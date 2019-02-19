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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 266267268269 За кого ви б проголосували на президентських виборах (якби голосували): Політичні дискусії 5.2 5 172 Бойко Юрій Анатолійович 1% 2 Гриценко Анатолій Степанович 10% 18 Зеленський Володимир Олександрович 26% 44 Ляшко Олег Валерійович 1% 1 Мураєв Євгеній Володимирович 9% 16 Порошенко Петро Олексійович 36% 62 Садовий Андрій Іванович 1% 1 Тимошенко Юлія Володимирівна 5% 8 Шевченко Олександр Леонідович 1% 1 Інший кандидат 11% 19 Всього голосів : 172 Додано: Сер 20 лют, 2019 05:14 Alex2006 написав: А смысл голосовать в первом туре за заранее непроходного кандидата? Лучше бы отдали голос тому, у кого есть шансы, как раз он может там сильно помочь. А смысл голосовать в первом туре за заранее непроходного кандидата? Лучше бы отдали голос тому, у кого есть шансы, как раз он может там сильно помочь.

В первом туре как раз имеет смысл голосовать за того, кого считаешь самым достойным, не обращая внимания на публикуемые рейтинги. Тем более, что эти рейтинги заказные, манипулятивные и сильно противоречат друг другу. Порох где-то второй, где-то пятый, Бойко где-то третий, где-то седьмой и т.д. Реальные рейтинги мы узнаем только вечером 31 марта.. В первом туре как раз имеет смысл голосовать за того, кого считаешь самым достойным, не обращая внимания на публикуемые рейтинги. Тем более, что эти рейтинги заказные, манипулятивные и сильно противоречат друг другу. Порох где-то второй, где-то пятый, Бойко где-то третий, где-то седьмой и т.д. Реальные рейтинги мы узнаем только вечером 31 марта.. У матросов нет стоп-лоссов Tegularius Повідомлень: 776 З нами з: 11.02.14 Подякував: 126 раз. Подякували: 131 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 лют, 2019 07:05 http://9tv.co.il/news/2019/02/19/267369.html

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Похоже, вместо надоевшего томоса и монетизации субсидий нынешние недалекие украинские власти решили разнообразить "заботу о народе" таким образом Похоже, вместо надоевшего томоса и монетизации субсидий нынешние недалекие украинские власти решили разнообразить "заботу о народе" таким образом Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 629 З нами з: 29.05.18 Подякував: 27 раз. Подякували: 161 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 лют, 2019 07:36 Вкладчик1234 написав:



Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає. Василь-Рівне

Повідомлень: 5008 З нами з: 07.04.12 Подякував: 4713 раз. Подякували: 2089 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 лют, 2019 08:31 Tegularius написав: Alex2006 написав: А смысл голосовать в первом туре за заранее непроходного кандидата? Лучше бы отдали голос тому, у кого есть шансы, как раз он может там сильно помочь. А смысл голосовать в первом туре за заранее непроходного кандидата? Лучше бы отдали голос тому, у кого есть шансы, как раз он может там сильно помочь.

В первом туре как раз имеет смысл голосовать за того, кого считаешь самым достойным, не обращая внимания на публикуемые рейтинги. Тем более, что эти рейтинги заказные, манипулятивные и сильно противоречат друг другу. Порох где-то второй, где-то пятый, Бойко где-то третий, где-то седьмой и т.д. Реальные рейтинги мы узнаем только вечером 31 марта.. В первом туре как раз имеет смысл голосовать за того, кого считаешь самым достойным, не обращая внимания на публикуемые рейтинги. Тем более, что эти рейтинги заказные, манипулятивные и сильно противоречат друг другу. Порох где-то второй, где-то пятый, Бойко где-то третий, где-то седьмой и т.д. Реальные рейтинги мы узнаем только вечером 31 марта..

Смысл голосовать за кандидата, у которого 1-2% при любом раскладе? Вот из-за того, что люди будут голосовать за непроходных кандидатов, во второй тур выйдут Порошенко и Тимошенко, и что они тогда будут делать во втором туре? Не пойдут на выборы, и что с того? Именно из-за них у нас будет такой выбор во втором туре и в итоге Вона наконец-то придет к власти. Смысл голосовать за кандидата, у которого 1-2% при любом раскладе? Вот из-за того, что люди будут голосовать за непроходных кандидатов, во второй тур выйдут Порошенко и Тимошенко, и что они тогда будут делать во втором туре? Не пойдут на выборы, и что с того? Именно из-за них у нас будет такой выбор во втором туре и в итоге Вона наконец-то придет к власти. Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.

Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию. Alex2006 Повідомлень: 3457 З нами з: 13.06.15 Подякував: 94 раз. Подякували: 475 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 266267268269 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Рейтинг українських забудовників Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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