, kingkongovets
ребе Нок написав:airmax78 Много кто из других кандидатов на посту президента добился бы большего чем порошенко за 5 лет.
Я не знаю, чего бы добился кто-то из других кандидатов и существовало бы сейчас в принципе государство с таким названием. Но то, что Порох принес Украине и ее народу больше пользы чем все предыдущие президенты вместе взятые - это у меня не вызывает сомнений.
Вкладчик1234 написав:А Томос - это компетенция резидента?
И на каком тогда основании резидент устроил Томос-тур?
На каком основании Томос-тур оплачивается из бюджета - я даже не спрашиваю
Если бы не Порох, значительная часть нашего забитого населения продолжала бы и дальше оставаться под плотным колпаком у филиала ФСБ в Украине. Только благодаря ему пошел процесс постепенного выдворения чекистов в рясах из нашей страны. В целом мне плевать на церковь любой конфессии, но на борьбу с агентурой РФ денег не жалко. И да, без его влияния и огромной дипломатической и прочей подготовительной работы никакого томоса, как и безвиза Украина бы не получила. Обещал - сделал, несмотря на титанические усилия москвы не допустить этого. Честь ему и хвала.
Востаннє редагувалось airmax78 в Вів 19 лют, 2019 23:34, всього редагувалось 1 раз.
airmax78 написав:И да, без его влияния и огромной дипломатической и прочей подготовительной работы никакого томоса, как и безвиза Украина бы не получила.
Молдавия и Грузия тоже благодаря Порошенко получили безвиз? Вы точно не преувеличиваете роль одного человека в цепочке исторических событий? Безвиз дали тем странам кто оторвался от влияния рф и пострадал от агрессии (Приднестровье, Абхазия, донецкие республики). Это геополитика. Если бы Европа думала об Украине то санкции за аннексированный Крым были бы жёстче, и никаких северных потоков бы не было.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 19 лют, 2019 23:36, всього редагувалось 1 раз.
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява, ihorkyiv, kingkongovets