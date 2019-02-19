kingkongovets
Вот это реальный пример -- по сути ничего вообще не сказали.
Ваши личные эмоции и оценка наврядли кому нужны.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 20 лют, 2019 11:47
kingkongovets
Вот это реальный пример -- по сути ничего вообще не сказали.
Ваши личные эмоции и оценка наврядли кому нужны.
Додано: Сер 20 лют, 2019 11:48
Re: Політичні дискусії
Есть один вариант который устроил бы пу и укроолигархов - расчленение страны. Лучше быть королём в своей республике, чем башлять другому королю налоги на лояльность.
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява, ihorkyiv, kingkongovets
Додано: Сер 20 лют, 2019 11:49
Re: Політичні дискусії
Они не настолько замкнуты на конкретных регионах, потому нет
Додано: Сер 20 лют, 2019 11:50
Интересное интервью дал известный украинский политтехнолог Раимов, в том числе о битве ботов )))
У нас несколько держателей ботоферм. Одна из лучших – в Администрации Президента. В пресс-службах некоторых политиков есть свои маленькие ботофермы. Также есть агентства, которые предоставляют услуги всем на рынке – такое, как мое. По мощностям мы уступаем российскому “Ольгино”, но в борьбе за внутреннего потребителя можем противостоять и АП.
У меня в агентстве один человек ведет до десяти подобных страниц. Его основная задача – постоянно наполнять страницы живым материалом, производить контент. Когда вы столкнетесь в комментариях с таким человеком, вы даже не заподозрите, что он не реальный, и будете ему доверять. Таких страниц у нас 278. В день мы оставляем до четырех тысяч комментариев. Это большое количество для сегодняшнего рынка. И нам откровенно обидно, когда это называют ботофермой. Тут скорее армия псевдолюдей или постправды.
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Додано: Сер 20 лют, 2019 11:51
а там нечего комментировать - как можно назвать "состоявшейся и устоявшейся страной с международной поддержкой" Украину в 2014ом?
как можно нести такую чушь об олигархах?
это не эмоции - это оценка вашего кругозора и вашей же способности к размышлениям
аналитики блин диванные - в школе надо было для начала азы учить, а не "аналитику" для двоечников читать и слушать в сми, а потом на форумах свои "гениальные" выводы транслировать
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Сер 20 лют, 2019 11:52
беззаконие обычно приводит к тому, что каждый тянет одеяло на себя.
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява, ihorkyiv, kingkongovets
Додано: Сер 20 лют, 2019 11:53
Puente
Уже довольно давно никто никому на слово не верит.
И понимает, что предложить пуйлу ни нашим олигархам, ни нашему народу нечего.
Вот нечего и всё!
И раньше-то был только один дешёвый газ.
А теперь зироу...
Додано: Сер 20 лют, 2019 11:56
а вот и автор этого высера
великий аналитик - авторитетнейшая скажу вам личность
я офигеваю из какого говнища эти фейки слеплены, устами каких тварей и ничтожеств они озвучиваются - но люди все равно ведутся!
а потом обижаются когда им говорят кто они
Востаннє редагувалось kingkongovets в Сер 20 лют, 2019 11:58, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Сер 20 лют, 2019 11:58
Re: Політичні дискусії
Додано: Сер 20 лют, 2019 12:00
kingkongovets
Ну да несостоявшаяся))
Европа практически уговаривает подписать ассоциацию; программы о подготовке к НАТО; доверие на проведение ЧЕ; и т.д. и т.п.
Даже тот же безвиз и Томос появился не на пустом месте.
Отпор на Тузле...
Сравнение Ваше со 100 лет назад -- это глупое утрирование.
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