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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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За кого ви б проголосували на президентських виборах (якби голосували):

Політичні дискусії 5.2 5 172
Бойко Юрій Анатолійович
1%
2
Гриценко Анатолій Степанович
10%
18
Зеленський Володимир Олександрович
26%
44
Ляшко Олег Валерійович
1%
1
Мураєв Євгеній Володимирович
9%
16
Порошенко Петро Олексійович
36%
62
Садовий Андрій Іванович
1%
1
Тимошенко Юлія Володимирівна
5%
8
Шевченко Олександр Леонідович
1%
1
Інший кандидат
11%
19
Всього голосів : 172
Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 13:40

airmax78
Что-то Вы перекрутили.
Да ещё и с точностью наоборот.
Относительно *пытаются обесценить возрождение армии*.
Еще и сами придумали-приписали оппонентам цель.

Для армии, тем более воюющей страны, сделано всё по минимуму. От вооще мизерного оснащения и обеспечения приподняли до хоть чуть приемлемого уровня. Президенту ставят в укор, что не сделано больше. Особенно в области качества состава и структур управления, контроля.
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 13:45

Re: Політичні дискусії

  detroytred написав:Для армии, тем более воюющей страны, сделано всё по минимуму. От вооще мизерного оснащения и обеспечения приподняли до хоть чуть приемлемого уровня. Президенту ставят в укор, что не сделано больше. Особенно в области качества состава и структур управления, контроля.

Інші зроблять ще менше, бо треба пенсії підвищувати, дороги робити і т.д. На армію стільки виділяють тільки завдяки твердій позиції НФ і, частково, БПП.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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