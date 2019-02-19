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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 266267268269>

За кого ви б проголосували на президентських виборах (якби голосували):

Політичні дискусії 5.2 5 172
Бойко Юрій Анатолійович
1%
2
Гриценко Анатолій Степанович
10%
18
Зеленський Володимир Олександрович
26%
44
Ляшко Олег Валерійович
1%
1
Мураєв Євгеній Володимирович
9%
16
Порошенко Петро Олексійович
36%
62
Садовий Андрій Іванович
1%
1
Тимошенко Юлія Володимирівна
5%
8
Шевченко Олександр Леонідович
1%
1
Інший кандидат
11%
19
Всього голосів : 172
Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 00:15

  yama написав:а я буду голосовать за Игоря Смешко . А во втором туре даже не знаю ...

А смысл голосовать в первом туре за заранее непроходного кандидата? Лучше бы отдали голос тому, у кого есть шансы, как раз он может там сильно помочь.

  Faceless написав:
  freeze написав:Кстати по мне опрос подогретый ахметовцами. Рейтинг его Вилкула по сравнению со многими другими опросами похоже надут, а противник по электоральному сегменту Бойко спущен вниз ниже Вилкула, слишком вразрез с другими данными.

Да и Гриценко почти обнулили, а ахметовского же Ляшка тоже рейтинг завышен - крайне сомнительный опрос

Там по опросу сразу видно что заказуха и понятно чья - там Вилкул на 0,1%, но выше Бойка. Это заказ Ахметова чтобы типа показать электорату бывших регионалов что якобы Вилкул лидер и надо голосовать за него, а не Бойка.

  Starikan написав:
  Alex2006 написав: И Вы считаете 15 тыс достойным доходом, чтобы достойно жить?

Ну да, придет... да кто угодно придет, и зарплата будет 150000?
И после этого вы обижаетесь на "инфантилизм"?

Не 150000, но появление конкуренции на рынке труда при демонополизации экономики и притоке инвестиций будет только способствовать росту зарплат. А что можно достичь сразу после выборов - здесь (https://www.facebook.com/A.S.Grytsenko/ ... 095315291/) грамотно сказано с 31:51 по 36:55. Кто-то может сказать, что этот предложенный (и уже оговоренный с бизнесом) вариант нереален?
Востаннє редагувалось Alex2006 в Сер 20 лют, 2019 00:17, всього редагувалось 1 раз.
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 00:16

  freeze написав:
  airmax78 написав:А то что при каждом приходе РПЦ МП ведется антигосударственная агитация


Вы же неверующий, откуда вы это знаете?
Сколько лет не хожу в церковь, ни слова про политику не слышал.

Вы, как я понял, вообще не особо внимание обращаете на то, что вокруг происходит. Хотя в Одессе сидят одни из самых упоротых черных чекистов. Раньше, такие как вы многое начинали понимать уже находясь на лесоповале. И то, первые 5 лет думали, что это какое-то недоразумение.
https://ru.tsn.ua/politika/bratoubiystv ... 66179.html
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 00:22

  Вкладчик1234 написав:
  airmax78 написав:А зачем делать из чекистов в рясах "мучеников", когда можно так изящно лишить их работы раз и навсегда.

А кто их лишил работы?
Этих "агентов Кремля" наоборот юридически включают в ПЦУ. Они продолжат работать, но только без "клейма" МП, а уже под "патриотичным брендом"

Церковь - жесткая иерархическая структура. Как сверху скажут - так и работает за редким исключением. Будут гнать против "линии партии" - поедут в приходы на Валдайской возвышенности - в родную гавань.
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 00:26

  airmax78 написав:
  freeze написав:
  airmax78 написав:А то что при каждом приходе РПЦ МП ведется антигосударственная агитация


Вы же неверующий, откуда вы это знаете?
Сколько лет не хожу в церковь, ни слова про политику не слышал.

Вы, как я понял, вообще не особо внимание обращаете на то, что вокруг происходит. Хотя в Одессе сидят одни из самых упоротых черных чекистов. Раньше, такие как вы многое начинали понимать уже находясь на лесоповале. И то, первые 5 лет думали, что это какое-то недоразумение.
https://ru.tsn.ua/politika/bratoubiystv ... 66179.html


Вы вместо ответа на прямой вопрос, почему-то стали обсуждать мою личность.
Вы сказали очевидную неправду и свернули на обсуждение лесоповалов.
В Одессе 99 процентов приходов УПЦ МП, приход УПЦ КП знаю один и достаточно далековато расположен, поэтому в церкви УПЦ МП ходят тысячи ветеранов АТО, тысячи людей, поддерживающих Майдан, и никто не привел ни одного свидетельства из них, какой-то агитации.
И только те, кто никогда не был в церкви вдруг всё знают.
Господин Президент часто был в церквях УПЦ МП до 2017 года на самых разных мероприятиях, пока в 2018 году не подключился к идее с Томосом.
Востаннє редагувалось freeze в Сер 20 лют, 2019 00:42, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 00:41

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Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 00:43

  freeze написав:
Вы вместо ответа на прямой вопрос, почему-то стали обсуждать мою личность.
Вы сказали очевидную неправду и свернули на обсуждение лесоповалов.
В Одессе 99 процентов приходов УПК МП, поэтому туда ходят тысячи ветеранов АТО, тысячи людей, поддерживающих Майдан, и никто не привел ни одного свидетельства из них, какой-то агитации.
И только те, кто никогда не был в церкви вдруг всё знают.

