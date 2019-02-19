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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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За кого ви б проголосували на президентських виборах (якби голосували):

Політичні дискусії 5.2 5 172
Бойко Юрій Анатолійович
1%
2
Гриценко Анатолій Степанович
10%
18
Зеленський Володимир Олександрович
26%
44
Ляшко Олег Валерійович
1%
1
Мураєв Євгеній Володимирович
9%
16
Порошенко Петро Олексійович
36%
62
Садовий Андрій Іванович
1%
1
Тимошенко Юлія Володимирівна
5%
8
Шевченко Олександр Леонідович
1%
1
Інший кандидат
11%
19
Всього голосів : 172
Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 12:25

  Долярчик написав:.....тільки я щось тут на відео не дочуваю, що йому кричать?
- "хвала! хвала!!! - так? :?:


Зеленскому думаете тут бы бурно аплодировали? :?
Aps
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 12:25

Порошенко догоняет Зеленского, – опрос

В президентском рейтинге продолжает лидировать шоумен Владимир Зеленский, за которым следуют действующий президент Петр Порошенко и лидер "Батькивщины". Об этом свидетельствуют результаты исследования Социологической службы Центра Разумкова.

Так, за Зеленского сейчас готовы проголосовать 19% тех, кто намерен участвовать в выборах. Порошенко может рассчитывать на 16,8% голосов, а Тимошенко – на 13,8%. За Анатолия Гриценко намерены проголосовать 7,3%, за Юрия Бойко – 7,1%, за Олега Ляшко – 4,8%. Остальные кандидаты набирают менее 3%.
https://focus.ua/politics/421218-porosh ... n_get_more
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 12:26

  Василь-Рівне написав:
  Долярчик написав:тільки я щось тут на відео не дочуваю, що йому кричать?
- "хвала! хвала!!! - так? :?:

Там кричать ті, у кого мізкі як у ракушкі. Це сталося після того як Порошенко зупинив трактор, який їхав на беркутівців. Якби він його не зупинив, то тих які кричали на цьому відео вже не було би в живих. До речі ні фото, ні відео, де зупиняв Порошенко трактор я в інтернеті не знайшов, ФСБ РФ чітко виконує свою роботу, залишаючи для безмізкових ідіотів лише такі відео, які ці туповаті вишиватнікі, смакуючи таким лайном, розміщують по різних форумах


я кстати там присутствовал и видел все своими глазами
еще тогда поразил московский выговор тех нарванных малолеток в балаклавах и с цепями, атаковавших вевешников
кстати помню как они затыкали пороха и кажется даже ранили кого то ножом из его охраны
пороха на майдане и около видел довольно часто, как и многих других депов
парубий - ваще реальный красава, несколько раз с ним общался тогда
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 12:32

kingkongovets
Не переживайте, Вас должно попустить))

Свой диагноз Вы прекрасно демонстрируете.
Подкрепляя манерами и формой изложения.
Если конечно это не выбор с целью ориентации на соответствующую такому уровню аудиторию.
У Вас же, по Вашим словам, богатый опыт.

Только тут форум не дворников-кухарок. Ваши выпады за аргументы не проходят.
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 12:33

  shapo написав:Но фанаты власти в своем нездоровом стремлении выслужиться не остановились на борьбе с инакомыслящими. Ныне модная кампания прославления «заслуг» Порошенко – то он «сделал больше, чем все руководители европейских стран в современной истории», то его нужно канонизировать как новейшего святого или вписать в истории в один ряд с Владимиром Великим и Иваном Мазепой.


  kingkongovets написав:у меня прям дежавю)
текст достоин передовицы газеты правда, или даже пламенных выступлений вышинского :mrgreen:
молодежи боюсь не понять, а я прям на 40 лет назад вернулся


Зачем же на 40 лет назад,господин филолог-востоковед-международник (кстати, какой восток и в чем международник)?
Вернитесь всего-навсего на несколько страниц назад, на 265 страницу и прочтите что написал ваш коллега по прославлению однотурового

  airmax78 написав:Я не знаю, чего бы добился кто-то из других кандидатов и существовало бы сейчас в принципе государство с таким названием. Но то, что Порох принес Украине и ее народу больше пользы чем все предыдущие президенты вместе взятые - это у меня не вызывает сомнений.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 12:35

  detroytred написав:kingkongovets
Свой диагноз Вы прекрасно демонстрируете.
Подкрепляя манерами и формой изложения.


Ему здесь на это дан карт-бланш
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 12:35

Re: Політичні дискусії

  Aps написав:Зеленскому думаете тут бы бурно аплодировали?

Зеленський ближче, ніж за кілометр, туди б і не підійшов, навіть будучи киянином. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 12:37

  detroytred написав:kingkongovets
Не переживайте, Вас должно попустить))

Свой диагноз Вы прекрасно демонстрируете.
Подкрепляя манерами и формой изложения.
Если конечно это не выбор с целью ориентации на соответствующую такому уровню аудиторию.
У Вас же, по Вашим словам, богатый опыт.

Только тут форум не дворников-кухарок. Ваши выпады за аргументы не проходят.


помимо того шо в вашем посте нет ничего кроме рефлексии, хочу отметить, шо вы абсолютно зря считаете шо название "финансовый" каким то образом фильтрует интеллектуальный уровень его участников
это кстати еще один повод усомниться в ваших выдающихся умственных способностях :mrgreen:
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 12:40

  shapo написав:Вернитесь всего-навсего на несколько страниц назад, на 265 страницу и прочтите что написал ваш коллега по прославлению однотурового

  airmax78 написав:Я не знаю, чего бы добился кто-то из других кандидатов и существовало бы сейчас в принципе государство с таким названием. Но то, что Порох принес Украине и ее народу больше пользы чем все предыдущие президенты вместе взятые - это у меня не вызывает сомнений.


он написал абсолютную правду нормальным человеческим языком, а процитированный мною ваш абзац весь состоит из пропагандистских клише времен совка
и это - прежде чем так усиленно интересоваться подробностями моего образования может почитаете правила форума о флуде и оффтопе?
или хотя бы для начала поделитесь где учили пропагандистским штампам вас?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 12:44

kingkongovets
Это не рефлексия, а ответ на Ваше умное и содержательное сообщение.
Цитирую его полностью:
*реально диагноз* (с)
detroytred
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