шо вы называете "фактом" и "объективной реальностью"?
эти так называемые "рейтинги"?
имхо о тупости я ненапрасно писал - вот это точно факт и объективная реальность
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 20 лют, 2019 11:13
шо вы называете "фактом" и "объективной реальностью"?
эти так называемые "рейтинги"?
имхо о тупости я ненапрасно писал - вот это точно факт и объективная реальность
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Сер 20 лют, 2019 11:15
Вы очень напряжены, я наблюдаю, что вас всё больше и больше окружают тупые люди, и они с каждым днем становятся всё тупее и тупее.
)))
Додано: Сер 20 лют, 2019 11:20
по сути то есть шо сказать?
я да - напряжен, я очень напряжен, видя как масса пассивных идиотов готовы слить все достижения последних лет, перечеркнуть и сделать бесполезными все жертвы
вам это кажется очень смешным?
вы тоже не учили историю и не знаете чем это закончилось 100 лет назад?
я напрасно говорю о тупости?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Сер 20 лют, 2019 11:26
Додано: Сер 20 лют, 2019 11:26
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Сер 20 лют, 2019 11:32
Фантастика. Как вы за 10 секунд успеваете ответить и найти ссылку, да еще по нужной тематике.
Я так не могу, мне надо подумать сначала ((
Чувствую базовое ваше политическое образование, о котором вы писали, было действительно превосходным.
Додано: Сер 20 лют, 2019 11:35
просто память хорошая - знаю где искать)
мое образование не политическое, я филолог/востоковед/международник по специальности
а вам снова нечего сказать по сути
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Сер 20 лют, 2019 11:36
Умным проведение параллели сегодняшнего дня со 100 лет назад как-то не назовешь.
Тогда - государство ещё и не началось по сути...
Сейчас - уже давно установилось, определилось и имеет достаточную поддержку мирового сообщества.
К тому же наших олигархов и за уши никак под рашкованию не затянуть. Уж таких дурных среди них нет.
Одно дело было изображать лояльность, имея гешефт, и совсем другое - реально ложиться под рфию и рашкованские порядки.
Додано: Сер 20 лют, 2019 11:41
еще один "умный знаток истории"
про "уже давно установилось" и "наших олигархов и за уши никак под рашкованию не затянуть" - ваще ржач
инфантилизм как он есть
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Сер 20 лют, 2019 11:43
Так то воно так - але якщо вони інакше просто не вміють чи не можуть ? Є гарантія ? Чи по-простому - їм пообіцяють щось , а потім обдурять . Гарантії ? Які можуть бути гарантії ?
Ми занадто мало живемо - немає часу на різні експерименти по 10-20 років ...
А відносно розуму - так є така штука - кажуть , що сумарна кількість розуму на Землі - константа ...
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