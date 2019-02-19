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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 265266267268>

За кого ви б проголосували на президентських виборах (якби голосували):

Політичні дискусії 5.2 5 171
Бойко Юрій Анатолійович
1%
2
Гриценко Анатолій Степанович
11%
18
Зеленський Володимир Олександрович
26%
44
Ляшко Олег Валерійович
1%
1
Мураєв Євгеній Володимирович
9%
15
Порошенко Петро Олексійович
36%
62
Садовий Андрій Іванович
1%
1
Тимошенко Юлія Володимирівна
5%
8
Шевченко Олександр Леонідович
1%
1
Інший кандидат
11%
19
Всього голосів : 171
Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 23:49

Re: Політичні дискусії

Какой-то шабаш зрадофилов. Бантик им на томос повязали не с той стороны и к безвизу годовой абонемент на авиарейсы не приложили. А то что при каждом приходе РПЦ МП ведется антигосударственная агитация и "попы" играли не последнюю роль в разжигании войны - это пофиг.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 23:50

Сегодня поймал такси, мужичок на пенсии подрабатывает, ехали долго, как всегда говорили за политику, он сказал, что он взял денюшку, и где-там подписался, что будет голосовать за одного кандидата.
Я ему сказал, хорошо, что взяли, теперь пошлите всех на хрен и голосуйте за того, кто вам нравится.
Мужик так грустно сказал, нет теперь я должен буду проголосовать за того, меня предупредили, что корешок с номером и вашей фамилией остается, когда бюллетень выдается на участке, и потом сверят со второй половиной, где вы сделали отметку и бросили в урну и проверят вас.

У меня аж дар речи пропал, насколько легко можно запугать пенсионеров и взять их на понт.
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Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 23:54

  airmax78 написав:А то что при каждом приходе РПЦ МП ведется антигосударственная агитация и "попы" играли не последнюю роль в разжигании войны - это пофиг.

Сейчас эти попы перерегистрируются в новую ПЦУ и будут продолжать делать своё дело там.
Или если изменить бренд, то и попы изменятся?

Почему ни одного "попа-агента" не поймали и не наказали за "антигосударственную агитацию"?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 23:55

  airmax78 написав:А то что при каждом приходе РПЦ МП ведется антигосударственная агитация


Вы же неверующий, откуда вы это знаете?
Сколько лет не хожу в церковь, ни слова про политику не слышал.
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Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 23:59

  airmax78 написав:Какой-то шабаш зрадофилов. Бантик им на томос повязали не с той стороны и к безвизу годовой абонемент на авиарейсы не приложили. А то что при каждом приходе РПЦ МП ведется антигосударственная агитация и "попы" играли не последнюю роль в разжигании войны - это пофиг.

У петиков чуть что так его зрадылы.
Хотят чтото делать с церковью - делайте не перед выборами, пусть не занимаются таким дешевым популизмом.
ДС мне друг, но истина дороже
порошенко вор, мошенник и коррупционер https://www.youtube.com/watch?v=kGxVneAhPqk
ребе Нок
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 00:01

  Вкладчик1234 написав:Как известно, сегодня стало известно, что депутат #БПП Максим #Ефимов переписал вертолетную площадку #Януковича на маму. А #Тимошенко обратила внимание на эту сыновью любовь и сделала страшное предостережение для сыновей из БПП, что любят своих мам.

Здобули.

Вертолітний майданчик Януковича тепер належить депутату Порошенка. Купив і записав на маму.

Так цинічно відзначити річницю розстрілів Небесної сотні не вдалося ще нікому.

Дно.


Зображення


vitaliian, не фейк. Это звонок главе Нацкомиссии по ценным бумагам после поста на фейсбуке. Особой критики там и не было. Просто мнение человека, какие-то замечания.

Тут вся суть в реакции резидента на какой-то безобидный пост, и звонок чуть ли не с угрозами отправить человека следом за Саакашвили. Это ведь ненормально

Брехливая сyka и ее одноклеточные фанаты. Парковый как был под арестом, так и остается. Его передали в управление.
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 00:03

Re: Політичні дискусії

  ребе Нок написав:Хотят чтото делать с церковью - делайте не перед выборами, пусть не занимаются таким дешевым популизмом.
Церковь не является законодательной или исполнительной веткой власти, не нужно гос. чиновникам туда вмешиваться. Дали Томос, поздравьте всех с тв экрана и всё. А в Томос туры пусть ездят церковники.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 20 лют, 2019 00:05, всього редагувалось 1 раз.
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява, ihorkyiv, kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 00:04

  Вкладчик1234 написав:
  airmax78 написав:А то что при каждом приходе РПЦ МП ведется антигосударственная агитация и "попы" играли не последнюю роль в разжигании войны - это пофиг.

Сейчас эти попы перерегистрируются в новую ПЦУ и будут продолжать делать своё дело там.
Или если изменить бренд, то и попы изменятся?

Почему ни одного "попа-агента" не поймали и не наказали за "антигосударственную агитацию"?

А зачем делать из чекистов в рясах "мучеников", когда можно так изящно лишить их работы раз и навсегда.
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 00:10

  vitaliian написав:
  ребе Нок написав:Хотят чтото делать с церковью - делайте не перед выборами, пусть не занимаются таким дешевым популизмом.
Церковь не является законодательной или исполнительной веткой власти, не нужно гос. чиновникам туда вмешиваться. Дали Томос, поздравьте всех с тв экрана и всё. А в Томос туры пусть ездят церковники.

Та я тоже за то чтобы чиновники занялись экономикой вместо того чтоб попам деньги засылать.
ДС мне друг, но истина дороже
порошенко вор, мошенник и коррупционер https://www.youtube.com/watch?v=kGxVneAhPqk
ребе Нок
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 00:12

  airmax78 написав:
  Вкладчик1234 написав:
  airmax78 написав:А то что при каждом приходе РПЦ МП ведется антигосударственная агитация и "попы" играли не последнюю роль в разжигании войны - это пофиг.

Сейчас эти попы перерегистрируются в новую ПЦУ и будут продолжать делать своё дело там.
Или если изменить бренд, то и попы изменятся?

Почему ни одного "попа-агента" не поймали и не наказали за "антигосударственную агитацию"?

А зачем делать из чекистов в рясах "мучеников", когда можно так изящно лишить их работы раз и навсегда.

А кто их лишил работы?
Этих "агентов Кремля" наоборот юридически включают в ПЦУ. Они продолжат работать, но только без "клейма" МП, а уже под "патриотичным брендом"
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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