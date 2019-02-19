Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
kingkongovets написав:он написал абсолютную правду нормальным человеческим языком, а процитированный мною ваш абзац весь состоит из пропагандистских клише времен совка и это - прежде чем так усиленно интересоваться подробностями моего образования может почитаете правила форума о флуде и оффтопе? или хотя бы для начала поделитесь где учили пропагандистским штампам вас?
В отличие от вас я всю жизнь делом занимался - строил, в т.ч. в СА в стройбате где был двухгодичником и видел таких замполитов. "Клятый" пропагандистский совок никуда из Украины никогда не уходил, менялась только риторика бывших комсомольцев вместе с одетой вышиванкой. Если я на дух не приемлю вашего однотурового кумира, то это уже флуд и оффтоп? А почему не зрада как раньше?
shapo написав:В отличие от вас я всю жизнь делом занимался - строил, в т.ч. в СА в стройбате где был двухгодичником и видел таких замполитов. "Клятый" пропагандистский совок никуда из Украины никогда не уходил, менялась только риторика бывших комсомольцев вместе с одетой вышиванкой.
А зараз став зрадофільскою маячнею, яку Ви активно пропагуєте.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
shapo написав:В отличие от вас я всю жизнь делом занимался - строил, в т.ч. в СА в стройбате где был двухгодичником и видел таких замполитов. "Клятый" пропагандистский совок никуда из Украины никогда не уходил, менялась только риторика бывших комсомольцев вместе с одетой вышиванкой.
lapay написав:А зараз став зрадофільскою маячнею, яку Ви активно пропагуєте.
Совок в чистом виде - кто не с нами, тот против нас
Когда зрадофилы тут носятся с томосом - я хоть как-то с большой натяжкой, но могу это понять - это хоть и историческое для Украины событие, но оно запоздало на 300-400 лет и поэтому от него пахнет средневековьем. Есть за что зацепиться. Но когда начинают глумиться и пытаться обесценить безвиз и возрождение армии - я понимаю, что у этих "полезных идиотов" от ненависти к Пороху снесло крышу. Хотят убрать любой ценой, пусть даже ценой государственности. P.S. Хотя, я думаю, что этим персонажам глубоко насрать на государственность. Они бы с удовольствием превратили Украину в Малороссийский федеральный округ, если им хорошую прибавку к пенсии/запрлате пообещать.
kingkongovets написав:хорошо видно к чему приводит ежедневное купание неокрепшего мозга в потоках говна, распространяемого шоп отвести внимание от главного - того шо рашка ведет инфо войну со всем миром и Украина на передовой вы хоть представьте КАКИЕ ресурсы тут задействованы, если они успевают говномутить по всему миру, вмешиваясь в выборы даже в сша и европе "полезным идиотам" (это не оскорбление - это термин) подсовываются куски ярко пахнущего говна шоп увести внимание от того как рашка в очередной раз собирается под этот шумок взять реванш и вернуть Украину в сферу своего влияния но местные "аналитики" искренне считающие себя " высокоинтеллеектуальными экспертами", купаются в море этого инфодерьма, не отстреливая шо на самом деле происходит в мире - им не позволяют их эмоции, на которых мастерски играют давя на болевые точки и банальная неумность и узость кругозора - поднять глаза чуть выше они не в состоянии агрессия и возможные последствия проигрыша их абсолютно не интересуют, зато она взахлеб обсуждают коррупцию, тарифы и мальдивы а когда им пытаешься об этом сказать - яростно рефлексируют и возмущенно топорщат перышки, протестуя шо им указывают на их заблуждения
Больше у меня сомнений нет - военно-политическое училище, один из лучших выпускников. Но даже элементарному - начинать предложения с большой буквы и ставить точки в конце предложений "военному переводчику" наученному
приемам пропаганды еще при совке
увы, училище научить не смогло.
Напомнило:
Из характеристики на офицера. "-Владеет тремями языками- русским, командирским и матерным..." - Вышестоящий начальник делает правку -"Не тремями, а двумями, так как командирский и матерный суть одно и то же"....
Из характеристики на офицера. "-Владеет тремями языками- русским, командирским и матерным..." - Вышестоящий начальник делает правку -"Не тремями, а двумями, так как командирский и матерный суть одно и то же"....
А мне "Солнце жарит и палит - едет в отпуск замполит. Подошел январь холодный - едет в отпуск Ванька взводный..."
Долярчик, я уже давно понял, что у вас аналитическую функцию выполняет телевизор с 95-м кварталом и Слугой народа. Как я вам уже писал, смело распространяйте этот подход и на другие сферы жизни - результат вам понравится.
Востаннє редагувалось airmax78 в Сер 20 лют, 2019 13:21, всього редагувалось 1 раз.
airmax78 написав:Когда зрадофилы тут носятся с томосом - я хоть как-то с большой натяжкой, но могу это понять - это хоть и историческое для Украины событие, но оно запоздало на 300-400 лет и поэтому от него пахнет средневековьем. Есть за что зацепиться. Но когда начинают глумиться и пытаться обесценить безвиз и возрождение армии - я понимаю, что у этих "полезных идиотов" от ненависти к Пороху снесло крышу. Хотят убрать любой ценой, пусть даже ценой государственности. P.S. Хотя, я думаю, что этим персонажам глубоко насрать на государственность. Они бы с удовольствием превратили Украину в Малороссийский федеральный округ, если им хорошую прибавку к пенсии/запрлате пообещать.
Безвиз с европой давно есть у ВЕНЕСУЭЛЫ. Ей это как-то сейчас помогает? Если в украинской армии все так распрекрасно, что же она так и топчется на границах ОРДЛО не говоря о Крыме?
Василь-Рівне написав:В президентском рейтинге продолжает лидировать шоумен Владимир Зеленский, за которым следуют действующий президент Петр Порошенко и лидер "Батькивщины". Об этом свидетельствуют результаты исследования Социологической службы Центра Разумкова.
Так, за Зеленского сейчас готовы проголосовать 19% тех, кто намерен участвовать в выборах. Порошенко может рассчитывать на 16,8% голосов, а Тимошенко – на 13,8%. За Анатолия Гриценко намерены проголосовать 7,3%, за Юрия Бойко – 7,1%, за Олега Ляшко – 4,8%. Остальные кандидаты набирают менее 3%. https://focus.ua/politics/421218-porosh ... n_get_more
.... ну от чому? - чому такий "класний" президент має ДОГАНЯТИ якогось простачка артиста/пародиста???! - чому люди так голосують?
- може тому, що це все вже всіх просто ДІСТАЛО!?
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4