Додано: Сер 20 лют, 2019 11:50

Интересное интервью дал известный украинский политтехнолог Раимов, в том числе о битве ботов )))У нас несколько держателей ботоферм. Одна из лучших – в Администрации Президента. В пресс-службах некоторых политиков есть свои маленькие ботофермы. Также есть агентства, которые предоставляют услуги всем на рынке – такое, как мое. По мощностям мы уступаем российскому “Ольгино”, но в борьбе за внутреннего потребителя можем противостоять и АП.У меня в агентстве один человек ведет до десяти подобных страниц. Его основная задача – постоянно наполнять страницы живым материалом, производить контент. Когда вы столкнетесь в комментариях с таким человеком, вы даже не заподозрите, что он не реальный, и будете ему доверять. Таких страниц у нас 278. В день мы оставляем до четырех тысяч комментариев. Это большое количество для сегодняшнего рынка. И нам откровенно обидно, когда это называют ботофермой. Тут скорее армия псевдолюдей или постправды.Больше читайте тут: