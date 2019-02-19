Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
yama написав:а я буду голосовать за Игоря Смешко . А во втором туре даже не знаю ...
А смысл голосовать в первом туре за заранее непроходного кандидата? Лучше бы отдали голос тому, у кого есть шансы, как раз он может там сильно помочь.
Faceless написав:
freeze написав:Кстати по мне опрос подогретый ахметовцами. Рейтинг его Вилкула по сравнению со многими другими опросами похоже надут, а противник по электоральному сегменту Бойко спущен вниз ниже Вилкула, слишком вразрез с другими данными.
Да и Гриценко почти обнулили, а ахметовского же Ляшка тоже рейтинг завышен - крайне сомнительный опрос
Там по опросу сразу видно что заказуха и понятно чья - там Вилкул на 0,1%, но выше Бойка. Это заказ Ахметова чтобы типа показать электорату бывших регионалов что якобы Вилкул лидер и надо голосовать за него, а не Бойка.
Starikan написав:
Alex2006 написав: И Вы считаете 15 тыс достойным доходом, чтобы достойно жить?
Ну да, придет... да кто угодно придет, и зарплата будет 150000? И после этого вы обижаетесь на "инфантилизм"?
Не 150000, но появление конкуренции на рынке труда при демонополизации экономики и притоке инвестиций будет только способствовать росту зарплат. А что можно достичь сразу после выборов - здесь (https://www.facebook.com/A.S.Grytsenko/ ... 095315291/) грамотно сказано с 31:51 по 36:55. Кто-то может сказать, что этот предложенный (и уже оговоренный с бизнесом) вариант нереален?
Востаннє редагувалось Alex2006 в Сер 20 лют, 2019 00:17, всього редагувалось 1 раз.
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели. Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
airmax78 написав:А то что при каждом приходе РПЦ МП ведется антигосударственная агитация
Вы же неверующий, откуда вы это знаете? Сколько лет не хожу в церковь, ни слова про политику не слышал.
Вы, как я понял, вообще не особо внимание обращаете на то, что вокруг происходит. Хотя в Одессе сидят одни из самых упоротых черных чекистов. Раньше, такие как вы многое начинали понимать уже находясь на лесоповале. И то, первые 5 лет думали, что это какое-то недоразумение. https://ru.tsn.ua/politika/bratoubiystv ... 66179.html
airmax78 написав:А то что при каждом приходе РПЦ МП ведется антигосударственная агитация
Вы же неверующий, откуда вы это знаете? Сколько лет не хожу в церковь, ни слова про политику не слышал.
Вы, как я понял, вообще не особо внимание обращаете на то, что вокруг происходит. Хотя в Одессе сидят одни из самых упоротых черных чекистов. Раньше, такие как вы многое начинали понимать уже находясь на лесоповале. И то, первые 5 лет думали, что это какое-то недоразумение. https://ru.tsn.ua/politika/bratoubiystv ... 66179.html
Вы вместо ответа на прямой вопрос, почему-то стали обсуждать мою личность. Вы сказали очевидную неправду и свернули на обсуждение лесоповалов. В Одессе 99 процентов приходов УПЦ МП, приход УПЦ КП знаю один и достаточно далековато расположен, поэтому в церкви УПЦ МП ходят тысячи ветеранов АТО, тысячи людей, поддерживающих Майдан, и никто не привел ни одного свидетельства из них, какой-то агитации. И только те, кто никогда не был в церкви вдруг всё знают. Господин Президент часто был в церквях УПЦ МП до 2017 года на самых разных мероприятиях, пока в 2018 году не подключился к идее с Томосом.
Востаннє редагувалось freeze в Сер 20 лют, 2019 00:42, всього редагувалось 1 раз.
freeze написав: Вы вместо ответа на прямой вопрос, почему-то стали обсуждать мою личность. Вы сказали очевидную неправду и свернули на обсуждение лесоповалов. В Одессе 99 процентов приходов УПК МП, поэтому туда ходят тысячи ветеранов АТО, тысячи людей, поддерживающих Майдан, и никто не привел ни одного свидетельства из них, какой-то агитации. И только те, кто никогда не был в церкви вдруг всё знают.
Не на личность я перевел, а на типаж. Сторонники политики в белых перчатках. Пока вы их надеваете, северный сосед вас ржавой арматурой по голове огреет, обчистит и пойдет дальше. Для ветеранов АТО есть храм УПЦ на территории 411го госпиталя. "Никто ни одного свидетельства не привел" - это голословное утверждение.
airmax78 написав:"Никто ни одного свидетельства не привел" - это голословное утверждение.
Это абсолютно правдивое утверждение, приведите хотя бы один задокументированный пример по Одессе. Я почитал вашу ссылку - какой-то священник по данным журналистов Сегодня раздавал в Одессе снайперские винтовки ? Фамилия, имя, должность этого священника ? Номер дела, если такое было, почему не в тюрьме? Может это пропагандистские выдумки ?
Храм УПЦ на территории 411 госпиталя входит в УПЦ МП до сих пор