Не на личность я перевел, а на типаж. Сторонники политики в белых перчатках. Пока вы их надеваете, северный сосед вас ржавой арматурой по голове огреет, обчистит и пойдет дальше.
Для ветеранов АТО есть храм УПЦ на территории 411го госпиталя. "Никто ни одного свидетельства не привел" - это голословное утверждение.
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 00:46

Вкладчик1234 Дно какое-то. Уже ж дали ссылку на видео, сделанное в тот день, о котором говорил Порошенко. Зачем эту хрень распространять?
Противно просто.
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 01:50

Вот уж никогда бы не подумал, что на финансовом форуме сидят такие наивные, верящие всему написанному и совершенно не любопытные люди.

А всего-то в моем посте (viewtopic.php?p=4587121#p4587121) надо было не поставить кавычки в предложении "Порошенко выносит погибших" к слову "выносит"...

Зря поспешили меня благодарить, зря начали писать о выносе тел погибших, не посмотрев видео. Всего-то 37 секунд своего личного времени пожалели, чтобы перепроверить.
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 02:35

Re: Політичні дискусії

  freeze написав:В Одессе 99 процентов приходов УПЦ МП, приход УПЦ КП знаю один и достаточно далековато расположен

Открою вам страшную тайну о количестве храмов и церквей УПЦ МП в западных и тяготеющим к ним центральных областях Украины.

Уже давал на форуме ссылку на
Свойства карты
Название
Карта переходів до ПЦУ з УПЦ МП

https://www.google.com/maps/d/viewer?mi ... CH5l2LJu-o
(там по каждому перешедшему храму приводится ссылка на источник, откуда взяты данные о переходе)

Оказывается в ПЦУ из УПЦ МП перешли:
- в Винницкой области - 1 собор и 61 храм/церковь,
- в Волынской области - 65 храмов/церквей,
- в Житомирской области - 31 храм/церковь,
- в Закарпатской области - 5 храмов/церквей,
- в Львовской области - 17 храмов/церквей,
- в Ровенской области - 27 храмов/церквей,
- в Тернопольской области - 18 храмов/церквей,
- в Хмельницкой области - 37 храмов/церквей,
- в Черновицкой области - 14 храмов/церквей.

Всего в этих 9 областях насчитывалось 276 храма/церкви МП (бывших, а сколько еще осталось?). Вот где была вотчина московских священников, которые в неправильную сторону вели своих прихожан!

И если бы не Томос, "охмурение" местного населения не только продолжалось бы, но и усилилось.


  freeze написав:Господин Президент часто был в церквях УПЦ МП до 2017 года на самых разных мероприятиях, пока в 2018 году не подключился к идее с Томосом.

Відкритий лист

Намісника Свято-Успенської Почаївської Лаври митрополита Володимира до Президента України Порошенка П.О.
...
У минулому Ви, шановний Петро Олексійовичу, були іподияконом нашої Церкви. Ваш батько неодноразово бував у нашій Свято-Успенській Почаївській Лаврі, де ми, наскільки це було можливо, приділяли йому увагу.

Згадується наше з Вами приємне спілкування та міркування про вічні цінності, коли Ви з дружиною були на поклонінні святиням у нашій обителі. Ми запам’ятали і залишились приємно здивовані тим, коли Ви підкреслили, як Ви неодноразово бували в Єрусалимі, а також тим, що читаєте Євангеліє та Закон Божий.
...
З повагою,

+ Володимир,
Митрополит Почаївський,
Вікарій Київської Митрополії,
Намісник Свято-Успенської Почаївської Лаври

http://www.pochaev.org.ua/?pid=2143
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 04:39

  yanyura написав:Вот уж никогда бы не подумал, что на финансовом форуме сидят такие наивные, верящие всему написанному и совершенно не любопытные люди.

А всего-то в моем посте (viewtopic.php?p=4587121#p4587121) надо было не поставить кавычки в предложении "Порошенко выносит погибших" к слову "выносит"...

Зря поспешили меня благодарить, зря начали писать о выносе тел погибших, не посмотрев видео. Всего-то 37 секунд своего личного времени пожалели, чтобы перепроверить.

Еще раз спасибо за видео. Я увидел на нем все, что хотел. Он там был, пострадавших носить помогал. Что там дальше было - история умалчивает.
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