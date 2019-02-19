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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 266267268269

За кого ви б проголосували на президентських виборах (якби голосували):

Політичні дискусії 5.2 5 172
Бойко Юрій Анатолійович
1%
2
Гриценко Анатолій Степанович
10%
18
Зеленський Володимир Олександрович
26%
44
Ляшко Олег Валерійович
1%
1
Мураєв Євгеній Володимирович
9%
16
Порошенко Петро Олексійович
36%
62
Садовий Андрій Іванович
1%
1
Тимошенко Юлія Володимирівна
5%
8
Шевченко Олександр Леонідович
1%
1
Інший кандидат
11%
19
Всього голосів : 172
Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 05:14

  Alex2006 написав:А смысл голосовать в первом туре за заранее непроходного кандидата? Лучше бы отдали голос тому, у кого есть шансы, как раз он может там сильно помочь.

В первом туре как раз имеет смысл голосовать за того, кого считаешь самым достойным, не обращая внимания на публикуемые рейтинги. Тем более, что эти рейтинги заказные, манипулятивные и сильно противоречат друг другу. Порох где-то второй, где-то пятый, Бойко где-то третий, где-то седьмой и т.д. Реальные рейтинги мы узнаем только вечером 31 марта..
У матросов нет стоп-лоссов
Tegularius
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 07:05

http://9tv.co.il/news/2019/02/19/267369.html
Новые задержания израильтян в "Борисполе", назревает дипломатический кризис

Похоже, вместо надоевшего томоса и монетизации субсидий нынешние недалекие украинские власти решили разнообразить "заботу о народе" таким образом
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 07:36

  Вкладчик1234 написав:Зображення

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Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 08:31

  Tegularius написав:
  Alex2006 написав:А смысл голосовать в первом туре за заранее непроходного кандидата? Лучше бы отдали голос тому, у кого есть шансы, как раз он может там сильно помочь.

В первом туре как раз имеет смысл голосовать за того, кого считаешь самым достойным, не обращая внимания на публикуемые рейтинги. Тем более, что эти рейтинги заказные, манипулятивные и сильно противоречат друг другу. Порох где-то второй, где-то пятый, Бойко где-то третий, где-то седьмой и т.д. Реальные рейтинги мы узнаем только вечером 31 марта..

Смысл голосовать за кандидата, у которого 1-2% при любом раскладе? Вот из-за того, что люди будут голосовать за непроходных кандидатов, во второй тур выйдут Порошенко и Тимошенко, и что они тогда будут делать во втором туре? Не пойдут на выборы, и что с того? Именно из-за них у нас будет такой выбор во втором туре и в итоге Вона наконец-то придет к власти.
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
Alex2006
 
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