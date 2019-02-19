kingkongovets написав:

хорошо видно к чему приводит ежедневное купание неокрепшего мозга в потоках, распространяемого шоп отвести внимание от главного - того шо рашка ведет инфо войну со всем миром и Украина на передовойвы хоть представьте КАКИЕ ресурсы тут задействованы, если они успеваютпо всему миру, вмешиваясь в выборы даже в сша и европе"полезным идиотам" (это не оскорбление - это термин) подсовываются куски ярко пахнущегошоп увести внимание от того как рашка в очередной раз собирается под этот шумок взять реванш и вернуть Украину в сферу своего влиянияно местные "аналитики" искренне считающие себя " высокоинтеллеектуальными экспертами", купаются в море этого, не отстреливая шо на самом деле происходит в мире - им не позволяют их эмоции, на которых мастерски играют давя на болевые точки и банальная неумность и узость кругозора - поднять глаза чуть выше они не в состоянииагрессия и возможные последствия проигрыша их абсолютно не интересуют, зато она взахлеб обсуждают коррупцию, тарифы и мальдивыа когда им пытаешься об этом сказать - яростно рефлексируют и возмущенно топорщат перышки, протестуя шо им указывают на их заблуждения