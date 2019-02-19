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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 269270271272

За кого ви б проголосували на президентських виборах (якби голосували):

Політичні дискусії 5.2 5 172
Бойко Юрій Анатолійович
1%
2
Гриценко Анатолій Степанович
10%
18
Зеленський Володимир Олександрович
26%
44
Ляшко Олег Валерійович
1%
1
Мураєв Євгеній Володимирович
9%
16
Порошенко Петро Олексійович
36%
62
Садовий Андрій Іванович
1%
1
Тимошенко Юлія Володимирівна
5%
8
Шевченко Олександр Леонідович
1%
1
Інший кандидат
11%
19
Всього голосів : 172
Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 12:01

Re: Політичні дискусії

  airmax78 написав:то, что Порох принес Украине и ее народу больше пользы чем все предыдущие президенты вместе взятые - это у меня не вызывает сомнений.

.. серйозно? :shock:
- нє, ну раз так, то точно треба за пєцю голосувати! :D
.....тільки я щось тут на відео не дочуваю, що йому кричать?
- "хвала! хвала!!! - так? :?:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 12:04

https://hyser.com.ua/politics/408550-ni ... poroshenko

Николай Томенко: Порохоботы окончательно дискредитируют Порошенко

Сегодня для нынешней власти стал нормой буллинг или травля в социальных сетях журналистов и общественных деятелей, которые не воспринимают политики Порошенко
Об этом сообщает прес-служба партии «Рідна країна», передаёт Politeka.

Самое противное, что «бойцы ботоферми», которые рядом с постами про язык и веру травят также и известных журналистов отборным РУССКИМ МАТОМ! Убежден, что стоит предложить совместно бороться с провластным буллингом независимой журналистики.

Но фанаты власти в своем нездоровом стремлении выслужиться не остановились на борьбе с инакомыслящими. Ныне модная кампания прославления «заслуг» Порошенко – то он «сделал больше, чем все руководители европейских стран в современной истории», то его нужно канонизировать как новейшего святого или вписать в истории в один ряд с Владимиром Великим и Иваном Мазепой.
Между прочим, сравнение действующего президента с Киевским князем Владимиром и гетманом Мазепой символическое. Ведь известно, что Владимир прошел Большой путь от великого грешника до праведника, а гетман Мазепа прославился вложением собственных средств в украинскую культуру, архитектуру, издательство. Осталось ему не много – воспользоваться опытом своих предшественников.

Итак, стиль так называемых «порохоботов», которые оперируют оскорблениями, фейками и маразматичной похвалой скорее повышают рейтинг недоверия, чем создают положительный имидж президенту.


https://antikor.com.ua/articles/222326- ... erit_v_vas
«Порохоботы», Рева дал приказ! «Порохоботы», Гройсман верит в вас!
Востаннє редагувалось shapo в Сер 20 лют, 2019 12:08, всього редагувалось 1 раз.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 12:08

  detroytred написав:kingkongovets
Ну да несостоявшаяся))
Европа практически уговаривает подписать ассоциацию; программы о подготовке к НАТО; доверие на проведение ЧЕ; и т.д. и т.п.

Даже тот же безвиз и Томос появился не на пустом месте.
Отпор на Тузле...

Сравнение Ваше со 100 лет назад -- это глупое утрирование.


шо "отпор на тузле..."?
про "глубокую обеспокоенность" и тяжелейшие минские переговоры забыли? про то шо только стойкость зсу в обороне под дебальцево позволила продолжать этот формати в итоге прищемить рашку санкциями?
про граждан рф на постах министра обороны и главы сбу тоже забыли?
про то в каком состоянии была армия, экономика и казна тоже?
воистину память как у аквариумной рыбки

и да - томос, безвиз и ассоциацию преподнесли на блюдечке исключительно потому шо у нас такой афигенный "нарид"
вопреки "злочынной владе"
капец
Востаннє редагувалось kingkongovets в Сер 20 лют, 2019 12:11, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 12:11

vitaliian
Если бы фактор, указанный Faceless, не преобладал, то давно бы разбили.

К тому же стоит ещё учитывать взгляды мирового сообщества на такую разбивку.
С каждым хуторским гетманом договариваться сложно))
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 12:13

  shapo написав:Но фанаты власти в своем нездоровом стремлении выслужиться не остановились на борьбе с инакомыслящими. Ныне модная кампания прославления «заслуг» Порошенко – то он «сделал больше, чем все руководители европейских стран в современной истории», то его нужно канонизировать как новейшего святого или вписать в истории в один ряд с Владимиром Великим и Иваном Мазепой.
[/b]


у меня прям дежавю)
текст достоин передовицы газеты правда :mrgreen:
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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