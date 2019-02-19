Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Какой-то шабаш зрадофилов. Бантик им на томос повязали не с той стороны и к безвизу годовой абонемент на авиарейсы не приложили. А то что при каждом приходе РПЦ МП ведется антигосударственная агитация и "попы" играли не последнюю роль в разжигании войны - это пофиг.
Сегодня поймал такси, мужичок на пенсии подрабатывает, ехали долго, как всегда говорили за политику, он сказал, что он взял денюшку, и где-там подписался, что будет голосовать за одного кандидата. Я ему сказал, хорошо, что взяли, теперь пошлите всех на хрен и голосуйте за того, кто вам нравится. Мужик так грустно сказал, нет теперь я должен буду проголосовать за того, меня предупредили, что корешок с номером и вашей фамилией остается, когда бюллетень выдается на участке, и потом сверят со второй половиной, где вы сделали отметку и бросили в урну и проверят вас.
У меня аж дар речи пропал, насколько легко можно запугать пенсионеров и взять их на понт.
airmax78 написав:Какой-то шабаш зрадофилов. Бантик им на томос повязали не с той стороны и к безвизу годовой абонемент на авиарейсы не приложили. А то что при каждом приходе РПЦ МП ведется антигосударственная агитация и "попы" играли не последнюю роль в разжигании войны - это пофиг.
У петиков чуть что так его зрадылы. Хотят чтото делать с церковью - делайте не перед выборами, пусть не занимаются таким дешевым популизмом.
ДС мне друг, но истина дороже порошенко вор, мошенник и коррупционер https://www.youtube.com/watch?v=kGxVneAhPqk
Вкладчик1234 написав:Как известно, сегодня стало известно, что депутат #БПП Максим #Ефимов переписал вертолетную площадку #Януковича на маму. А #Тимошенко обратила внимание на эту сыновью любовь и сделала страшное предостережение для сыновей из БПП, что любят своих мам.
Здобули.
Вертолітний майданчик Януковича тепер належить депутату Порошенка. Купив і записав на маму.
Так цинічно відзначити річницю розстрілів Небесної сотні не вдалося ще нікому.
Дно.
vitaliian, не фейк. Это звонок главе Нацкомиссии по ценным бумагам после поста на фейсбуке. Особой критики там и не было. Просто мнение человека, какие-то замечания.
Тут вся суть в реакции резидента на какой-то безобидный пост, и звонок чуть ли не с угрозами отправить человека следом за Саакашвили. Это ведь ненормально
Брехливая сyka и ее одноклеточные фанаты. Парковый как был под арестом, так и остается. Его передали в управление.