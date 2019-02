Форуми / Казна: бюджет, податки,

Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

За кого ви б проголосували на президентських виборах (якби голосували): Бойко Юрій Анатолійович 1% 2 Гриценко Анатолій Степанович 10% 18 Зеленський Володимир Олександрович 26% 44 Ляшко Олег Валерійович 1% 1 Мураєв Євгеній Володимирович 9% 16 Порошенко Петро Олексійович 36% 62 Садовий Андрій Іванович 1% 1 Тимошенко Юлія Володимирівна 5% 8 Шевченко Олександр Леонідович 1% 1 Інший кандидат 11% 19 Всього голосів : 172

шо вы называете "фактом" и "объективной реальностью"?

эти так называемые "рейтинги"?

шо вы называете "фактом" и "объективной реальностью"?
эти так называемые "рейтинги"?
имхо о тупости я ненапрасно писал - вот это точно факт и объективная реальность

kingkongovets

Вы очень напряжены, я наблюдаю, что вас всё больше и больше окружают тупые люди, и они с каждым днем становятся всё тупее и тупее.

freeze



по сути то есть шо сказать?

я да - напряжен, я очень напряжен, видя как масса пассивных идиотов готовы слить все достижения последних лет, перечеркнуть и сделать бесполезными все жертвы

вам это кажется очень смешным?

вы тоже не учили историю и не знаете чем это закончилось 100 лет назад?

по сути то есть шо сказать?
я да - напряжен, я очень напряжен, видя как масса пассивных идиотов готовы слить все достижения последних лет, перечеркнуть и сделать бесполезными все жертвы
вам это кажется очень смешным?
вы тоже не учили историю и не знаете чем это закончилось 100 лет назад?
я напрасно говорю о тупости?

kingkongovets

kingkongovets

Фантастика. Как вы за 10 секунд успеваете ответить и найти ссылку, да еще по нужной тематике.

Я так не могу, мне надо подумать сначала ((

просто память хорошая - знаю где искать)

мое образование не политическое, я филолог/востоковед/международник по специальности

просто память хорошая - знаю где искать)
мое образование не политическое, я филолог/востоковед/международник по специальности
а вам снова нечего сказать по сути

kingkongovets

Повідомлень: 6198 З нами з: 05.06.16 Подякував: 366 раз. Подякували: 899 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 лют, 2019 11:36 Умным проведение параллели сегодняшнего дня со 100 лет назад как-то не назовешь.



Тогда - государство ещё и не началось по сути...

Сейчас - уже давно установилось, определилось и имеет достаточную поддержку мирового сообщества.

К тому же наших олигархов и за уши никак под рашкованию не затянуть. Уж таких дурных среди них нет.

Одно дело было изображать лояльность, имея гешефт, и совсем другое - реально ложиться под рфию и рашкованские порядки. detroytred

еще один "умный знаток истории"

про "уже давно установилось" и "наших олигархов и за уши никак под рашкованию не затянуть" - ваще ржач

еще один "умный знаток истории"
про "уже давно установилось" и "наших олигархов и за уши никак под рашкованию не затянуть" - ваще ржач
инфантилизм как он есть

kingkongovets

Так то воно так - але якщо вони інакше просто не вміють чи не можуть ? Є гарантія ? Чи по-простому - їм пообіцяють щось , а потім обдурять . Гарантії ? Які можуть бути гарантії ?

Ми занадто мало живемо - немає часу на різні експерименти по 10-20 років ...

