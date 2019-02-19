Додано: Сер 20 лют, 2019 12:04

Сегодня для нынешней власти стал нормой буллинг или травля в социальных сетях журналистов и общественных деятелей, которые не воспринимают политики ПорошенкоОб этом сообщает прес-служба партии «Рідна країна», передаёт Politeka.Самое противное, что «бойцы ботоферми», которые рядом с постами про язык и веру травят также и известных журналистов отборным РУССКИМ МАТОМ! Убежден, что стоит предложить совместно бороться с провластным буллингом независимой журналистики.Но фанаты власти в своем нездоровом стремлении выслужиться не остановились на борьбе с инакомыслящими. Ныне модная кампания прославления «заслуг» Порошенко – то он «сделал больше, чем все руководители европейских стран в современной истории», то его нужно канонизировать как новейшего святого или вписать в истории в один ряд с Владимиром Великим и Иваном Мазепой.Между прочим, сравнение действующего президента с Киевским князем Владимиром и гетманом Мазепой символическое. Ведь известно, что Владимир прошел Большой путь от великого грешника до праведника, а гетман Мазепа прославился вложением собственных средств в украинскую культуру, архитектуру, издательство. Осталось ему не много – воспользоваться опытом своих предшественников.Итак, стиль так называемых «порохоботов», которые оперируют оскорблениями, фейками и маразматичной похвалой скорее повышают рейтинг недоверия, чем создают положительный имидж президенту.