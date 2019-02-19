Aps
Так это естественно и логично.
Пипл желает и должен желать от можновладцив более качественного выполнения ими своих прямых обязанностей.
А то функции управления прихапали и з-п себе назначили, а работать, как положено, где хотят.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 20 лют, 2019 14:12
Aps
Так это естественно и логично.
Пипл желает и должен желать от можновладцив более качественного выполнения ими своих прямых обязанностей.
А то функции управления прихапали и з-п себе назначили, а работать, как положено, где хотят.
Додано: Сер 20 лют, 2019 14:16
Проблема обоюдная. У власти приоритеты не те, у народа ожидания завышены.
Обеим пора умнеть. Но это долгий эволюционный процесс.
Додано: Сер 20 лют, 2019 14:20
Примитивное упрощение.
Спрос ограничен, если Вы понимаете, к чему это.
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Разные способности и возможности.
Наличие *мозгов* конечно играет роль, но в вопросе пирамиды богатства отнюдь не ключевую.
Додано: Сер 20 лют, 2019 14:27
Aps
Конечно обоюдная.
Только ответственность и роль управленцев на порядок выше.
У них реальные рычаги управления и влияния.
Их меньше (возможность координации действий).
Они имеют бОльшие возможности (по той же учёбе: от средств и до времени) и лучшие условия.
В отличие от пересичных.
Вынужденных напрягаться за обеспечение потребностей низа пирамиды Маслоу.
И главное -- посмотрите прямые функциональные обязанности.
Для яркости -- дворника и президента.
Дворникам условия для работы, жизни, развития создаёт по цепочкам ... управленец, регламентируя законами, их исполнением, контролем и т.д.
Додано: Сер 20 лют, 2019 14:34
В Грузии есть.
А у Латвии,Литвы, Эстонии есть и ЕС , и НАТО,не говоря о безвизе.
И что?
1) Это не я пел здесь о том, как поднялась украинская армия при Петре Порошенко. А,оказывается, ответить-то по существу и нечего
2) Малоуважаемый хам, не рассказывайте что мне делать и я не скажу куда вам идти
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Сер 20 лют, 2019 14:34
Re: Політичні дискусії
Складається враження , що керівниками більш-менш великої кількості підлеглих тут практично ніхто не працював . Якийсь ідеалізм в підходах і оцінках . Менеджер ( управлінець-керівник ) тільки теоретично має більшу відповідальність - і то перед своїм керівництвом . Так що якщо він робить щось не на шкоду "шефам" - то їм наплювати в більшості випадків ... А рядовий про якихось провалах - вилітає з роботи моментально ...
Додано: Сер 20 лют, 2019 14:38
Появляется исключение - поумневший дворник.
Так он не будет бороться за всеобщее поумнение дворников.
Он начнёт реализовываться сам.
В том числе и за рубеж махнет.
Ну а чтобы массовые дворники начали лучше работать, жить, развиваться, управленцы обязаны (это у них в прямых функциональных обязанностях, за это они деньги получают) создать им соответствующие для этого условия.
Не субсидии давать и обещаниями кормить, а создать условия.
Додано: Сер 20 лют, 2019 14:42
Вот!
Так поэтому так и живём. Общество.
Потому что шефам наплевать.
Нет совпадения с интересами пересичных.
Не любви заботы))) к пересичным, а объективного совпадения личных интересов шефов с интересами пересичных.
По разным причинам.
Додано: Сер 20 лют, 2019 14:42
Re: Політичні дискусії
... от попалось на очі, чому саме за Зе! хочуть голосувати пересічні...
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Сер 20 лют, 2019 14:42
Потому что в Латвии, Литве и Эстонии, в отличие от Украины, свой Порошенко появился еще в 1991 году.
Мне эти рассуждения напоминают рассуждения крепостного крестьянина: "и зачем нас барин освободил? Свободу-то на хлеб не намажешь. Вон и в соседнем селе освободили всех и что, лучше им стало?"
Про армию - не хочу комментировать, чтобы на мат не сорваться.
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