Додано: Вів 19 лют, 2019 23:19

airmax78 Много кто из других кандидатов на посту президента добился бы большего чем порошенко за 5 лет.

ДС мне друг, но истина дороже

порошенко вор, мошенник и коррупционер https://www.youtube.com/watch?v=kGxVneAhPqk