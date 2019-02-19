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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 20 лют, 2019 13:40
airmax78
Что-то Вы перекрутили.
Да ещё и с точностью наоборот.
Относительно *пытаются обесценить возрождение армии*.
Еще и сами придумали-приписали оппонентам цель.
Для армии, тем более воюющей страны, сделано всё по минимуму. От вооще мизерного оснащения и обеспечения приподняли до хоть чуть приемлемого уровня. Президенту ставят в укор, что не сделано больше. Особенно в области качества состава и структур управления, контроля.
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detroytred
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Додано: Сер 20 лют, 2019 13:45
detroytred написав:
Для армии, тем более воюющей страны, сделано всё по минимуму. От вооще мизерного оснащения и обеспечения приподняли до хоть чуть приемлемого уровня. Президенту ставят в укор, что не сделано больше. Особенно в области качества состава и структур управления, контроля.
Інші зроблять ще менше, бо треба пенсії підвищувати, дороги робити і т.д. На армію стільки виділяють тільки завдяки твердій позиції НФ і, частково, БПП.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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