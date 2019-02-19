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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 266267268269

За кого ви б проголосували на президентських виборах (якби голосували):

Політичні дискусії 5.2 5 172
Бойко Юрій Анатолійович
1%
2
Гриценко Анатолій Степанович
10%
18
Зеленський Володимир Олександрович
26%
44
Ляшко Олег Валерійович
1%
1
Мураєв Євгеній Володимирович
9%
16
Порошенко Петро Олексійович
36%
62
Садовий Андрій Іванович
1%
1
Тимошенко Юлія Володимирівна
5%
8
Шевченко Олександр Леонідович
1%
1
Інший кандидат
11%
19
Всього голосів : 172
Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 09:12

Re: Політичні дискусії

  vitaliian написав:Церковь не является законодательной или исполнительной веткой власти, не нужно гос. чиновникам туда вмешиваться. Дали Томос, поздравьте всех с тв экрана и всё. А в Томос туры пусть ездят церковники.

Держслужбовці і не їздили https://ua.112.ua/golovni-novyni/prezyd ... 79654.html
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 09:15

https://gordonua.com/news/politics/timo ... 51453.html

Тимошенко заявила о подкупе избирателей штабом Порошенко. В команде президента отвергли обвинения
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 09:21

  Aps написав:
  Alex2006 написав:Смысл голосовать за кандидата, у которого 1-2% при любом раскладе? Вот из-за того, что люди будут голосовать за непроходных кандидатов, во второй тур выйдут Порошенко и Тимошенко, и что они тогда будут делать во втором туре? Не пойдут на выборы, и что с того? Именно из-за них у нас будет такой выбор во втором туре и в итоге Вона наконец-то придет к власти.



Зачем человек должен выбирать уже в первом туре, то что ему не по душе?
Это же фактически получится голосование против кого-то, а не за.

Это в нормальной демократической стране можно голосовать за того, кто по душе, потому что вне зависимости от победителя ситуация в стране будет нормальная. А в нашей ситуации ставки слишком велики:
- если президентом станет Бойко - страна будет сдана России
- если президентом станет Тимошенко - начнутся реальные посадки коррупционеров, но чисто из-за мести БППшникам, потом схемы просто будут перехвачены ее людьми.
- если президентом станет Порошенко, дальше будет 2 варианта:
1. Если он сможет нафальсифицировать и выборы а Раду и иметь там хорошие позиции - нас ждет окончательное укрепление коррупционной системы и ничего хорошего в стране уже не будет. Большинство оставшихся умов свалят за границу и бюджет уже просто некому будет наполнять, дефицит пенсионного фонда станет огромный, ну а дальше нас ждет превращение в аналог России, где есть один царь и оболваненное население (не все, но достаточно, чтобы одерживать большинство на выборах, а умные все продолжат валить за границу), которое постоянно за него голосует, потому что "так лучше же нет!".
2. Если победят демократические силы, тогда будет принят закон про импичмент и Порошенко будет отправлен в отставку, на новых выборах у него уже не будет админ ресурса и шанса даже выйти во второй тур у него не будет. Это терпимый вариант, но страна потеряет год времени, а за этот год ее продолжат разворовывать и коррупционеры спокойно подготовятся к побегу за границу с награбленным.

Поэтому, сейчас ситуация в стране такая, что уже в первом туре определиться, есть ли у страны будущее. Если из-за голосующих за непроходных кандидатов Порошенку удастся выйти во второй тур с Тимошенко или Бойко - это все будет их вина, и ответственность за судьбу страны тоже будет их. Именно из-за их действий страна упустит шанс вернуться в нормальное русло и наконец начать развиваться быстрыми темпами.
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 09:36

  Alex2006 написав:Поэтому, сейчас ситуация в стране такая, что уже в первом туре определиться, есть ли у страны будущее.


Будущее оно всегда есть. )
И не стОит преувеличивать роль личности в истории нашей страны.
Для президента есть много сдерживающих внешних и внутренних факторов.
Изменения со сменой лидера безусловно будут, но не столь драматичные независимо от его фамилии.
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 09:38

Re: Політичні дискусії

  Alex2006 написав:1. Если он сможет нафальсифицировать и выборы а Раду и иметь там хорошие позиции - нас ждет окончательное укрепление коррупционной системы и ничего хорошего в стране уже не будет. Большинство оставшихся умов свалят за границу и бюджет уже просто некому будет наполнять, дефицит пенсионного фонда станет огромный, ну а дальше нас ждет превращение в аналог России, где есть один царь и оболваненное население (не все, но достаточно, чтобы одерживать большинство на выборах, а умные все продолжат валить за границу), которое постоянно за него голосует, потому что "так лучше же нет!".

Це як було перед другим терміном Кучми. Агітатори Симоненка ходили по хатам колгоспників і лякали: "Буде Кучма - забере землю, залишить по 3 сотки під хатою." :)
Тільки вийшло навпаки - розпаювали колгоспи, а люди почали отримувати арендну плату. Залишилось тільки продавити обмежений продаж землі.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 09:51

  ЛАД написав:


Первая мысль была такая же. Но в таблице население СССР. А сумма не сходится.

Шо её смотреть если там есть национальность - казаК :shock:
Востаннє редагувалось Vadim V в Сер 20 лют, 2019 09:52, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 09:51

Re: Політичні дискусії

От - зараз якраз аналог виборів на другий строк Кучми ... Хто ще пам"ятає таке - "канівська четвірка" ? Чи молодь взагалі не знає ? Почитайте тоді - Кучма розвалив реально опозиційні сили ( перекупив Мороза ) - в результаті залишився Симоненко і Кучма . Вибирали "проти" ...
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 09:58

Кстати на сегодня антирейтинг Порошенко значительно превышает антирейтинг Януковича в 2013 году.
Антирейтинг - это люди, которые ни при каких условиях, не проголосовали бы за кандидата.
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