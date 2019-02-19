.. серйозно?
- нє, ну раз так, то точно треба за пєцю голосувати!
.....тільки я щось тут на відео не дочуваю, що йому кричать?
- "хвала! хвала!!! - так?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 20 лют, 2019 12:01
Re: Політичні дискусії
.. серйозно?
- нє, ну раз так, то точно треба за пєцю голосувати!
.....тільки я щось тут на відео не дочуваю, що йому кричать?
- "хвала! хвала!!! - так?
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Сер 20 лют, 2019 12:04
Николай Томенко: Порохоботы окончательно дискредитируют Порошенко
Сегодня для нынешней власти стал нормой буллинг или травля в социальных сетях журналистов и общественных деятелей, которые не воспринимают политики Порошенко
Об этом сообщает прес-служба партии «Рідна країна», передаёт Politeka.
Самое противное, что «бойцы ботоферми», которые рядом с постами про язык и веру травят также и известных журналистов отборным РУССКИМ МАТОМ! Убежден, что стоит предложить совместно бороться с провластным буллингом независимой журналистики.
Но фанаты власти в своем нездоровом стремлении выслужиться не остановились на борьбе с инакомыслящими. Ныне модная кампания прославления «заслуг» Порошенко – то он «сделал больше, чем все руководители европейских стран в современной истории», то его нужно канонизировать как новейшего святого или вписать в истории в один ряд с Владимиром Великим и Иваном Мазепой.
Между прочим, сравнение действующего президента с Киевским князем Владимиром и гетманом Мазепой символическое. Ведь известно, что Владимир прошел Большой путь от великого грешника до праведника, а гетман Мазепа прославился вложением собственных средств в украинскую культуру, архитектуру, издательство. Осталось ему не много – воспользоваться опытом своих предшественников.
Итак, стиль так называемых «порохоботов», которые оперируют оскорблениями, фейками и маразматичной похвалой скорее повышают рейтинг недоверия, чем создают положительный имидж президенту.
«Порохоботы», Рева дал приказ! «Порохоботы», Гройсман верит в вас!
Востаннє редагувалось shapo в Сер 20 лют, 2019 12:08, всього редагувалось 1 раз.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Сер 20 лют, 2019 12:08
шо "отпор на тузле..."?
про "глубокую обеспокоенность" и тяжелейшие минские переговоры забыли? про то шо только стойкость зсу в обороне под дебальцево позволила продолжать этот формати в итоге прищемить рашку санкциями?
про граждан рф на постах министра обороны и главы сбу тоже забыли?
про то в каком состоянии была армия, экономика и казна тоже?
воистину память как у аквариумной рыбки
и да - томос, безвиз и ассоциацию преподнесли на блюдечке исключительно потому шо у нас такой афигенный "нарид"
вопреки "злочынной владе"
капец
Востаннє редагувалось kingkongovets в Сер 20 лют, 2019 12:11, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Сер 20 лют, 2019 12:11
vitaliian
Если бы фактор, указанный Faceless, не преобладал, то давно бы разбили.
К тому же стоит ещё учитывать взгляды мирового сообщества на такую разбивку.
С каждым хуторским гетманом договариваться сложно))
Додано: Сер 20 лют, 2019 12:13
у меня прям дежавю)
текст достоин передовицы газеты правда
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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