Зеленскому думаете тут бы бурно аплодировали?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 20 лют, 2019 12:25
Додано: Сер 20 лют, 2019 12:25
Порошенко догоняет Зеленского, – опрос
В президентском рейтинге продолжает лидировать шоумен Владимир Зеленский, за которым следуют действующий президент Петр Порошенко и лидер "Батькивщины". Об этом свидетельствуют результаты исследования Социологической службы Центра Разумкова.
Так, за Зеленского сейчас готовы проголосовать 19% тех, кто намерен участвовать в выборах. Порошенко может рассчитывать на 16,8% голосов, а Тимошенко – на 13,8%. За Анатолия Гриценко намерены проголосовать 7,3%, за Юрия Бойко – 7,1%, за Олега Ляшко – 4,8%. Остальные кандидаты набирают менее 3%.
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Додано: Сер 20 лют, 2019 12:26
я кстати там присутствовал и видел все своими глазами
еще тогда поразил московский выговор тех нарванных малолеток в балаклавах и с цепями, атаковавших вевешников
кстати помню как они затыкали пороха и кажется даже ранили кого то ножом из его охраны
пороха на майдане и около видел довольно часто, как и многих других депов
парубий - ваще реальный красава, несколько раз с ним общался тогда
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Сер 20 лют, 2019 12:32
kingkongovets
Не переживайте, Вас должно попустить))
Свой диагноз Вы прекрасно демонстрируете.
Подкрепляя манерами и формой изложения.
Если конечно это не выбор с целью ориентации на соответствующую такому уровню аудиторию.
У Вас же, по Вашим словам, богатый опыт.
Только тут форум не дворников-кухарок. Ваши выпады за аргументы не проходят.
Додано: Сер 20 лют, 2019 12:33
Зачем же на 40 лет назад,господин филолог-востоковед-международник (кстати, какой восток и в чем международник)?
Вернитесь всего-навсего на несколько страниц назад, на 265 страницу и прочтите что написал ваш коллега по прославлению однотурового
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Сер 20 лют, 2019 12:35
Ему здесь на это дан карт-бланш
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Сер 20 лют, 2019 12:35
Re: Політичні дискусії
Зеленський ближче, ніж за кілометр, туди б і не підійшов, навіть будучи киянином.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Сер 20 лют, 2019 12:37
помимо того шо в вашем посте нет ничего кроме рефлексии, хочу отметить, шо вы абсолютно зря считаете шо название "финансовый" каким то образом фильтрует интеллектуальный уровень его участников
это кстати еще один повод усомниться в ваших выдающихся умственных способностях
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Сер 20 лют, 2019 12:40
он написал абсолютную правду нормальным человеческим языком, а процитированный мною ваш абзац весь состоит из пропагандистских клише времен совка
и это - прежде чем так усиленно интересоваться подробностями моего образования может почитаете правила форума о флуде и оффтопе?
или хотя бы для начала поделитесь где учили пропагандистским штампам вас?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Сер 20 лют, 2019 12:44
kingkongovets
Это не рефлексия, а ответ на Ваше умное и содержательное сообщение.
Цитирую его полностью:
*реально диагноз* (с)
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