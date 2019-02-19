Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Alex2006 написав:А смысл голосовать в первом туре за заранее непроходного кандидата? Лучше бы отдали голос тому, у кого есть шансы, как раз он может там сильно помочь.
В первом туре как раз имеет смысл голосовать за того, кого считаешь самым достойным, не обращая внимания на публикуемые рейтинги. Тем более, что эти рейтинги заказные, манипулятивные и сильно противоречат друг другу. Порох где-то второй, где-то пятый, Бойко где-то третий, где-то седьмой и т.д. Реальные рейтинги мы узнаем только вечером 31 марта..
Alex2006 написав:А смысл голосовать в первом туре за заранее непроходного кандидата? Лучше бы отдали голос тому, у кого есть шансы, как раз он может там сильно помочь.
В первом туре как раз имеет смысл голосовать за того, кого считаешь самым достойным, не обращая внимания на публикуемые рейтинги. Тем более, что эти рейтинги заказные, манипулятивные и сильно противоречат друг другу. Порох где-то второй, где-то пятый, Бойко где-то третий, где-то седьмой и т.д. Реальные рейтинги мы узнаем только вечером 31 марта..
Смысл голосовать за кандидата, у которого 1-2% при любом раскладе? Вот из-за того, что люди будут голосовать за непроходных кандидатов, во второй тур выйдут Порошенко и Тимошенко, и что они тогда будут делать во втором туре? Не пойдут на выборы, и что с того? Именно из-за них у нас будет такой выбор во втором туре и в итоге Вона наконец-то придет к власти.
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели. Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.