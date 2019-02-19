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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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За кого ви б проголосували на президентських виборах (якби голосували):

Політичні дискусії 5.2 5 171
Бойко Юрій Анатолійович
1%
2
Гриценко Анатолій Степанович
11%
18
Зеленський Володимир Олександрович
26%
44
Ляшко Олег Валерійович
1%
1
Мураєв Євгеній Володимирович
9%
15
Порошенко Петро Олексійович
36%
62
Садовий Андрій Іванович
1%
1
Тимошенко Юлія Володимирівна
5%
8
Шевченко Олександр Леонідович
1%
1
Інший кандидат
11%
19
Всього голосів : 171
Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 23:10

Re: Політичні дискусії

Кстати, когда Порох обещал что вот-вот дадут, а срок снова переносили, вся ваша армия зрадофилов хором с Москвой с ухмылкой говорила: да ни хрена нам, воюющей стране, с овер миллионом переселенцев, никто не даст. Потом язык в Ж засунули. А теперь, о-па, а оказывается это было как два пальца.И так бы дали без вариантов.
Капец как это гнусно.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 23:11

Кому мало реформ? Ждите звонка)

"Реформ *бл*дь ему мало" (повна версія) Ви тільки послухайте, як Порошенко спілкується з головою НКЦПФР Тимуром Хромаєвим.
Що скажете за такий рівень розмов президента?
https://twitter.com/EuroMaydan/status/1097844618727706625

https://www.facebook.com/watch/?v=360053511501844

Кстати, ещё одно подтверждение, что у резидента родной язык - российский
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 23:15

  ЛАД написав:
  airmax78 написав:Безвиз - это величайшее достижение Украины с момента проголошення незалежности. И это - для простых людей.

Простите, но иначе, чем тяжёлым бредом это назвать нельзя.
Если это "величайшее достижение", то о государстве Украина можно не говорить.
И это - не для простых людей (во всяком случае, пока).
"Наши люди в магазин на такси не ездят".
Уже писал, простые люди на уикенд в Париж не летают, у них другие проблемы - как прокормить семью.

Мы в такой ж*** оказались именно потому, что всегда думали не головой, а желудком. Вам самому не противно это писать? "Выживальщики".
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 23:17

Re: Політичні дискусії

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Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 23:19

airmax78 Много кто из других кандидатов на посту президента добился бы большего чем порошенко за 5 лет.
ДС мне друг, но истина дороже
порошенко вор, мошенник и коррупционер https://www.youtube.com/watch?v=kGxVneAhPqk
ребе Нок
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Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 23:19

А Томос - это компетенция резидента?

И на каком тогда основании резидент устроил Томос-тур?

На каком основании Томос-тур оплачивается из бюджета - я даже не спрашиваю
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 23:24

Re: Політичні дискусії

  Вкладчик1234 написав:"Реформ *бл*дь ему мало" (повна версія) Ви тільки послухайте, як Порошенко спілкується з головою НКЦПФР Тимуром Хромаєвим.
мне понравилась фраза о Верховном Суде, то есть простолюдин не имеет права высказывать своё мнение о реформах Президента. Европа, что сказать. А вообще ничего интересного, разговор относительно культурный и даже без угроз.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 19 лют, 2019 23:30, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 23:24

  ребе Нок написав:airmax78 Много кто из других кандидатов на посту президента добился бы большего чем порошенко за 5 лет.

Я не знаю, чего бы добился кто-то из других кандидатов и существовало бы сейчас в принципе государство с таким названием. Но то, что Порох принес Украине и ее народу больше пользы чем все предыдущие президенты вместе взятые - это у меня не вызывает сомнений.
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Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 23:28

  Вкладчик1234 написав:А Томос - это компетенция резидента?

И на каком тогда основании резидент устроил Томос-тур?

На каком основании Томос-тур оплачивается из бюджета - я даже не спрашиваю

Если бы не Порох, значительная часть нашего забитого населения продолжала бы и дальше оставаться под плотным колпаком у филиала ФСБ в Украине. Только благодаря ему пошел процесс постепенного выдворения чекистов в рясах из нашей страны. В целом мне плевать на церковь любой конфессии, но на борьбу с агентурой РФ денег не жалко.
И да, без его влияния и огромной дипломатической и прочей подготовительной работы никакого томоса, как и безвиза Украина бы не получила.
Обещал - сделал, несмотря на титанические усилия москвы не допустить этого. Честь ему и хвала.
Востаннє редагувалось airmax78 в Вів 19 лют, 2019 23:34, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 23:33

Re: Політичні дискусії

  airmax78 написав:И да, без его влияния и огромной дипломатической и прочей подготовительной работы никакого томоса, как и безвиза Украина бы не получила.
Молдавия и Грузия тоже благодаря Порошенко получили безвиз? Вы точно не преувеличиваете роль одного человека в цепочке исторических событий? Безвиз дали тем странам кто оторвался от влияния рф и пострадал от агрессии (Приднестровье, Абхазия, донецкие республики). Это геополитика. Если бы Европа думала об Украине то санкции за аннексированный Крым были бы жёстче, и никаких северных потоков бы не было.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 19 лют, 2019 23:36, всього редагувалось 1 раз.
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