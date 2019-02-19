Додано: Сер 20 лют, 2019 00:15

yama написав: а я буду голосовать за Игоря Смешко . А во втором туре даже не знаю ... а я буду голосовать за Игоря Смешко . А во втором туре даже не знаю ...

Faceless написав: freeze написав: Кстати по мне опрос подогретый ахметовцами. Рейтинг его Вилкула по сравнению со многими другими опросами похоже надут, а противник по электоральному сегменту Бойко спущен вниз ниже Вилкула, слишком вразрез с другими данными. Кстати по мне опрос подогретый ахметовцами. Рейтинг его Вилкула по сравнению со многими другими опросами похоже надут, а противник по электоральному сегменту Бойко спущен вниз ниже Вилкула, слишком вразрез с другими данными.

Да и Гриценко почти обнулили, а ахметовского же Ляшка тоже рейтинг завышен - крайне сомнительный опрос Да и Гриценко почти обнулили, а ахметовского же Ляшка тоже рейтинг завышен - крайне сомнительный опрос

Starikan написав: Alex2006 написав: И Вы считаете 15 тыс достойным доходом, чтобы достойно жить?

И Вы считаете 15 тыс достойным доходом, чтобы достойно жить?

Ну да, придет... да кто угодно придет, и зарплата будет 150000?

И после этого вы обижаетесь на "инфантилизм"? Ну да, придет... да кто угодно придет, и зарплата будет 150000?И после этого вы обижаетесь на "инфантилизм"?

А смысл голосовать в первом туре за заранее непроходного кандидата? Лучше бы отдали голос тому, у кого есть шансы, как раз он может там сильно помочь.Там по опросу сразу видно что заказуха и понятно чья - там Вилкул на 0,1%, но выше Бойка. Это заказ Ахметова чтобы типа показать электорату бывших регионалов что якобы Вилкул лидер и надо голосовать за него, а не Бойка.Не 150000, но появление конкуренции на рынке труда при демонополизации экономики и притоке инвестиций будет только способствовать росту зарплат. А что можно достичь сразу после выборов - здесь () грамотно сказано с 31:51 по 36:55. Кто-то может сказать, что этот предложенный (и уже оговоренный с бизнесом) вариант нереален?