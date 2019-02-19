Додано: Вів 19 лют, 2019 23:34

airmax78

Тогда как ты выше написал что всегда думал желудком так желудком думать и продолжаешь.

ДС мне друг, но истина дороже

порошенко вор, мошенник и коррупционер https://www.youtube.com/watch?v=kGxVneAhPqk