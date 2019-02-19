airmax78
Тогда как ты выше написал что всегда думал желудком так желудком думать и продолжаешь.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 19 лют, 2019 23:34
airmax78
Тогда как ты выше написал что всегда думал желудком так желудком думать и продолжаешь.
ДС мне друг, но истина дороже
порошенко вор, мошенник и коррупционер https://www.youtube.com/watch?v=kGxVneAhPqk
Додано: Вів 19 лют, 2019 23:35
Полный бред.
Раньше "агеты" чётко определялись по патриархату.
А теперь они "в законном порядке" внедрятся в новую церковную структуру (т.е. смешаются и "свои", и "чужие")
vitaliian, а как фраза:
"Тебе лавры Саакашвили покоя не дают?
....
Я найду как тебе ответить"
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Вів 19 лют, 2019 23:37
То что сейчас происходит это предвыборная гречка. Вообще не понимаю как люди могут быть такими тупыми и вестись на эти заманухи с поднятием пенсий вдруг, проседанием курса, отсрочке подорожания газа, томос сомнительный.
ДС мне друг, но истина дороже
порошенко вор, мошенник и коррупционер https://www.youtube.com/watch?v=kGxVneAhPqk
Додано: Вів 19 лют, 2019 23:38
Re: Політичні дискусії
Умные люди находят по каким пунктам есть разногласия и каждая сторона приводит свои аргументы. Я подобного не услышал. О чём вообще был разговор, фейковый аккаунт или нет? Президенту больше нечем заниматься кроме чтения фейсбука.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 19 лют, 2019 23:40, всього редагувалось 1 раз.
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява, ihorkyiv, kingkongovets
Додано: Вів 19 лют, 2019 23:39
Ни сколько не преувеличиваю. Безвиз дали тем странам, которые смогли выполнить условия предоставления безвизового режима. Украина без Пороха эти условия не выполнила бы и это 100%. Потому что депутатам на безвиз насрать - у них у всех служебные дип паспорта (у кого нет второго гражданства) и летают они либо бесплатно (перелеты оплачиваются из бюджета), либо вообще прайвет джетами. А безвиз - это прежде всего для простых людей, среднего класса.
Додано: Вів 19 лют, 2019 23:42
Безвиз и томос - это вообще не о желудке. Безвиз это прежде всего свобода и собственное достоинство. Но вам, вероятно, эти понятия не знакомы.
Экономия на перелетах - это тоже не о желудке. Вы не летите в Европу набить желудок, вы летите туда по другим причинам.
Востаннє редагувалось airmax78 в Вів 19 лют, 2019 23:45, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 19 лют, 2019 23:43
Re: Політичні дискусії
Фобии и страшилки. Эта Рада как раз вменяемая и все значимые проекты были успешно проголосованы. Даже военное положение и расстаможка евроблях.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 19 лют, 2019 23:46, всього редагувалось 1 раз.
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява, ihorkyiv, kingkongovets
Додано: Вів 19 лют, 2019 23:44
С Томосом вообще начудили - ну явно же что это филиал турецкой православной церкви, согласились на невыгодные условия создания, присоединили к ним свое КП пусть и без признанного статуса в миру но свое которое потихоньку становилось на ноги, подписали мутное закрытое соглашение, миру варить права нет, самим открывать филиалы вне пределов Украины тоже не можем. И ради чего это все? Это все лишь ради выборов? Вот это реальная сдача национальных интересов.
А теперь наличие ПЦУ еще и усложнит создать реальную Украинскую Православную Церковь.
ДС мне друг, но истина дороже
порошенко вор, мошенник и коррупционер https://www.youtube.com/watch?v=kGxVneAhPqk
Додано: Вів 19 лют, 2019 23:47
Эта рада такая и голосует как надо, пусть и со скрипом, во многом благодаря Пороху. Ну не будьте наивными. Ну насрать на вас депутатам и всегда так было. Просто посмотрите на явку. В т.ч. кандидатов в Президенты.
Додано: Вів 19 лют, 2019 23:49
Как известно, сегодня стало известно, что депутат #БПП Максим #Ефимов переписал вертолетную площадку #Януковича на маму. А #Тимошенко обратила внимание на эту сыновью любовь и сделала страшное предостережение для сыновей из БПП, что любят своих мам.
vitaliian, не фейк. Это звонок главе Нацкомиссии по ценным бумагам после поста на фейсбуке. Особой критики там и не было. Просто мнение человека, какие-то замечания.
Тут вся суть в реакции резидента на какой-то безобидный пост, и звонок чуть ли не с угрозами отправить человека следом за Саакашвили. Это ведь ненормально
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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