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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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За кого ви б проголосували на президентських виборах (якби голосували):

Політичні дискусії 5.2 5 171
Бойко Юрій Анатолійович
1%
2
Гриценко Анатолій Степанович
11%
18
Зеленський Володимир Олександрович
26%
44
Ляшко Олег Валерійович
1%
1
Мураєв Євгеній Володимирович
9%
15
Порошенко Петро Олексійович
36%
62
Садовий Андрій Іванович
1%
1
Тимошенко Юлія Володимирівна
5%
8
Шевченко Олександр Леонідович
1%
1
Інший кандидат
11%
19
Всього голосів : 171
Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 23:34

airmax78
Тогда как ты выше написал что всегда думал желудком так желудком думать и продолжаешь.
ДС мне друг, но истина дороже
порошенко вор, мошенник и коррупционер https://www.youtube.com/watch?v=kGxVneAhPqk
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Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 23:35

  airmax78 написав:Если бы не Порох, значительная часть нашего забитого населения продолжала бы и дальше оставаться под плотным колпаком у филиала ФСБ в Украине. Только благодаря ему пошел процесс постепенного выдворения чекистов в рясах из нашей страны. В целом мне плевать на церковь любой конфессии, но на борьбу с агентурой РФ денег не жалко.

Полный бред.
Раньше "агеты" чётко определялись по патриархату.
А теперь они "в законном порядке" внедрятся в новую церковную структуру (т.е. смешаются и "свои", и "чужие")

vitaliian, а как фраза:
"Тебе лавры Саакашвили покоя не дают?
....

Я найду как тебе ответить"
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 23:37

То что сейчас происходит это предвыборная гречка. Вообще не понимаю как люди могут быть такими тупыми и вестись на эти заманухи с поднятием пенсий вдруг, проседанием курса, отсрочке подорожания газа, томос сомнительный.
ДС мне друг, но истина дороже
порошенко вор, мошенник и коррупционер https://www.youtube.com/watch?v=kGxVneAhPqk
ребе Нок
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Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 23:38

Re: Політичні дискусії

  Вкладчик1234 написав:vitaliian, а как фраза:
"Тебе лавры Саакашвили покоя не дают?
Я найду как тебе ответить"

Умные люди находят по каким пунктам есть разногласия и каждая сторона приводит свои аргументы. Я подобного не услышал. О чём вообще был разговор, фейковый аккаунт или нет? Президенту больше нечем заниматься кроме чтения фейсбука.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 19 лют, 2019 23:40, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 23:39

  vitaliian написав:
  airmax78 написав:И да, без его влияния и огромной дипломатической и прочей подготовительной работы никакого томоса, как и безвиза Украина бы не получила.
Молдавия и Грузия тоже благодаря Порошенко получили безвиз? Вы точно не преувеличиваете роль одного человека в цепочке исторических событий? Безвиз дали тем странам кто оторвался от влияния рф и пострадал от агрессии (Приднестровье, Абхазия, донецкие республики).

Ни сколько не преувеличиваю. Безвиз дали тем странам, которые смогли выполнить условия предоставления безвизового режима. Украина без Пороха эти условия не выполнила бы и это 100%. Потому что депутатам на безвиз насрать - у них у всех служебные дип паспорта (у кого нет второго гражданства) и летают они либо бесплатно (перелеты оплачиваются из бюджета), либо вообще прайвет джетами. А безвиз - это прежде всего для простых людей, среднего класса.
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Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 23:42

  ребе Нок написав:airmax78
Тогда как ты выше написал что всегда думал желудком так желудком думать и продолжаешь.

Безвиз и томос - это вообще не о желудке. Безвиз это прежде всего свобода и собственное достоинство. Но вам, вероятно, эти понятия не знакомы.
Экономия на перелетах - это тоже не о желудке. Вы не летите в Европу набить желудок, вы летите туда по другим причинам.
Востаннє редагувалось airmax78 в Вів 19 лют, 2019 23:45, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 23:43

Re: Політичні дискусії

  airmax78 написав:Потому что депутатам на безвиз насрать
Фобии и страшилки. Эта Рада как раз вменяемая и все значимые проекты были успешно проголосованы. Даже военное положение и расстаможка евроблях.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 19 лют, 2019 23:46, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 23:44

С Томосом вообще начудили - ну явно же что это филиал турецкой православной церкви, согласились на невыгодные условия создания, присоединили к ним свое КП пусть и без признанного статуса в миру но свое которое потихоньку становилось на ноги, подписали мутное закрытое соглашение, миру варить права нет, самим открывать филиалы вне пределов Украины тоже не можем. И ради чего это все? Это все лишь ради выборов? Вот это реальная сдача национальных интересов.
А теперь наличие ПЦУ еще и усложнит создать реальную Украинскую Православную Церковь.
ДС мне друг, но истина дороже
порошенко вор, мошенник и коррупционер https://www.youtube.com/watch?v=kGxVneAhPqk
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Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 23:47

  vitaliian написав:
  airmax78 написав:Потому что депутатам на безвиз насрать
Фобии и страшилки. Эта Рада как раз вменяемая и все значимые проекты были успешно проголосованы.

Эта рада такая и голосует как надо, пусть и со скрипом, во многом благодаря Пороху. Ну не будьте наивными. Ну насрать на вас депутатам и всегда так было. Просто посмотрите на явку. В т.ч. кандидатов в Президенты.
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Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 23:49

Как известно, сегодня стало известно, что депутат #БПП Максим #Ефимов переписал вертолетную площадку #Януковича на маму. А #Тимошенко обратила внимание на эту сыновью любовь и сделала страшное предостережение для сыновей из БПП, что любят своих мам.

Здобули.

Вертолітний майданчик Януковича тепер належить депутату Порошенка. Купив і записав на маму.

Так цинічно відзначити річницю розстрілів Небесної сотні не вдалося ще нікому.

Дно.


Зображення


vitaliian, не фейк. Это звонок главе Нацкомиссии по ценным бумагам после поста на фейсбуке. Особой критики там и не было. Просто мнение человека, какие-то замечания.

Тут вся суть в реакции резидента на какой-то безобидный пост, и звонок чуть ли не с угрозами отправить человека следом за Саакашвили. Это ведь ненормально
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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