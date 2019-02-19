Додано: Сер 20 лют, 2019 09:21

Aps написав: Alex2006 написав: Смысл голосовать за кандидата, у которого 1-2% при любом раскладе? Вот из-за того, что люди будут голосовать за непроходных кандидатов, во второй тур выйдут Порошенко и Тимошенко, и что они тогда будут делать во втором туре? Не пойдут на выборы, и что с того? Именно из-за них у нас будет такой выбор во втором туре и в итоге Вона наконец-то придет к власти. Смысл голосовать за кандидата, у которого 1-2% при любом раскладе? Вот из-за того, что люди будут голосовать за непроходных кандидатов, во второй тур выйдут Порошенко и Тимошенко, и что они тогда будут делать во втором туре? Не пойдут на выборы, и что с того? Именно из-за них у нас будет такой выбор во втором туре и в итоге Вона наконец-то придет к власти.





Зачем человек должен выбирать уже в первом туре, то что ему не по душе?

Это же фактически получится голосование против кого-то, а не за. Зачем человек должен выбирать уже в первом туре, то что ему не по душе?Это же фактически получится голосование против кого-то, а не за.

Это в нормальной демократической стране можно голосовать за того, кто по душе, потому что вне зависимости от победителя ситуация в стране будет нормальная. А в нашей ситуации ставки слишком велики:- если президентом станет Бойко - страна будет сдана России- если президентом станет Тимошенко - начнутся реальные посадки коррупционеров, но чисто из-за мести БППшникам, потом схемы просто будут перехвачены ее людьми.- если президентом станет Порошенко, дальше будет 2 варианта:1. Если он сможет нафальсифицировать и выборы а Раду и иметь там хорошие позиции - нас ждет окончательное укрепление коррупционной системы и ничего хорошего в стране уже не будет. Большинство оставшихся умов свалят за границу и бюджет уже просто некому будет наполнять, дефицит пенсионного фонда станет огромный, ну а дальше нас ждет превращение в аналог России, где есть один царь и оболваненное население (не все, но достаточно, чтобы одерживать большинство на выборах, а умные все продолжат валить за границу), которое постоянно за него голосует, потому что "так лучше же нет!".2. Если победят демократические силы, тогда будет принят закон про импичмент и Порошенко будет отправлен в отставку, на новых выборах у него уже не будет админ ресурса и шанса даже выйти во второй тур у него не будет. Это терпимый вариант, но страна потеряет год времени, а за этот год ее продолжат разворовывать и коррупционеры спокойно подготовятся к побегу за границу с награбленным.Поэтому, сейчас ситуация в стране такая, что уже в первом туре определиться, есть ли у страны будущее. Если из-за голосующих за непроходных кандидатов Порошенку удастся выйти во второй тур с Тимошенко или Бойко - это все будет их вина, и ответственность за судьбу страны тоже будет их. Именно из-за их действий страна упустит шанс вернуться в нормальное русло и наконец начать развиваться быстрыми темпами.