Держслужбовці і не їздили
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 20 лют, 2019 09:12
Re: Політичні дискусії
Держслужбовці і не їздили
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Сер 20 лют, 2019 09:15
Тимошенко заявила о подкупе избирателей штабом Порошенко. В команде президента отвергли обвинения
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Сер 20 лют, 2019 09:21
Это в нормальной демократической стране можно голосовать за того, кто по душе, потому что вне зависимости от победителя ситуация в стране будет нормальная. А в нашей ситуации ставки слишком велики:
- если президентом станет Бойко - страна будет сдана России
- если президентом станет Тимошенко - начнутся реальные посадки коррупционеров, но чисто из-за мести БППшникам, потом схемы просто будут перехвачены ее людьми.
- если президентом станет Порошенко, дальше будет 2 варианта:
1. Если он сможет нафальсифицировать и выборы а Раду и иметь там хорошие позиции - нас ждет окончательное укрепление коррупционной системы и ничего хорошего в стране уже не будет. Большинство оставшихся умов свалят за границу и бюджет уже просто некому будет наполнять, дефицит пенсионного фонда станет огромный, ну а дальше нас ждет превращение в аналог России, где есть один царь и оболваненное население (не все, но достаточно, чтобы одерживать большинство на выборах, а умные все продолжат валить за границу), которое постоянно за него голосует, потому что "так лучше же нет!".
2. Если победят демократические силы, тогда будет принят закон про импичмент и Порошенко будет отправлен в отставку, на новых выборах у него уже не будет админ ресурса и шанса даже выйти во второй тур у него не будет. Это терпимый вариант, но страна потеряет год времени, а за этот год ее продолжат разворовывать и коррупционеры спокойно подготовятся к побегу за границу с награбленным.
Поэтому, сейчас ситуация в стране такая, что уже в первом туре определиться, есть ли у страны будущее. Если из-за голосующих за непроходных кандидатов Порошенку удастся выйти во второй тур с Тимошенко или Бойко - это все будет их вина, и ответственность за судьбу страны тоже будет их. Именно из-за их действий страна упустит шанс вернуться в нормальное русло и наконец начать развиваться быстрыми темпами.
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
Додано: Сер 20 лют, 2019 09:36
Будущее оно всегда есть. )
И не стОит преувеличивать роль личности в истории нашей страны.
Для президента есть много сдерживающих внешних и внутренних факторов.
Изменения со сменой лидера безусловно будут, но не столь драматичные независимо от его фамилии.
Додано: Сер 20 лют, 2019 09:38
Re: Політичні дискусії
Це як було перед другим терміном Кучми. Агітатори Симоненка ходили по хатам колгоспників і лякали: "Буде Кучма - забере землю, залишить по 3 сотки під хатою."
Тільки вийшло навпаки - розпаювали колгоспи, а люди почали отримувати арендну плату. Залишилось тільки продавити обмежений продаж землі.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Сер 20 лют, 2019 09:51
Шо её смотреть если там есть национальность - казаК
Востаннє редагувалось Vadim V в Сер 20 лют, 2019 09:52, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 20 лют, 2019 09:51
Re: Політичні дискусії
От - зараз якраз аналог виборів на другий строк Кучми ... Хто ще пам"ятає таке - "канівська четвірка" ? Чи молодь взагалі не знає ? Почитайте тоді - Кучма розвалив реально опозиційні сили ( перекупив Мороза ) - в результаті залишився Симоненко і Кучма . Вибирали "проти" ...
Додано: Сер 20 лют, 2019 09:58
Кстати на сегодня антирейтинг Порошенко значительно превышает антирейтинг Януковича в 2013 году.
Антирейтинг - это люди, которые ни при каких условиях, не проголосовали бы за кандидата.
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