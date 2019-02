Додано: Сер 20 лют, 2019 12:26

Василь-Рівне написав: Долярчик написав: тільки я щось тут на відео не дочуваю, що йому кричать?

- "хвала! хвала!!! - так?

Там кричать ті, у кого мізкі як у ракушкі. Це сталося після того як Порошенко зупинив трактор, який їхав на беркутівців. Якби він його не зупинив, то тих які кричали на цьому відео вже не було би в живих. До речі ні фото, ні відео, де зупиняв Порошенко трактор я в інтернеті не знайшов, ФСБ РФ чітко виконує свою роботу, залишаючи для безмізкових ідіотів лише такі відео, які ці туповаті вишиватнікі, смакуючи таким лайном, розміщують по різних форумах



я кстати там присутствовал и видел все своими глазами

еще тогда поразил московский выговор тех нарванных малолеток в балаклавах и с цепями, атаковавших вевешников

кстати помню как они затыкали пороха и кажется даже ранили кого то ножом из его охраны

пороха на майдане и около видел довольно часто, как и многих других депов

я кстати там присутствовал и видел все своими глазами

еще тогда поразил московский выговор тех нарванных малолеток в балаклавах и с цепями, атаковавших вевешников

кстати помню как они затыкали пороха и кажется даже ранили кого то ножом из его охраны

пороха на майдане и около видел довольно часто, как и многих других депов

парубий - ваще реальный красава, несколько раз с ним общался тогда

