Додано: Вів 19 лют, 2019 23:50

Сегодня поймал такси, мужичок на пенсии подрабатывает, ехали долго, как всегда говорили за политику, он сказал, что он взял денюшку, и где-там подписался, что будет голосовать за одного кандидата.

Я ему сказал, хорошо, что взяли, теперь пошлите всех на хрен и голосуйте за того, кто вам нравится.

Мужик так грустно сказал, нет теперь я должен буду проголосовать за того, меня предупредили, что корешок с номером и вашей фамилией остается, когда бюллетень выдается на участке, и потом сверят со второй половиной, где вы сделали отметку и бросили в урну и проверят вас.



У меня аж дар речи пропал, насколько легко можно запугать пенсионеров и взять их на понт.