Додано: Сер 20 лют, 2019 12:08

detroytred написав: kingkongovets

Ну да несостоявшаяся))

Европа практически уговаривает подписать ассоциацию; программы о подготовке к НАТО; доверие на проведение ЧЕ; и т.д. и т.п.



Даже тот же безвиз и Томос появился не на пустом месте.

Отпор на Тузле...



шо "отпор на тузле..."?

про "глубокую обеспокоенность" и тяжелейшие минские переговоры забыли? про то шо только стойкость зсу в обороне под дебальцево позволила продолжать этот формати в итоге прищемить рашку санкциями?

про граждан рф на постах министра обороны и главы сбу тоже забыли?

про то в каком состоянии была армия, экономика и казна тоже?

воистину память как у аквариумной рыбки



и да - томос, безвиз и ассоциацию преподнесли на блюдечке исключительно потому шо у нас такой афигенный "нарид"

вопреки "злочынной владе"

