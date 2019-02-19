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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 272273274275>

За кого ви б проголосували на президентських виборах (якби голосували):

Політичні дискусії 5.2 5 172
Бойко Юрій Анатолійович
1%
2
Гриценко Анатолій Степанович
10%
18
Зеленський Володимир Олександрович
26%
44
Ляшко Олег Валерійович
1%
1
Мураєв Євгеній Володимирович
9%
16
Порошенко Петро Олексійович
36%
62
Садовий Андрій Іванович
1%
1
Тимошенко Юлія Володимирівна
5%
8
Шевченко Олександр Леонідович
1%
1
Інший кандидат
11%
19
Всього голосів : 172
Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 12:44

  kingkongovets написав:он написал абсолютную правду нормальным человеческим языком, а процитированный мною ваш абзац весь состоит из пропагандистских клише времен совка
и это - прежде чем так усиленно интересоваться подробностями моего образования может почитаете правила форума о флуде и оффтопе?
или хотя бы для начала поделитесь где учили пропагандистским штампам вас?


В отличие от вас я всю жизнь делом занимался - строил, в т.ч. в СА в стройбате где был двухгодичником и видел таких замполитов.
"Клятый" пропагандистский совок никуда из Украины никогда не уходил, менялась только риторика бывших комсомольцев вместе с одетой вышиванкой.
Если я на дух не приемлю вашего однотурового кумира, то это уже флуд и оффтоп? А почему не зрада как раньше?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 12:51

Re: Політичні дискусії

  shapo написав:В отличие от вас я всю жизнь делом занимался - строил, в т.ч. в СА в стройбате где был двухгодичником и видел таких замполитов.
"Клятый" пропагандистский совок никуда из Украины никогда не уходил, менялась только риторика бывших комсомольцев вместе с одетой вышиванкой.

А зараз став зрадофільскою маячнею, яку Ви активно пропагуєте.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 12:54

  shapo написав:В отличие от вас я всю жизнь делом занимался - строил, в т.ч. в СА в стройбате где был двухгодичником и видел таких замполитов.
"Клятый" пропагандистский совок никуда из Украины никогда не уходил, менялась только риторика бывших комсомольцев вместе с одетой вышиванкой.



  lapay написав:А зараз став зрадофільскою маячнею, яку Ви активно пропагуєте.


Совок в чистом виде - кто не с нами, тот против нас
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 12:56

kingkongovets
Не фильтрует, говорите))
Это указывает на мои умственные способности))

airmax78
*Это финансовый форум. Здесь по определению дураков должно быть меньше, чем в среднем по стране. Так что все логично.* (с) 17.02.19. 18.47

*это повод усомниться ... умственных способностях*.

З.Ы. ну Вы же в своем пропагандистском угаре глупо выглядите, поливая оппонентов грязью налево и направо.
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 12:56

Re: Політичні дискусії

Когда зрадофилы тут носятся с томосом - я хоть как-то с большой натяжкой, но могу это понять - это хоть и историческое для Украины событие, но оно запоздало на 300-400 лет и поэтому от него пахнет средневековьем. Есть за что зацепиться. Но когда начинают глумиться и пытаться обесценить безвиз и возрождение армии - я понимаю, что у этих "полезных идиотов" от ненависти к Пороху снесло крышу. Хотят убрать любой ценой, пусть даже ценой государственности.
P.S. Хотя, я думаю, что этим персонажам глубоко насрать на государственность. Они бы с удовольствием превратили Украину в Малороссийский федеральный округ, если им хорошую прибавку к пенсии/запрлате пообещать.
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 13:08

