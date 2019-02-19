Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
yama написав:а я буду голосовать за Игоря Смешко . А во втором туре даже не знаю ...
А смысл голосовать в первом туре за заранее непроходного кандидата? Лучше бы отдали голос тому, у кого есть шансы, как раз он может там сильно помочь.
Faceless написав:
freeze написав:Кстати по мне опрос подогретый ахметовцами. Рейтинг его Вилкула по сравнению со многими другими опросами похоже надут, а противник по электоральному сегменту Бойко спущен вниз ниже Вилкула, слишком вразрез с другими данными.
Да и Гриценко почти обнулили, а ахметовского же Ляшка тоже рейтинг завышен - крайне сомнительный опрос
Там по опросу сразу видно что заказуха и понятно чья - там Вилкул на 0,1%, но выше Бойка. Это заказ Ахметова чтобы типа показать электорату бывших регионалов что якобы Вилкул лидер и надо голосовать за него, а не Бойка.
Starikan написав:
Alex2006 написав: И Вы считаете 15 тыс достойным доходом, чтобы достойно жить?
Ну да, придет... да кто угодно придет, и зарплата будет 150000? И после этого вы обижаетесь на "инфантилизм"?
Не 150000, но появление конкуренции на рынке труда при демонополизации экономики и притоке инвестиций будет только способствовать росту зарплат. А что можно достичь сразу после выборов - здесь (https://www.facebook.com/A.S.Grytsenko/ ... 095315291/) грамотно сказано с 31:51 по 36:55. Кто-то может сказать, что этот предложенный (и уже оговоренный с бизнесом) вариант нереален?
Востаннє редагувалось Alex2006 в Сер 20 лют, 2019 00:17, всього редагувалось 1 раз.
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели. Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
airmax78 написав:А то что при каждом приходе РПЦ МП ведется антигосударственная агитация
Вы же неверующий, откуда вы это знаете? Сколько лет не хожу в церковь, ни слова про политику не слышал.
Вы, как я понял, вообще не особо внимание обращаете на то, что вокруг происходит. Хотя в Одессе сидят одни из самых упоротых черных чекистов. Раньше, такие как вы многое начинали понимать уже находясь на лесоповале. И то, первые 5 лет думали, что это какое-то недоразумение. https://ru.tsn.ua/politika/bratoubiystv ... 66179.html
airmax78 написав:А то что при каждом приходе РПЦ МП ведется антигосударственная агитация
Вы же неверующий, откуда вы это знаете? Сколько лет не хожу в церковь, ни слова про политику не слышал.
Вы, как я понял, вообще не особо внимание обращаете на то, что вокруг происходит. Хотя в Одессе сидят одни из самых упоротых черных чекистов. Раньше, такие как вы многое начинали понимать уже находясь на лесоповале. И то, первые 5 лет думали, что это какое-то недоразумение. https://ru.tsn.ua/politika/bratoubiystv ... 66179.html
Вы вместо ответа на прямой вопрос, почему-то стали обсуждать мою личность. Вы сказали очевидную неправду и свернули на обсуждение лесоповалов. В Одессе 99 процентов приходов УПЦ МП, приход УПЦ КП знаю один и достаточно далековато расположен, поэтому в церкви УПЦ МП ходят тысячи ветеранов АТО, тысячи людей, поддерживающих Майдан, и никто не привел ни одного свидетельства из них, какой-то агитации. И только те, кто никогда не был в церкви вдруг всё знают. Господин Президент часто был в церквях УПЦ МП до 2017 года на самых разных мероприятиях, пока в 2018 году не подключился к идее с Томосом.
Востаннє редагувалось freeze в Сер 20 лют, 2019 00:42, всього редагувалось 1 раз.
freeze написав: Вы вместо ответа на прямой вопрос, почему-то стали обсуждать мою личность. Вы сказали очевидную неправду и свернули на обсуждение лесоповалов. В Одессе 99 процентов приходов УПК МП, поэтому туда ходят тысячи ветеранов АТО, тысячи людей, поддерживающих Майдан, и никто не привел ни одного свидетельства из них, какой-то агитации. И только те, кто никогда не был в церкви вдруг всё знают.
Не на личность я перевел, а на типаж. Сторонники политики в белых перчатках. Пока вы их надеваете, северный сосед вас ржавой арматурой по голове огреет, обчистит и пойдет дальше. Для ветеранов АТО есть храм УПЦ на территории 411го госпиталя. "Никто ни одного свидетельства не привел" - это голословное утверждение.
Оказывается в ПЦУ из УПЦ МП перешли: - в Винницкой области - 1 собор и 61 храм/церковь, - в Волынской области - 65 храмов/церквей, - в Житомирской области - 31 храм/церковь, - в Закарпатской области - 5 храмов/церквей, - в Львовской области - 17 храмов/церквей, - в Ровенской области - 27 храмов/церквей, - в Тернопольской области - 18 храмов/церквей, - в Хмельницкой области - 37 храмов/церквей, - в Черновицкой области - 14 храмов/церквей.
Всего в этих 9 областях насчитывалось 276 храма/церкви МП (бывших, а сколько еще осталось?). Вот где была вотчина московских священников, которые в неправильную сторону вели своих прихожан!
И если бы не Томос, "охмурение" местного населения не только продолжалось бы, но и усилилось.
freeze написав:Господин Президент часто был в церквях УПЦ МП до 2017 года на самых разных мероприятиях, пока в 2018 году не подключился к идее с Томосом.
Відкритий лист
Намісника Свято-Успенської Почаївської Лаври митрополита Володимира до Президента України Порошенка П.О. ... У минулому Ви, шановний Петро Олексійовичу, були іподияконом нашої Церкви. Ваш батько неодноразово бував у нашій Свято-Успенській Почаївській Лаврі, де ми, наскільки це було можливо, приділяли йому увагу.
Згадується наше з Вами приємне спілкування та міркування про вічні цінності, коли Ви з дружиною були на поклонінні святиням у нашій обителі. Ми запам’ятали і залишились приємно здивовані тим, коли Ви підкреслили, як Ви неодноразово бували в Єрусалимі, а також тим, що читаєте Євангеліє та Закон Божий. ... З повагою,
+ Володимир, Митрополит Почаївський, Вікарій Київської Митрополії, Намісник Свято-Успенської Почаївської Лаври