  kingkongovets написав:хорошо видно к чему приводит ежедневное купание неокрепшего мозга в потоках говна, распространяемого шоп отвести внимание от главного - того шо рашка ведет инфо войну со всем миром и Украина на передовой
вы хоть представьте КАКИЕ ресурсы тут задействованы, если они успевают говномутить по всему миру, вмешиваясь в выборы даже в сша и европе
"полезным идиотам" (это не оскорбление - это термин) подсовываются куски ярко пахнущего говна шоп увести внимание от того как рашка в очередной раз собирается под этот шумок взять реванш и вернуть Украину в сферу своего влияния
но местные "аналитики" искренне считающие себя " высокоинтеллеектуальными экспертами", купаются в море этого инфодерьма, не отстреливая шо на самом деле происходит в мире - им не позволяют их эмоции, на которых мастерски играют давя на болевые точки и банальная неумность и узость кругозора - поднять глаза чуть выше они не в состоянии
агрессия и возможные последствия проигрыша их абсолютно не интересуют, зато она взахлеб обсуждают коррупцию, тарифы и мальдивы
а когда им пытаешься об этом сказать - яростно рефлексируют и возмущенно топорщат перышки, протестуя шо им указывают на их заблуждения

Больше у меня сомнений нет - военно-политическое училище, один из лучших выпускников.
Но даже элементарному - начинать предложения с большой буквы и ставить точки в конце предложений "военному переводчику" наученному
приемам пропаганды еще при совке

увы, училище научить не смогло.

Напомнило:
Из характеристики на офицера.
"-Владеет тремями языками- русским, командирским и матерным..."
- Вышестоящий начальник делает правку
-"Не тремями, а двумями, так как командирский и матерный суть одно и то же"....
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 13:17

  yanyura написав:Напомнило:
Из характеристики на офицера.
"-Владеет тремями языками- русским, командирским и матерным..."
- Вышестоящий начальник делает правку
-"Не тремями, а двумями, так как командирский и матерный суть одно и то же"....


А мне "Солнце жарит и палит - едет в отпуск замполит.
Подошел январь холодный - едет в отпуск Ванька взводный..."
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shapo
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 13:20

Re: Політичні дискусії

Долярчик, я уже давно понял, что у вас аналитическую функцию выполняет телевизор с 95-м кварталом и Слугой народа. Как я вам уже писал, смело распространяйте этот подход и на другие сферы жизни - результат вам понравится.
Востаннє редагувалось airmax78 в Сер 20 лют, 2019 13:21, всього редагувалось 1 раз.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 13:20

  airmax78 написав:Когда зрадофилы тут носятся с томосом - я хоть как-то с большой натяжкой, но могу это понять - это хоть и историческое для Украины событие, но оно запоздало на 300-400 лет и поэтому от него пахнет средневековьем. Есть за что зацепиться. Но когда начинают глумиться и пытаться обесценить безвиз и возрождение армии - я понимаю, что у этих "полезных идиотов" от ненависти к Пороху снесло крышу. Хотят убрать любой ценой, пусть даже ценой государственности.
P.S. Хотя, я думаю, что этим персонажам глубоко насрать на государственность. Они бы с удовольствием превратили Украину в Малороссийский федеральный округ, если им хорошую прибавку к пенсии/запрлате пообещать.


Безвиз с европой давно есть у ВЕНЕСУЭЛЫ. Ей это как-то сейчас помогает?
Если в украинской армии все так распрекрасно, что же она так и топчется на границах ОРДЛО не говоря о Крыме?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 13:21

ПорохVSклоун.... - то хто тут клоун?)))

  Василь-Рівне написав:В президентском рейтинге продолжает лидировать шоумен Владимир Зеленский, за которым следуют действующий президент Петр Порошенко и лидер "Батькивщины". Об этом свидетельствуют результаты исследования Социологической службы Центра Разумкова.

Так, за Зеленского сейчас готовы проголосовать 19% тех, кто намерен участвовать в выборах. Порошенко может рассчитывать на 16,8% голосов, а Тимошенко – на 13,8%. За Анатолия Гриценко намерены проголосовать 7,3%, за Юрия Бойко – 7,1%, за Олега Ляшко – 4,8%. Остальные кандидаты набирают менее 3%.
https://focus.ua/politics/421218-porosh ... n_get_more

.... ну от чому? - чому такий "класний" президент має ДОГАНЯТИ якогось простачка артиста/пародиста???!
- чому люди так голосують?

- може тому, що це все вже всіх просто ДІСТАЛО!?
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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